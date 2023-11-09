Призрак немецкого национализма проснулся и бродит по Европе
В западных СМИ нарастает волна публикаций, посвящённых «росту поддержки ультраправых» в ФРГ. При этом речь идёт не о реальных ультраправых, которых в Германии действительно достаточно, но которые не имеют никакого политического представительства.
Под ультраправыми авторы этих публикаций подразумевают вполне респектабельную популистскую парламентскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Вся её вина состоит лишь в том, что она резко критикует пресловутую «повесточку» — неконтролируемую миграцию, безальтернативный «зелёный переход», усиление наднациональных структур и т.п.
После парламентских выборов в сентябре 2021 года, на которых созданная за восемь лет до этого «Альтернатива для Германии» получила более 10% голосов, мейнстримные немецкие политики объявили своей целью сокращение поддержки «ультраправых» вдвое.
Однако на земельных выборах, особенно в Восточной Германии, АдГ показывала всё более высокие результаты, но СМИ их или игнорировали, или пытались объяснить «тяжёлым наследием коммунизма».
Ситуация изменилась в июле текущего года, когда общенациональный рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые превысил 20%, и она утвердилась на втором месте среди всех политических партий страны, опередив социал-демократов канцлера Олафа Шольца и пропустив вперёд лишь блок ХДС/ХСС.
Тогда даже немецкий правительственный портал DW* опубликовал материал под заголовком «Ультраправая АдГ становится второй по силе партией Германии».
Накануне выборов ландтагов (земельных парламентов) в Баварии и Гессене на западе Германии — а в этих землях проживает почти четверть всех избирателей ФРГ — также был зафиксирован резкий рост рейтингов АдГ.
3 октября, в день объединения Германии, старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла* Маркус Зинер разразился в брюссельском издании Politico материалом под заголовком «Германия не знает, как остановить подъём АдГ». Зинер напомнил, что в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге на востоке ФРГ «Альтернатива для Германии» имеет более 30 процентов поддержки, но рейтинг АдГ резко растёт и на западе страны.
Это подтвердили и земельные выборы, состоявшиеся 8 октября: в Гессене АдГ заняла второе место с результатом 18,4%, а в Баварии третье, набрав 14,6%.
Алиса Вайдель, сопредседатель АдГ, заявила, что эти результаты стали «прорывным моментом», продемонстрировав, что «АдГ больше не является восточным феноменом, а стала крупной общегерманской партией».
В свою очередь, американское издание ForeignPolicy в материале «Новая нормальность Германии?» написало, что «растущая ультраправая партия АдГ переворачивает политику страны».
Действительно, как свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого институтом INSA, ныне за «Альтернативу для Германии» готовы проголосовать 22% немцев, то есть на 11,7% больше, чем два года назад (10,3%).
Таким образом, планы её противников исполнились с точностью до наоборот. АдГ закрепилась на втором месте и догоняет блок ХДС/ХСС, рейтинг которого ныне составляет 26% (против 24,1% на последних выборах).
При этом рейтинг главной силы правящей коалиции, социал-демократов (СДПГ), упал с 25,7% до 18% (минус 7%). Их партнёры по коалиции, свободные демократы, потеряли 4,5% (7% ныне против 11,5% два года назад), и лишь рейтинг третьего партнёра, «зелёных», практически стабилен — 14% (было 14,8%).
Таким образом, ни нынешней коалиции, ни даже союзу «политических тяжеловесов» ХДС/ХСС — СДПГ не хватило бы голосов для формирования правительства. А наиболее идеологически оправданной специалисты INSA считают коалицию ХДС/ХСС — АдГ, у которой при актуальных рейтингах в бундестаге было бы уверенное большинство в 13 мандатов.
Такая перспектива явно беспокоит Вашингтон, в фарватере которого ныне беспрекословно идёт правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем.
В воскресенье, 5 ноября, американское агентство Bloomberg опубликовало страшилку под заголовком «В Германии набирают силу ультраправые, а Шольц в растерянности». Её суть — призрак немецкого национализма вернулся, и это сказывается как на самой Германии, так и на всём ЕС.
Дрезден должен был стать ярким положительным примером для Германии после воссоединения, ведь в этот восточнонемецкий город было инвестировано более 10 миллиардов евро. Но экономического роста и реставрации зданий оказалось недостаточно, чтобы остановить ультраправую партию «Альтернатива для Германии», удивляются авторы Bloomberg.
Эта партия лидирует в Саксонии, где в следующем сентябре на выборах сможет укрепить свои позиции, отмечает агентство.
Упадок старых отраслей промышленности и новые волны мигрантов заставляют Германию меняться. А этого не хотят многие избиратели, которые страдают от инфляции, особенно на бывшей территории ГДР.
Но представитель АдГ в Европарламенте Максимиллиан Крах говорит, что дело на самом деле не в экономике. «Речь идет об идентичности. Кто ты? Наша ли это страна?» — цитирует его Bloomberg.
Агентство также отмечает, что нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС усиливает беспорядки в Германии. «АдГ использует изображения темнокожих молодых людей, размахивающих палестинскими флагами на улицах Берлина, для продвижения своей позиции», — бьёт тревогу американское издание.
Действительно, иммиграция является крайне важной для немецких избирателей проблемой, избиратели выбирают партии, обещающие изменение иммиграционной политики и политики предоставления убежища. Согласно опросу, 21% жителей Баварии и 18% жителей Гессена заявили, что иммиграция являлась наиболее важным вопросом при принятии решения о том, как они проголосовали на выборах.
Однако действиями нынешнего правительства ФРГ недовольны 70% немцев, и главная составляющая этого недовольства всё же не миграция, а социально-экономическая ситуация в стране.
То есть денег не хватает не только на мигрантов (к примеру, правительство 7 ноября выделило федеральным землям дотацию в 7,5 тысячи евро на каждого беженца в год, хотя земельные власти просили для этого по 10 тысяч евро), а вообще на всё.
Как раз 7 ноября аналитическая компания ING Economics сообщила, что данные по промышленному производству Германии в очередной раз разочаровывают. Опубликованная статистика, как заявляют эксперты, не только предполагает, что рост ВВП страны в третьем квартале может быть пересмотрен в сторону понижения, но также и то, что Германия, скорее всего, завершит год в технической рецессии.
Так, объём промышленного производства в ФРГ с учётом сезонных колебаний уменьшился в сентябре 2023 года на 1,4% месяц к месяцу после снижения на 0,1% м/м в августе, при этом в годовом выражении показатель упал на 3,7% после снижения на 1,9% г/г в августе.
Аналитики напоминают, что промышленное производство в Германии падает пятый месяц подряд, а ВВП страны в третьем квартале текущего года по предварительной оценке и с учетом сезонных корректировок сократился на 0,3% в годовом выражении.
«Забегая вперед, опережающие индикаторы октября не сулят ничего хорошего для будущего производства. После первой стабилизации в сентябре производственные ожидания и оценки портфеля заказов, основанные на опросах, в октябре снова ослабли. Запасы начали несколько снижаться, но остаются слишком высокими. Данные по промышленным заказам за сентябрь подтвердили слабые перспективы. Все выглядит так, будто немецкое промышленное производство в ближайшее время продолжит двигаться в боковом направлении, а не набирать обороты», — отмечают в ING Economics.
Кроме того, энергошок в Германии так и не преодолён.
В сентябре 2023 года одни из самых передовых отраслей страны — химическая и фармацевтическая, потребляющие много энергии, — находились в стадии продолжающегося спада. От уровня 2011 года спад составил около 12%, а от пика в 2018 году почти 30%. На графике хорошо видно, что прекращение закупок газа у России «подрубило» эту отрасль на большом подъёме в начале 2022 года.
По оценкам же конслалтинговой компании FGE, высокие цены и экономический спад привели к тому, что спрос на энергоносители в Германии упал до 50-летнего минимума.
«Мы ожидаем, что промышленной базе Германии, в частности, её наиболее энергоемким отраслям, будет сложно восстановиться до уровня, существовавшего до войны на Украине», — отмечается в отчете компании, обнародованном 5 ноября.
При этом 17 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц пафосно заявил, что Германия справилась с заменой импорта газа из России на голубое топливо из других регионов мира. Это вызывает чувство гордости за страну в непростой экономической ситуации, добавил Шольц. РФ обеспечивала почти 50% немецкого импорта газа, и эти объемы были частично замещены другими поставщиками — в основном более дорогого сжиженного природного газа, а частично компенсированы снижением потребления как населением, так и промышленностью.
Кстати, в вопросе энергетического сотрудничества с Россией «Альтернатива для Германии» также «идёт не в ногу» с официальным Берлином.
Так, в начале октября сопредседатель этой партии Тино Хрупалла заявил, что за взрывами на газопроводах системы «Северный поток» стоят «противники энергетического суверенитета Германии», и призвал власти отремонтировать «Северный поток — 1».
Очевидно, что на фоне повышения цен на энергоносители в Германии такая позиция тоже способствует росту рейтинга АдГ.
Хотя во всех упомянутых выше статьях дискутировался вопрос о том, как остановить рост рейтинга «ультраправых из АдГ», однако там всё же рассматривались политические инструменты, в первую очередь изменение политики (миграционной и даже энергетической). Однако режим Олафа Шольца, похоже, решил бороться с соперниками самым топорным методом — с помощью правоохранительных органов.
Так, 30 октября был задержан избранный депутат ландтага Баварии от АдГ, 22-летний Даниэль Халемба, которого прокуратура обвинила в «разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций». Хотя на следующий день суд отменил ордер на арест депутата и тот смог принять присягу, но Халемба теперь должен раз в неделю являться в полицию по месту жительства в Вюрцбурге.
Как заявила в эксклюзивном комментарии для ИА Регнум депутат ландтага федеральной земли Гамбург от АдГ Ольга Петерзен, «вне вопроса, виновен ли Халемба в чём-то или нет, его «арест в срочном порядке» под прицелом камер был ничем иным, как частью пропаганды против нашей партии и того успеха, который она имела на выборах в землях Бавария и Гессен».
А 7 ноября Управление по защите конституции Германии (BfV) объявило, что классифицировало организацию политической партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт как «доказанную крайне правую экстремистскую группу». Это снимает с BfV все ограничения в вопросах сбора разведывательной информации об экстремистах внутри АдГ и снижает порог использования агентов под прикрытием и телефонной слежки.
Ольга Петерзен считает, что главной причиной нападок на партийную организацию АдГ в земле Саксония-Анхальт является тот факт, что «Альтенатива для Германии» ныне стала самой популярной политической силой в этой земле, опередив ХДС.
Согласно опросу INSA, обнародованному 24 октября 2023 года, за АдГ в Саксонии-Анхальт готовы проголосовать 33% опрошенных (+4% по сравнению с предыдущим исследованием), а за ХДС — 32% (+1%).
При этом ещё в марте 2021 года партийная организация АдГ в соседней восточнонемецкой земле Тюрингия была признана «крайне правой экстремистской группировкой». На национальном уровне BfV классифицирует АдГ как подозреваемую в крайне правом экстремизме, а молодежное крыло партии, «Молодая альтернатива для Германии», прямо классифицируется как экстремистское.
Хотя до очередных парламентских выборов в ФРГ ещё почти два года, нынешнее крайне непопулярное правительство страны заранее «зачищает» политический ландшафт Германии.
Причём с этим сталкиваются не только правые.
Так, 23 октября Сара Вагенкнехт, самая известная из левых политиков Германии, объявила о намерении создать новую партию, которая уже весной 2024 года примет участие в выборах Европейского парламента.
Оппоненты сразу заговорили об угрозе слева и перспективе возникновения «антидемократического фронта из правых и левых популистов» — АдГ и будущей партии Вагенкнехт, и новой левой партии уже прочат проблемы с регистрацией, хотя, согласно данным опроса от INSA, 27% респондентов проголосовали бы за неё при возможности.
Это и неудивительно, ведь, критикуя сложившуюся в Германии ситуацию, Сара Вагенкнехт как будто представляет страну «третьего мира»: неразвитая инфраструктура, технологическая отсталость, плохое образование, запущенное здравоохранение, отсутствие жилья и социальных лифтов, детская бедность, низкие пенсии…
А основным ответом на все вопросы остается политика по отношению к России: «Как сильная в экспортном отношении и бедная ресурсами страна, Германия нуждается во внешней политике, основанной на стабильных отношениях со многими партнерами вместо образования новых блоков и бесконечных санкций, политике, гарантирующей снабжение ресурсами и дешёвой энергией».
В нынешней Германии эта констатация фактов звучит как экстремизм.