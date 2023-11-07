Президент Польши Анджей Дуда вечером в понедельник, 6 ноября, сделал заявление, которого от него ждали участники недавних парламентских выборов в Польше.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Через неделю, 13 ноября, состоится первое заседание нового парламента, — сказал Дуда. — Как президент я имею честь назначить старшего маршала, который будет вести первые заседания сейма. Я решил доверить эту важную и престижную функцию пану Мареку Савицкому из Польской крестьянской партии (PSL), который был избран по списку «Третьего пути».

После чего Дуда сообщил, что миссию формирования правительства он возлагает на действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, представляющего партию «Право и Справедливость» (PiS).

По словам президента, таким образом он решил продолжить «добрую парламентскую традицию, согласно которой именно победившая партия первой получает возможность сформировать правительство, как я объявил во время предвыборной кампании и как это всегда происходило с момента принятия действующей Конституции».

13 ноября на первом заседании сейма Моравецкий подаст в отставку, но до избрания нового он и министры продолжат исполнять свои обязанности. Одновременно у него будет 14 дней на то, чтобы заручиться парламентским большинством для формирования нового кабинета. Если Моравецкий не получит вотум доверия, у сейма будет еще 14 дней, чтобы избрать нового премьер-министра и членов правительства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Заявление главы государства вызвало удовлетворение у политических сил лишь частично. Так, было признано удачным выдвижение на позицию открывающего первое заседание нового сейма Савицкого, обладающего 30-летним депутатским стажем. Ведь именно старший маршал проводит голосование по выборам постоянного спикера нижней палаты и назначает дату следующего заседания.

После выборов 15 октября, ставших неудачными для «Права и Справедливости», стали распространяться слухи, что Дуда назначит на позицию старшего маршала представителя PiS, который откроет сессию, примет присягу депутатов и закроет ее, не назначив нового заседания, что позволит нынешнему правительству Моравецкого продолжить свою работу.

Однако президент решил не сжигать мостов с Польской крестьянской партией, которая, по общему мнению, стоит к «Праву и Справедливости» ближе всех остальных оппозиционных сил.

PSL — партия, умеющая торговаться.

Комментируя назначение Савицкого старшим маршалом, газета Rzeczpospolita называет действие Дуды «жестом любви» к Польской крестьянской партии.

«Возможно, даже подкрепленным надеждой на то, что PSL все же предаст Туска и пожмет руку нуждающемуся премьеру Моравецкому, — пишет издание. — Пожмет ли? Сегодня активисты Польской крестьянской партии решительно отрицают это и заверяют в своей абсолютной лояльности к партнерам по оппозиции. Однако нельзя забывать, как много лет назад лидеры PSL отвечали на вопрос о том, кто победит на выборах: без сомнения, наш партнер по коалиции!»

«Право и Справедливость» получила время до конца ноября на то, чтобы создать правящую коалицию. Задача для PiS — крайне трудная. Ей нужно уговорить как минимум 37 депутатов из остальных блоков поддержать Моравецкого.

Как утверждает портал wPolityce, PiS ведет переговоры с отдельными оппозиционными политиками. Пусть и «не очень успешно, но есть два небольших сообщества, готовых сотрудничать», замечает издание, «количество сабель пока еще недостаточно, но в будущем, близком или далеком — кто знает? Правый лагерь времени не теряет даром».

Считается, что единственным шансом «Права и Справедливости» был бы альянс с Польской крестьянской партией и «Конфедерацией». И первые, и вторые опровергают возможность вхождения в правительство Моравецкого. Другое дело, что PiS может пойти на нестандартные ходы.

Так, премьер в недавнем интервью порталу Interia ответил утвердительно на вопрос, может ли он себя представить в правительстве, главой которого является глава PSL Владислав Косиняк-Камыш.

Вполне возможно, что «Право и Справедливость» обдумывает технологию, предполагающую в случае провала миссии Моравецкого выдвижение на пост премьера Косиняка-Камыша. Главным для PiS в этом случае будет блокирование лидера «Гражданской платформы» Дональда Туска.

Есть и другой вариант.

Как считает главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич, предложение Савицкому стать старшим маршалом, поступившее со стороны Дуды, одновременно является и намеком на то, что именно этот представитель PSL может стать компромиссной фигурой на позиции главы правительства.

Marcin Obara/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Марек Савицкий

«Савицкий — это политик, который с наибольшей вероятностью сможет реализовать ту часть программы «Права и Справедливости», которая его волнует», — отметил Сакевич.

PiS играет на раскол ситуативного альянса из трех оппозиционных блоков.

Чем дальше, тем больше там накапливается противоречий. Сторонники оппозиции утверждают, что решением выдать мандат на создание правительства Моравецкому президент «подвел Польшу и поляков, потому что мы теряем по меньшей мере две или три недели, когда можно было бы сформировать кабинет, у нас много тем для рассмотрения».

Однако непонятно, что такого важного оппозиционные силы хотели и могли создать за две-три недели, учитывая, что им понадобится время, чтобы освоиться в новом парламенте, не говоря уже о правительстве (если им удастся его создать).

В любом случае объявленный президентом Польши официальный старт торговли за голоса депутатов покажет, насколько оппозиционные политики окажутся устойчивыми к посулам «Права и Справедливости».