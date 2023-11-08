Партия мобильных устройств на российской операционной системе «Аврора» впервые поступила в розничную продажу. Покупателям предлагаются две модели — смартфон FPlus R570E по 14 990 рублей и планшет FPlus Tab Plus по 16 990 рублей. По этим ценам доступна примерно тысяча экземпляров каждого устройства. Предполагается, что возможностью приобрести гаджеты с большим дисконтом заинтересуются в первую очередь разработчики мобильных приложений, что перспективно с точки зрения развития самой «Авроры». Базовые расценки заметно выше: 47 990 рублей и 48 990 рублей соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Позднее, примерно в феврале 2024 года, в продажу должно поступить ещё одно устройство — планшет FPlus ПК T1100.

О массовых продажах девайсов речь пока не идёт. Целевую аудиторию, на которую рассчитаны выпущенные образцы, составляют корпоративные пользователи и сотрудники государственных структур.

По сути, разработчик «Авроры» — «Открытая мобильная платформа» — реализует так называемую концепцию BYOTD (Bring Your Own Trusted Device). Она предполагает, что сотрудник организации приобретает устройство, использует его в работе, получает доступ к электронным ресурсам своей организации и корпоративному магазину приложений. В свою очередь, обслуживают девайс профильные специалисты организации.

Павел Бедняков/РИА Новости Смартфон AYYA T1 с ОС «Аврора»

Особенность этих устройств — соответствие сертификациям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Это означает высокую степень сохранности всех без исключения данных, хранящихся на смартфоне или планшете: они застрахованы от посягательств извне, будь то взлом, копирование данных или попытка элементарно выключить устройство.

При этом в перспективе, через два-три года, компания-разработчик всё же рассчитывает вывести гаджеты на российской «оперативке» на широкий рынок.

В ожидании реакции

Главный редактор проекта Hi-Tech Mail.ru Иван Остапенко в разговоре с ИА Регнум замечает, что невозможно получить полное представление о новом устройстве без личного опыта его практического использования. И мобильный девайс — не исключение. Чтобы качественно оценить преимущества и недостатки устройств на отечественной операционной системе «Аврора», потребуется время.

Но в нынешнем варианте новая платформа, безусловно, предназначена именно для использования в корпоративной сфере. Для обычного пользователя её преимущества по сравнению с iPhone и Android, скорее всего, неочевидны. И сейчас важнее понять, насколько новая ОС удобна именно пользователям в деловой среде, делает вывод Остапенко.

Сегодня мобильная операционная система «Аврора» — это в чистом виде корпоративный продукт, соглашается глава компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Она действительно российская, но доработана для тех задач, для которых используется именно сейчас, — комментирует эксперт. — Сравнивать её с Android и потребительскими устройствами пока бессмысленно. Это всё равно что сравнивать «КамАЗ» и «легковушку». Плюсы легковой машины для потребительского сегмента будут очевидны. Но если вам на предприятии нужно перевозить грузы, то вы не сможете «легковушкой» заменить «КамАЗ». «Аврора» сегодня — это тот самый «КамАЗ».

По оценке Остапенко, появление на рынке устройств на «Авроре» сейчас выглядит как своего рода тестовый «вброс».

«Для оценки реакции на продукт правильнее не «допиливать» его годами, а посмотреть на реакцию пользователей и бизнеса, — рассуждает эксперт. — Посмотреть, как будет развиваться система, будет ли участвовать в её развитии государство, сколько денег вложит. С одной стороны, участие государства обычно означает высокие требования, жёсткое следование ГОСТам. С другой, государство может поддержать деньгами».

В ожидании удешевления

В свою очередь, Остапенко указывает, что вести речь о широком применении устройств на «Авроре» рано по ещё одной причине — из-за озвученных цен на смартфоны и планшеты, на которых она установлена.

В самом деле, реальные рыночные цены на известные устройства с ОС «Аврора» находятся в диапазоне от 45 до 100 тысяч рублей, уточняет Муртазин. Но они отражают главное достоинство — предельно эффективную защиту данных согласно сертификации ФСТЭК. Такая цена является нормальной на корпоративные устройства с высокой степенью защиты.

«И это нормальная цена для таких устройств от любых производителей, несмотря на прочие характеристики. Если нужны игрушки, то их там не будет, это другие устройства для других задач. — рассказывает эксперт. — Но аналогов на свободном рынке у них нет. Ни американцы, ни кто-то ещё не имеет к этим данным доступа, устройства полностью защищены. Это крайне важно для государства — для госкомпаний, госкорпораций».

Но если новый продукт придётся по вкусу пользователям и получит поддержку бизнеса, то это может благотворно сказаться и на его стоимости в рознице, считает Остапенко. «Возможно, и цена снизится, и наладится массовое производство, — рассуждает он. — И тогда мы увидим уже «допиленную» рабочую версию».

При этом Остапенко убеждён: реализация идеи отечественной «операционки» однозначно перспективна.

В ожидании локализации

На российском рынке представлены мобильные устройства отечественных производителей, замечает Остапенко. «Некоторые компании утверждают, что у них и производство печатных плат находится в России, но, скорее всего, все детали всё же из Китая, — рассказывает эксперт. — Здесь уже в лучшем случае конвейерная сборка моделей на базе Android и других «андроидоподобных» систем».

Таким образом, в России на розничном рынке мобильных устройств заведомо иностранные модели (в основном, китайские) конкурируют с отечественными образцами, включающими зарубежные компоненты и работающими на нероссийских операционных системах.

Развитие же отечественной ОС «с нуля» означает создание для неё своего ядра и подходящих приложений, подчёркивает Остапенко. То есть целого пакета оригинальных российских программ. Что касается твёрдой начинки устройства, «железа», то его происхождение во многом зависит от назначения устройства.

Обычное коммерческое использование устройств на новой ОС означает использование компонентов, имеющихся на рынке, поясняет эксперт. Потому что изобретать и организовывать с начала производства комплектующих очень дорого, если речь не идёт о многомиллионных партиях смартфонов. «Поэтому в коммерческие образцы, я уверен, будут браться те запчасти, которые уже есть на глобальном рынке. Например, процессоры MediaTek и Unisос, которые есть во всём мире и стоят во многих китайских смартфонах», — рассказывает Остапенко.

В свою очередь, специализированные устройства для госслужб, каковыми сегодня являются все девайсы на «Авроре», требуют модулей криптозащиты, которые должны разрабатываться исключительно в России. И здесь речь уже идёт о высокой степени локализации.

Впрочем, задача «потеснить» китайские аналоги на Android перед «Авророй» ранее никогда не стояла, замечает Муртазин. Не стоит и сейчас, убеждён эксперт.

«Задача — обеспечить государство (чиновников, военнослужащих, представителей спецслужб) полностью защищёнными устройствами, которые невозможно извне взломать, выключить и так далее, — поясняет он. — Сегодня и наши чиновники, и мы с вами пользуемся устройствами, которые можно отключить извне одним «поворотом рубильника». С «Авророй» это проделать невозможно».

Сегодня такие устройства не могут быть востребованы на потребительском рынке в достаточной мере, уверен собеседник ИА Регнум: «Самое главное — это платформа. Система «взрослеет», становится мощнее, появляются новые приложения. Появляются новые разработчики, появляются компании, создающие «железо», создающие «софт», а также те, кто адаптирует свой «софт», и те, кто создаёт сервисы и так далее».

Муртазин считает, что два-три года — чрезмерно оптимистичный срок успешной адаптации устройств на «Авроре» на массовом рынке. Речь может идти, скорее, о четырех-пяти годах, после они вполне могут занять заметную долю на потребительском рынке».

Но на самом деле в истории с «Авророй» не это главное, убеждён Муртазин.

«В России действительно не на словах, а на деле есть собственная мобильная операционная система, — указывает он. — Мы входим в клуб стран, которые имеют такую систему. Сегодня в мире это три страны — США, Китай и Россия. Этим можно гордиться во всех смыслах».