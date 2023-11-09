Во Флориде состоялись третьи дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии. От одних дебатов к другим сокращается число участников — кто-то вылетает из президентской гонки, другие просто не проходят на дебаты из-за ужесточившихся правил.

CNP/AdMedia/Global Look Press Вивек Рамасвами

При этом и быстро уменьшается аудитория теледебатов, ставя под вопрос смысл их проведения, когда главный участник праймериз просто игнорирует дебаты.

На последние дебаты прошли пять кандидатов — губернатор Флориды Рон Десантис с рейтингом в 13%, Никки Хейли, Вивек Рамасвами, Крис Кристи и Тим Скотт.

Бывший вице-президент Майк Пенс сошёл с гонки как раз из-за того, что он не смог пройти на дебаты. Для участия в них нужно было иметь рейтинг в 4% и выше, а также не меньше 70 тысяч спонсоров кампании.

Дональд Трамп в очередной раз отказался с кем-либо дебатировать.

Отставной президент США остаётся абсолютным фаворитом на праймериз — его рейтинги стабильно превышают 60% среди республиканского электората. Поэтому Трамп просто не видит смысла участвовать в спорах со своими оппонентами, которых он на голову обходит.

Первые дебаты проходили в Висконсине — на родине Республиканской партии. Вторые — уже в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Третьи же состоялись в Майами, на родине Десантиса, второго кандидата на праймериз. Он всячески пытался этим воспользоваться, чтобы как-то усилить положение в конкуренции с Трампом.

Впрочем, в итоге нынешние дебаты — как и все предыдущие — быстро скатились в хаотичную перепалку друг с другом и обмен «любезностями».

Антураж дебатов был для республиканцев не особенно радужным.

Ведь прошли местные выборы в ряде американских штатов, где выбирали губернаторов и законодателей. Традиционно на таких выборах побеждает партия, находящаяся в оппозиции к Белому дому. Поэтому республиканцы надеялись выступить уверенно.

Но в итоге местные выборы закончились неожиданно сильной победой демократов. Им удалось получить большинство в обеих палатах Национальной ассамблеи Вирджинии, переизбрать своего губернатора в Кентукки. А также провести на референдуме в Огайо поправки в местную конституцию о праве на аборты.

Именно вопрос абортов стал для республиканцев очень токсичным.

Они в рамках своей кампании обещали ограничить аборты — хотя эта повестка становится всё менее популярной в США. И она даже затмила собой на этих выборах все остальные проблемы — включая низкие рейтинги Джо Байдена или кризис преступности и миграции.

Выступая на дебатах, финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами с ходу назвал республиканцев «партией лузеров». Он потребовал от руководства партии немедленной отставки — за очередные проигранные выборы подряд.

Вивек также активно критиковал проведение дебатов на канале NBC, который сложно уличить в симпатиях к республиканцам. Вместо этого он предложил устроить дебаты на площадке Такера Карлсона — где их бы посмотрело в разы больше зрителей.

Рамасвами прошёлся и по ястребам-неоконам внутри Республиканской партии. Их он видит одной из причин поражения республиканцев на выборах — а также общего международного кризиса, в который угодили США.

Немалая часть дебатов пришлась на перепалки Рамасвами со своим недругом в лице экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, главного ястреба на праймериз. Её Рамасвами назвал «Диком Чейни на каблуках», делая отсылку к злополучному вице-президенту времён Буша-младшего, устроившего войны в Ираке и Афганистане.

Сама Хейли активно призывала воевать с «ужасным» альянсом России, Китая и Ирана, называя его главной угрозой для США. В последнем Вивек с ней согласен — но он предлагает не конфликтовать напрямую, а попытаться расколоть этот альянс, ситуативно договорившись с Россией и Ираном, а затем сосредоточившись на противостоянии с Китаем.

В ходе дебатов Хейли приходилось всё время оправдываться.

Десантис уличал её в лицемерии — мол, она строит из себя противника Китая, но в бытность губернатором вовсю завлекала в свой штат китайский бизнес.

Сергей Корсун ИА Регнум

Вивек же указал на то, что Хейли требует запретить TikTok в США — но её дочь ведёт там популярный канал. В ответ на это Хейли так сильно обиделась, что стала бросаться оскорблениями — и даже обозвала Рамасвами «сволочью».

Очень энергично обсуждался и вопрос Украины.

Десантис призвал сосредоточиться на поддержке Израиля — поскорее закончить украинский конфликт. Вивек назвал Владимира Зеленского «нацистом», а саму Украину точно не примером демократии. Остальные кандидаты пообещали и дальше продолжать войну на Украине. А Хейли так и вовсе спрогнозировала, что в случае поражения Киева следующим падёт Тайвань.

Первые дебаты посмотрели 14 миллионов американцев, вторые — уже только девять миллионов. Аудитория третьих дебатов, скорее всего, будет ещё меньше.

В декабре пройдут четвёртые и, вероятно, заключительные дебаты. Хоть смысла в этом всё меньше и меньше. Ведь просмотры резко падают, на ход праймериз эти дебаты уже никак особо не влияют. У всех участников рейтинги ниже 15% — и минимальные шансы на победу.

Пожалуй, единственным кандидатом, для кого дебаты ещё имеют значение, является Рамасвами.

Он старается закрепить своё реноме как критик республиканского истеблишмента и вашингтонских ястребов. Мечта Вивека — стать вице-президентом у Трампа или как-то иначе войти в его команду, например, оказавшись госсекретарём. У Вивека с Трампом хорошие отношения, и тот довольно неплохо выступает на дебатах. Так что это вполне реалистичный сценарий.

Трамп же продолжает стабильно пропускать дебаты — и на его рейтингах это никак не сказывается. Они только растут.

За последние несколько недель вышел целый ряд опросов, в которых отрыв Трампа от действующего президента Байдена существенно подрос. Сейчас Трамп обходит Байдена по популярности в пяти из шести ключевых штатов на выборах. И если выборы прошли бы завтра, Трамп вполне мог бы на них выиграть.

Однако до выборов остаётся ещё целый год, за который многое может измениться.

Над Трампом нависают четыре уголовных дела, слушания по которым стартуют в начале 2024 года. И прямо сейчас уже идут прения в суде Нью-Йорка по гражданскому иску в отношении Трампа. Его там обвиняют в завышении стоимости своей недвижимости. Прокуроры грозят лишить Трампа его небоскрёба Trump Tower и всей собственности в Нью-Йорке.

На фоне раскола в США из-за войны в Израиле и усталости от милитаризма усиливают позиции несистемные кандидаты.

Рейтинги Роберта Кеннеди выросли до 22% — он уже наступает на пятки и Байдену, и Трампу. Растёт уровень поддержки и ещё одного левого кандидата, обещающего покончить со всеми войнами, — Корнела Уэста. Он набирает 6% в опросах. Уэст является скорее спойлером для Байдена, в то время как Кеннеди в равной степени отбирает голоса у обоих основных кандидатов.

Трамп тоже идёт на выборы с обещанием всех замирить — остановить войну на Украине, достичь согласия на Ближнем Востоке и договориться с Россией и Ираном. Такая миротворческая повестка находит отклик у многих избирателей, поэтому рейтинги Трампа и продолжают расти.

На Байдена же теперь резко усиливается давление с требованием не идти на второй срок — многие демократы хотели бы поменять коней на переправе, пока ещё есть время. Но в любом случае предстоящие выборы — на фоне всех кризисов и войн — уже обещают стать одними из самых хаотичных и непредсказуемых в современной истории США.