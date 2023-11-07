От визита госсекретаря США на Ближний Восток было много ожиданий. Американская пресса во всю трубила о некоем давлении Вашингтона на Тель-Авив, о попытках отговорить от наземной операции ЦАХАЛ. Но проблема в том, что к моменту визита Нетаньяху уже начал операцию и поставил своего этнического собрата перед фактом.

Иван Шилов ИА Регнум

Блинкену ничего не оставалось, как защитить право Израиля на самооборону. По-другому он и не мог, иначе не так бы поняли. В такой уязвимый для еврейского государства период Госдеп не мог создавать иллюзию о слабости Израиля или о сомнениях в союзнических отношениях США. Не важно, кто у власти и как себя ведет Тель-Авив.

Заявления Блинкена в Израиле, очевидно, подробно послушали в турецком МИД.

Турция до последнего сохраняла самообладание и где-то даже беспартийность. Однако после бомбежек больницы в Газе и новых массовых жертв Эрдоган не смог удержаться. Он назвал Израиль «военным преступником» и отозвал турецкого посла из Тель-Авива.

На этом фоне позиция Блинкена звучала как оправдание этих убийств со стороны ЦАХАЛ. Ведь госсекретарь так и не смог добиться снижения темпов насилия.

Уже исходя из этого можно было предположить, что ничего хорошего Блинкена в Анкаре не ждет.

Так и вышло. Американцу оказали холодный прием. Больше всего журналистам запомнились не заявления — ведь министры не провели пресс-конференцию, — а тонкости этикета.

То, что свою миссию в Анкару Блинкен провалит, стало ясно уже в аэропорту. Лётное поле аэропорта Эсенбога в 12-м часу ночи находилось в полумраке — сэкономили на освещении. У трапа Блинкена встретил не высокопоставленный чиновник, а всего-навсего замгубернатора Анкары. Посол же США в Турции стоял руки в карманах.

Когда машина американца подъехала к зданию МИД, турецкий министр Хакан Фидан вышел из машины и встал у двери, чтобы встретить гостя. Но Блинкен начал говорить по телефону.

Это, видимо, еще раз убедило турок в бессмысленности встречи. Когда Блинкен все же дошел до Фидана, решил обнять того в знак «дружбы» и партнерства. Не тут-то было — турецкий дипломат демонстративно отошел и помешал этому жесту.

Блинкену пришлось ограничиться похлопыванием по плечу коллеги, но лицо выдало факт раздражённости.

Сами переговоры, очевидно, прошли также холодно, без комплиментов. Блинкен на совместной фотографии едва выдавливал из себя улыбку.

Проправительственные СМИ Турции на своих первых полосах сделали акцент именно на этих тонкостях, а не политике. Milliyet вышел с заголовком «Контакты с США на дистанции», а Hürriyet назвал прием Блинкена «холодным».

Если же говорить о вещах существенных, то о них можем судить по инсайдам в турецкой прессе и отсутствию каких-либо изменений в позиции США и Турции по ближневосточному треку.

NECATI SAVAS/EPA/ТАСС Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен

Турецкая позиция свелась к жесткой критике США.

Фидан, как передала газета Hürriyet, упрекнул США в создании проблем в Газе. Фидан напомнил о массовых жертвах среди мирного населения и «преступлениях против человечества». Народы региона и мира, от Парижа до Вашингтона, осудили ЦАХАЛ, сказал турок. По его словам, покровительство Штатами «преступлений Израиля» наносит ущерб не только региону, но и самому Вашингтону.

Блинкену, скорее всего, было нечего возразить Фидану. Свои установки он получил еще до вылета.

Ту же мантру о «праве на самооборону» и легализации уничтожения ХАМАС он говорил и в Вашингтоне, и в самом Израиле, и наверняка её же повторял в Анкаре.

Стратегическая цель визита Блинкена в регион заключалась в снижении эскалации. Но коль скоро ЦАХАЛ не думал останавливаться, госсекретарю США остаётся лишь сдерживать ополчившихся против Израиля соседей. Как передал канал «Аль-Джазира», задачей Блинкена в Турции было выиграть Израилю больше времени на операцию в Газе. Турецкий МИД это понял, поэтому так холодно принял госсекретаря.

Президент Турции раскусил Блинкена еще раньше, во время его первого турне по Ближнему Востоку.

Эрдоган обвинил его в субъективном подходе, основанном на национальной принадлежности. Известно, что Блинкен (кстати, как и Киссинджер, который разруливал арабо-израильский конфликт 1973 года) — еврей по происхождению. Его предки вышли из Киевской губернии России и Венгрии.

Фидан же при личной встрече еще раз убедился, что ждать какого-то компромисса от США бессмысленно.

Поняв, что никаких договоренностей быть не может, Блинкен решил создать иллюзию сохранения союзничества с Анкарой. И достал из кармана шведскую карту.

К его счастью, за две недели до его визита Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Блинкен решил поблагодарить турецкого лидера за такую услугу. Госсекретарь сказал, что США «воодушевлены» передачей в парламент заявки Швеции на вступление в альянс, назвав это поступок «поступательным движением в решении этого вопроса».

По главной же теме визита встречи по НАТО разошлись словно в море корабли. Источники в МИД Турции сообщили ТАСС, что Фидан потребовал от США «предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня».

Но ни эта просьба/требования, ни дипломатические ноты арабских стран не изменили поведения Израиля. Нетаньяху готов лишь на гуманитарные пазу на пару часов, но наземную операцию сворачивать не намерен.

После майских выборов в Турции в отношениях Анкары и Вашингтона наметилось потепление. Эрдоган дал согласие на принятие Швеции в НАТО, а Байден дал добро на передачу туркам истребителей F-16.

С обострением ситуации в Газе нормализация находится под вопросом. Если операция Израиля кончится оккупацией Газы, Эрдоган ужесточит позицию, а виновником выставит не только Нетаньяху, но и Байдена.