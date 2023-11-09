Поездка по новым территориям с карточкой любого российского мобильного оператора — увлекательное приключение. Связь есть далеко не везде, снимаются внушительные суммы за роуминг, а мобильный интернет радует как первый снег. Покупка стартового пакета местных операторов спасает не очень, одна из новых донецких поговорок — «ну, это «Феникс». Принимается как универсальное оправдание: дозвониться или отправить сообщение в мессенджере сплошь и рядом проблематично.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Большие проблемы с мобильным интернетом и в Луганске, а в ряде районов ЛНР надо искать секретную точку, чтобы поймать связь в принципе. Примерно такая же история в Запорожской и Херсонской областях, где ситуация похуже, чем на Донбассе, — Украина демонстративно отключила их от мобильной связи и интернета, налаживать тут всё начали почти с нуля. Хотя есть и прорывы.

С 1 ноября абоненты «Феникса» — республиканского оператора связи ДНР — смогут звонить на всей территории России. Праздник, которого ждали восемь лет, но омраченный тем, что качество связи не улучшилось.

Тем не менее, местные власти регулярно рапортуют об открытии новых базовых станций и улучшении качества услуг. Хотя догонят они российский уровень, вероятно, лишь после укрупнения и централизации усилий.

Крым на проводе

Вплоть до 2014 года рынок сотовой связи Украины и России был вполне стройным: на Украине сформировалась своя «большая тройка» операторов в лице Lifecell («Лайф»), «Киевстара» и МТС, а в России «большая четвёрка» из «Мегафона», МТС, «Билайна» и Tele2. Операторы двух стран не только дружили сетями, обеспечивая трансграничную связь для своих абонентов, но и переплелись юридически.

С 2014 года начался тяжелый процесс развода.

Первым из украинского пространства выбыл Крым, где на базе оборудования «МТС-Украина» местные власти создали мобильный оператор «К-Телеком» (бренд Win Mobile). Несмотря на юридическую самостоятельность, он оставался тесно связан с российским МТС, который продавал на полуострове свои сим-карты с привязкой к Краснодарскому краю. Они работали в роуминге, но без взимания соответствующей платы.

Качество связи было средним, поскольку при Украине внедрение стандарта связи 4G сильно задержалось. Кроме того, базовые станции были связаны между собой и коммутатором с помощью оптоволоконных кабелей, а они шли через территорию Украины. Первый кабель «Ростелеком проложил через Керченский пролив в апреле 2014 года, занявшись последующей перестройкой сети.

В-третьих, сказался фактор геополитики: крупные операторы являются удобными целями для санкционных ударов, поэтому предпочитали открыто с Крымом не взаимодействовать.

Как следствие, сотовую связь в республике приходилось развивать партизанскими методами, а крымские сети окончательно «пришили» к России лишь в 2019 году, когда на законодательном уровне был отменён национальный и внутрисетевой роуминг. Тогда туристы, приехавшие в Крым, наконец-то перестали платить за входящие звонки.

Теперь этот опыт пригодился в Херсонской и Запорожской областях: они стали вотчиной крымских операторов. «К-Телеком» стал работать под брендом «+7Телеком», а конкурирует с ним «МирТелеком», он же «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому»).

Они тянут щупальца и дальше, в ДНР «Миранда» запустилась с мая этого года, в ЛНР — с 1 ноября, а «+7Телеком» в июне 2023 года поставил свою первую вышку в Мариуполе. Соответственно, донецкий оператор уже летом 2022 года добрался до Геническа и активно захватывает территорию соседей. Откуда регулярно докладывает о падении сети и ремонтных работах.

Не отстают от него и коллеги, оправдываясь сложной обстановкой.

«Мы постоянно работаем над бесперебойным предоставлением услуг связи, часто работая при очень опасных условиях, связанных с расположением региона. К примеру, недавно связисты нашей компании под обстрелом ВСУ восстанавливали базовые станции в подтопленных населенных пунктах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС», — объяснила журналистам руководитель пресс-службы «МирТелеком» Владислава Петрова.

А поскольку аварийно-восстановительные работы приходится проводить часто, связь нестабильна. Клиентов просят относиться с пониманием, но особого выбора у них нет.

Связь на коленке

То же самое можно сказать и про республики Донбасса: связи без местной карточки может не быть вообще. Тем более что в отличие от Крыма связь здесь пришлось поднимать собственными силами с опорой на пиратские программы с торрентов.

Вплоть до 2015 года украинских операторов в ДНР и ЛНР не трогали. Но потом донецкие и луганские власти на мощностях «Киевстара» создали республиканских операторов.

«Киевстар» выбрали не просто так — у него свои вышки, и его не жалко: оператором пользовались лишь 6% жителей Донбасса. МТС трогать было нельзя, поскольку у того имелись российские владельцы и наибольшая абонентская база, а половиной «Лайфа» через компанию «Астелит» вплоть до 2015 года владел донецкий олигарх Ринат Ахметов, сохранявший в регионе определенное влияние.

На такой шаг Киев ответил отключением коммутатора производства Ericsson и его пришлось взламывать. А дальше было еще интересней.

Во-первых, пришлось искать номера для нового оператора: оставаться в украинской зоне +38, но брать себе код 071 — он не был занят ни одним оператором. Во-вторых, создавать систему распределения сим-карт, их делали в России, а продавали только через отделения почтовой связи. В-третьих, республиканские специалисты создали систему биллинга — она позволяла учитывать объём оказанных абоненту услуг связи, оценивать их в денежном эквиваленте, позволяя пополнять и списывать деньги с баланса абонента.

Кроме того, нужно было обеспечить связь с Россией напрямую, а не через Украину.

ЛНР в наследство от неё досталась оптоволоконная линия пропускной способностью 200 Гбит/с. А ДНР такой не имела — властям пришлось тянуть кабели в Ростовскую область. К 2017 году из Донецка в Аксай проложили три линии оптоволокна пропускной способностью 230 Гбит/с и построили дата-центр.

Две республики, в свою очередь, остались связаны линией пропускной способностью 40 Гбит/с и общим девизом «Я тебя слепила из того, что было». Зато прослушать разговоры по «Фениксу» и «Лугакому» стало сложнее.

В 2017 году, когда Украина решила ввести полную экономическую блокаду, пригодились проложенные в Россию кабели — интернет был отключен. Кроме того, из Республик ушёл оператор «Лайф», чьё оборудование тоже стало частью «Феникса» и «Лугакома».

Оставался ещё украинский МТС (Vodafone), чья сеть не развивалась с 2014 года, а соединение с Украиной периодически обрывалось из-за боевых действий и восстанавливалось при посредничестве ОБСЕ. При этом сотовая связь обеспечивалась лишь по одной линии из шести.

«С нашей стороны был вопрос, почему Vodafone не восстанавливает другие пять переходов. И, несмотря на давление представителей со стороны СБУ, компания признала, что на других участках либо заминировано, либо ВСУ не оформляет допуски. Но порывы признают, они находятся на территории подконтрольной ВСУ и восстанавливать Vodafone их не может либо не хочет», — вспоминал тогдашний министр связи ДНР Виктор Яценко.

С началом СВО МТС окончательно из ЛНР и ДНР ушёл, отключив роуминг, в котором там работали российские операторы.

Болезни роста

Для созданных на обломках украинского прошлого «Феникса», «Лугакома» и «К-Телекома» начался период экспансии.

Но быстрое освобождение новых территорий на юге стало для связистов настоящей головной болью. Им доставалось оборудование, которое необходимо было включать в сотовые сети. И речь идёт не просто о запуске базовой станции на вышке — её нужно было соединить с коммутатором оператора в условиях, когда между условным Донецком и Волновахой нужно протягивать оптоволоконный кабель.

Кроме того, необходимо было перевести жителей освобождённых территорий с украинских операторов на республиканские. И этот перевод для них сопровождался откатом в прошлый век: накопленные за десятилетия номера переставали работать, сим-карты стали дефицитом, а пополнять их приходилось с помощью скретч-карт, которые в России днём с огнём не отыщешь.

Никаких чудес не произошло: качество связи, и без того далеко не наилучшее, стало ещё хуже. Ограниченный штат сотрудников мобильных операторов просто не справился с резко увеличившимися объёмами работ. Кроме того, увеличилось население республик, а заодно изменились их потребности.

Если в 2018 году у «Феникса» было 1,3 млн абонентов, то к 2023 году их количество возросло до 2 млн человек. При этом количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом от «Феникса», выросло с 822 тыс. человек в 2022 году до 1,3 млн человек в 2023 году. И это только те, кто пользуется сим-картой данного оператора, без учёта абонентов иных операторов, которых также обслуживает сеть «Феникса» — она единственная, у кого есть вышки.

К слову, голосовые звонки абонентам российской «большой четвёрки» на территории Новороссии стали доступны в конце декабря 2022 года.

Далее операторам связи приходилось расти не только вширь, обеспечивая связью новые освобождённые территории, но и вглубь, модернизируя сеть. В частности, только «Феникс» за полтора года с начала СВО установил свыше 720 базовых станций, включая замену 90 повреждённых от артиллерийского огня в период с января по сентябрь 2023 года. Луганский МКС с 2015 по 2022 год запустил 359 базовых станций, а только за период с июля 2022 года по июль 2023 года 370 базовых станций.

До конца 2023 года власти ЛНР обещают, что количество базовых станций в республике будет удвоено и доведено до 2 тыс. В Херсонской области установили с начала 2023 года 300 базовых станций, доведя их общее количество до 1300. Плюс на Донбассе наконец-то перешли на российскую систему нумерации +7, отказавшись от украинского кода.

Для перехода на российский код и запуск роуминга операторам потребовалась масштабная модернизация ядер — дата-центров, без чего было бы невозможно, как говорит вице-премьер ДНР Владимир Ёжиков, «проводить взаимозачёты и взаиморасчёты между операторами». Только «Феникс» вложил в модернизацию сети свыше 1 млрд рублей, а модернизацию закончили как раз в начале ноября.

Таким образом, в Новороссии в предельно сжатые сроки предстоит построить мобильные сети, которые в соседних регионах России создавали на протяжении десятилетий. Делать это нужно в условиях боевых действий, жёсткого кадрового голода, а также необходимости менять доставшееся в наследство от Украины оборудование от Nokia и Ericsson на изделия от Huawei, а после и от российских производителей.

Тем не менее большую часть пути операторы связи Новороссии уже прошли: инфраструктура замкнута на Россию, украинские телефонные коды выведены из употребления, есть контакт с большими операторами, а сим-карты заработали на их мощностях.

Связь есть, но её качество ещё долго будет оставлять желать лучшего — это вполне ожидаемая «болезнь роста». Не зря ведь федеральная власть установила для операторов Новороссии переходный период до 1 января 2026 года.

Кроме того, помимо вполне привычных для операторов связи задач — расширять покрытие и улучшать качество предоставляемой связи — им придётся выполнить ещё ряд требований федерального законодательства. В частности, обеспечить покрытие связью вдоль существующих и строящихся автомобильных дорог (на днях это было сделано на трассе из Запорожской области в ДНР), создать дата-центры и т.д.

По окончании данных работ операторы в плановом режиме будут замещать иностранные базовые станции на станции отечественного производства. Работу над ними ведёт госкорпорация «Ростех», а первые изделия уже тестируются в Крыму. Для всего это потребуются десятки миллиардов рублей, которых у небольших сотовых операторов Новороссии нет.

Поэтому рано или поздно там начнётся этап слияний и поглощений между операторами связи. Скорее всего, их всех поглотит государственный «Ростелеком» в лице «Миранда-медиа», доведя свою совокупную абонентскую базу до 50 с лишним миллионов человек. Но стабильная связь и нормальный интернет лучше многих других изменений убедит людей: все меняется к лучшему.