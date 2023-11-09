В западных СМИ нарастает волна публикаций, посвящённых «росту поддержки ультраправых» в ФРГ. При этом речь идёт не о реальных ультраправых, которых в Германии действительно достаточно, но которые не имеют никакого политического представительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Под ультраправыми авторы этих публикаций подразумевают вполне респектабельную популистскую парламентскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Вся её вина состоит лишь в том, что она резко критикует пресловутую «повесточку» — неконтролируемую миграцию, безальтернативный «зелёный переход», усиление наднациональных структур и т.п.

После парламентских выборов в сентябре 2021 года, на которых созданная за восемь лет до этого «Альтернатива для Германии» получила более 10% голосов, мейнстримные немецкие политики объявили своей целью сокращение поддержки «ультраправых» вдвое.

Однако на земельных выборах, особенно в Восточной Германии, АдГ показывала всё более высокие результаты, но СМИ их или игнорировали, или пытались объяснить «тяжёлым наследием коммунизма».

Ситуация изменилась в июле текущего года, когда общенациональный рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые превысил 20%, и она утвердилась на втором месте среди всех политических партий страны, опередив социал-демократов канцлера Олафа Шольца и пропустив вперёд лишь блок ХДС/ХСС.

Тогда даже немецкий правительственный портал DW* опубликовал материал под заголовком «Ультраправая АдГ становится второй по силе партией Германии».

Накануне выборов ландтагов (земельных парламентов) в Баварии и Гессене на западе Германии — а в этих землях проживает почти четверть всех избирателей ФРГ — также был зафиксирован резкий рост рейтингов АдГ.

3 октября, в день объединения Германии, старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла* Маркус Зинер разразился в брюссельском издании Politico материалом под заголовком «Германия не знает, как остановить подъём АдГ». Зинер напомнил, что в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге на востоке ФРГ «Альтернатива для Германии» имеет более 30 процентов поддержки, но рейтинг АдГ резко растёт и на западе страны.

Это подтвердили и земельные выборы, состоявшиеся 8 октября: в Гессене АдГ заняла второе место с результатом 18,4%, а в Баварии третье, набрав 14,6%.

Алиса Вайдель, сопредседатель АдГ, заявила, что эти результаты стали «прорывным моментом», продемонстрировав, что «АдГ больше не является восточным феноменом, а стала крупной общегерманской партией».

В свою очередь, американское издание ForeignPolicy в материале «Новая нормальность Германии?» написало, что «растущая ультраправая партия АдГ переворачивает политику страны».

Действительно, как свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого институтом INSA, ныне за «Альтернативу для Германии» готовы проголосовать 22% немцев, то есть на 11,7% больше, чем два года назад (10,3%).

Таким образом, планы её противников исполнились с точностью до наоборот. АдГ закрепилась на втором месте и догоняет блок ХДС/ХСС, рейтинг которого ныне составляет 26% (против 24,1% на последних выборах).

При этом рейтинг главной силы правящей коалиции, социал-демократов (СДПГ), упал с 25,7% до 18% (минус 7%). Их партнёры по коалиции, свободные демократы, потеряли 4,5% (7% ныне против 11,5% два года назад), и лишь рейтинг третьего партнёра, «зелёных», практически стабилен — 14% (было 14,8%).

Таким образом, ни нынешней коалиции, ни даже союзу «политических тяжеловесов» ХДС/ХСС — СДПГ не хватило бы голосов для формирования правительства. А наиболее идеологически оправданной специалисты INSA считают коалицию ХДС/ХСС — АдГ, у которой при актуальных рейтингах в бундестаге было бы уверенное большинство в 13 мандатов.

Такая перспектива явно беспокоит Вашингтон, в фарватере которого ныне беспрекословно идёт правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем.

В воскресенье, 5 ноября, американское агентство Bloomberg опубликовало страшилку под заголовком «В Германии набирают силу ультраправые, а Шольц в растерянности». Её суть — призрак немецкого национализма вернулся, и это сказывается как на самой Германии, так и на всём ЕС.

Дрезден должен был стать ярким положительным примером для Германии после воссоединения, ведь в этот восточнонемецкий город было инвестировано более 10 миллиардов евро. Но экономического роста и реставрации зданий оказалось недостаточно, чтобы остановить ультраправую партию «Альтернатива для Германии», удивляются авторы Bloomberg.

Эта партия лидирует в Саксонии, где в следующем сентябре на выборах сможет укрепить свои позиции, отмечает агентство.

Упадок старых отраслей промышленности и новые волны мигрантов заставляют Германию меняться. А этого не хотят многие избиратели, которые страдают от инфляции, особенно на бывшей территории ГДР.

Но представитель АдГ в Европарламенте Максимиллиан Крах говорит, что дело на самом деле не в экономике. «Речь идет об идентичности. Кто ты? Наша ли это страна?» — цитирует его Bloomberg.

Агентство также отмечает, что нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС усиливает беспорядки в Германии. «АдГ использует изображения темнокожих молодых людей, размахивающих палестинскими флагами на улицах Берлина, для продвижения своей позиции», — бьёт тревогу американское издание.

Действительно, иммиграция является крайне важной для немецких избирателей проблемой, избиратели выбирают партии, обещающие изменение иммиграционной политики и политики предоставления убежища. Согласно опросу, 21% жителей Баварии и 18% жителей Гессена заявили, что иммиграция являлась наиболее важным вопросом при принятии решения о том, как они проголосовали на выборах.

Однако действиями нынешнего правительства ФРГ недовольны 70% немцев, и главная составляющая этого недовольства всё же не миграция, а социально-экономическая ситуация в стране.

То есть денег не хватает не только на мигрантов (к примеру, правительство 7 ноября выделило федеральным землям дотацию в 7,5 тысячи евро на каждого беженца в год, хотя земельные власти просили для этого по 10 тысяч евро), а вообще на всё.

Как раз 7 ноября аналитическая компания ING Economics сообщила, что данные по промышленному производству Германии в очередной раз разочаровывают. Опубликованная статистика, как заявляют эксперты, не только предполагает, что рост ВВП страны в третьем квартале может быть пересмотрен в сторону понижения, но также и то, что Германия, скорее всего, завершит год в технической рецессии.

Так, объём промышленного производства в ФРГ с учётом сезонных колебаний уменьшился в сентябре 2023 года на 1,4% месяц к месяцу после снижения на 0,1% м/м в августе, при этом в годовом выражении показатель упал на 3,7% после снижения на 1,9% г/г в августе.

Аналитики напоминают, что промышленное производство в Германии падает пятый месяц подряд, а ВВП страны в третьем квартале текущего года по предварительной оценке и с учетом сезонных корректировок сократился на 0,3% в годовом выражении.

«Забегая вперед, опережающие индикаторы октября не сулят ничего хорошего для будущего производства. После первой стабилизации в сентябре производственные ожидания и оценки портфеля заказов, основанные на опросах, в октябре снова ослабли. Запасы начали несколько снижаться, но остаются слишком высокими. Данные по промышленным заказам за сентябрь подтвердили слабые перспективы. Все выглядит так, будто немецкое промышленное производство в ближайшее время продолжит двигаться в боковом направлении, а не набирать обороты», — отмечают в ING Economics.

Кроме того, энергошок в Германии так и не преодолён.

В сентябре 2023 года одни из самых передовых отраслей страны — химическая и фармацевтическая, потребляющие много энергии, — находились в стадии продолжающегося спада. От уровня 2011 года спад составил около 12%, а от пика в 2018 году почти 30%. На графике хорошо видно, что прекращение закупок газа у России «подрубило» эту отрасль на большом подъёме в начале 2022 года.

По оценкам же конслалтинговой компании FGE, высокие цены и экономический спад привели к тому, что спрос на энергоносители в Германии упал до 50-летнего минимума.

«Мы ожидаем, что промышленной базе Германии, в частности, её наиболее энергоемким отраслям, будет сложно восстановиться до уровня, существовавшего до войны на Украине», — отмечается в отчете компании, обнародованном 5 ноября.

При этом 17 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц пафосно заявил, что Германия справилась с заменой импорта газа из России на голубое топливо из других регионов мира. Это вызывает чувство гордости за страну в непростой экономической ситуации, добавил Шольц. РФ обеспечивала почти 50% немецкого импорта газа, и эти объемы были частично замещены другими поставщиками — в основном более дорогого сжиженного природного газа, а частично компенсированы снижением потребления как населением, так и промышленностью.

Кстати, в вопросе энергетического сотрудничества с Россией «Альтернатива для Германии» также «идёт не в ногу» с официальным Берлином.

Так, в начале октября сопредседатель этой партии Тино Хрупалла заявил, что за взрывами на газопроводах системы «Северный поток» стоят «противники энергетического суверенитета Германии», и призвал власти отремонтировать «Северный поток — 1».

Очевидно, что на фоне повышения цен на энергоносители в Германии такая позиция тоже способствует росту рейтинга АдГ.

Хотя во всех упомянутых выше статьях дискутировался вопрос о том, как остановить рост рейтинга «ультраправых из АдГ», однако там всё же рассматривались политические инструменты, в первую очередь изменение политики (миграционной и даже энергетической). Однако режим Олафа Шольца, похоже, решил бороться с соперниками самым топорным методом — с помощью правоохранительных органов.

Так, 30 октября был задержан избранный депутат ландтага Баварии от АдГ, 22-летний Даниэль Халемба, которого прокуратура обвинила в «разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций». Хотя на следующий день суд отменил ордер на арест депутата и тот смог принять присягу, но Халемба теперь должен раз в неделю являться в полицию по месту жительства в Вюрцбурге.

Как заявила в эксклюзивном комментарии для ИА Регнум депутат ландтага федеральной земли Гамбург от АдГ Ольга Петерзен, «вне вопроса, виновен ли Халемба в чём-то или нет, его «арест в срочном порядке» под прицелом камер был ничем иным, как частью пропаганды против нашей партии и того успеха, который она имела на выборах в землях Бавария и Гессен».

А 7 ноября Управление по защите конституции Германии (BfV) объявило, что классифицировало организацию политической партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт как «доказанную крайне правую экстремистскую группу». Это снимает с BfV все ограничения в вопросах сбора разведывательной информации об экстремистах внутри АдГ и снижает порог использования агентов под прикрытием и телефонной слежки.

Ольга Петерзен считает, что главной причиной нападок на партийную организацию АдГ в земле Саксония-Анхальт является тот факт, что «Альтенатива для Германии» ныне стала самой популярной политической силой в этой земле, опередив ХДС.

Согласно опросу INSA, обнародованному 24 октября 2023 года, за АдГ в Саксонии-Анхальт готовы проголосовать 33% опрошенных (+4% по сравнению с предыдущим исследованием), а за ХДС — 32% (+1%).

При этом ещё в марте 2021 года партийная организация АдГ в соседней восточнонемецкой земле Тюрингия была признана «крайне правой экстремистской группировкой». На национальном уровне BfV классифицирует АдГ как подозреваемую в крайне правом экстремизме, а молодежное крыло партии, «Молодая альтернатива для Германии», прямо классифицируется как экстремистское.

Хотя до очередных парламентских выборов в ФРГ ещё почти два года, нынешнее крайне непопулярное правительство страны заранее «зачищает» политический ландшафт Германии.

Причём с этим сталкиваются не только правые.

Так, 23 октября Сара Вагенкнехт, самая известная из левых политиков Германии, объявила о намерении создать новую партию, которая уже весной 2024 года примет участие в выборах Европейского парламента.

Оппоненты сразу заговорили об угрозе слева и перспективе возникновения «антидемократического фронта из правых и левых популистов» — АдГ и будущей партии Вагенкнехт, и новой левой партии уже прочат проблемы с регистрацией, хотя, согласно данным опроса от INSA, 27% респондентов проголосовали бы за неё при возможности.

Это и неудивительно, ведь, критикуя сложившуюся в Германии ситуацию, Сара Вагенкнехт как будто представляет страну «третьего мира»: неразвитая инфраструктура, технологическая отсталость, плохое образование, запущенное здравоохранение, отсутствие жилья и социальных лифтов, детская бедность, низкие пенсии…

А основным ответом на все вопросы остается политика по отношению к России: «Как сильная в экспортном отношении и бедная ресурсами страна, Германия нуждается во внешней политике, основанной на стабильных отношениях со многими партнерами вместо образования новых блоков и бесконечных санкций, политике, гарантирующей снабжение ресурсами и дешёвой энергией».

В нынешней Германии эта констатация фактов звучит как экстремизм.