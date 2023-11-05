Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Всем известные пять стадий отношения к неизбежному. И если рассмотреть через эту призму отношение Запада к российско-украинскому конфликту (а точнее, процесс принятия неизбежности победы России в нем), то может сложиться впечатление, что наши американские и европейские «партнеры» находятся где-то между третьей и четвертой стадиями.

Иван Шилов ИА Регнум

В пользу депрессии говорят, например, многочисленные публикации западных СМИ о нехватке у США и ЕС денег и оружия для поддержки киевского режима. В эту же копилку идут публикации (в том числе и за авторством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного) о невозможности победы над Россией на поле боя. О переходе конфликта в стадию «войны на истощение», где ресурсы Москвы на порядок превосходят возможности Киева и того немногого, что Украине готов поставить устающий от войны Запад.

Свидетельством же торга, казалось бы, можно считать закулисную дипломатию Запада. По данным телеканала NBC, США и Евросоюз уже начали переговоры с Украиной на предмет того, что именно она готова уступить для заключения мирного соглашения с Россией. Переговоры, которые казались немыслимыми со времен срыва американцами стамбульских договоренностей весной 2022 года (они и должны были положить конец конфликту).

И в этой связи возникает четыре вопроса. Первый — насколько серьезно Запад готов к дипломатическому процессу?

«Подобные сообщения являются лишь зондированием почвы под саму возможность переговоров в будущем. Но пока Запад не потерял веры в то, что Россия проиграет на поле боя. И слухи о переговорах — лишь запасной вариант на случай, если победы не будет», — говорит ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Однако авторы статьи из NBC уверяют, что Запад осознал: победы на поле боя уже не будет точно. «Эти переговоры начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине. <…> Представители администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России их запасы кажутся бесконечными», — поясняет NBC причины этих переговоров со ссылкой на свои источники среди западных чиновников.

Второй вопрос — как Запад видит эти переговоры? И тут мнение российских экспертов в общем-то однозначное. Если кто-то считает, что США и ЕС готовы принять те требования, которые выдвигает Москва для окончания СВО — демилитаризация и денацификация Украины, а также согласие с новыми территориальными реалиями, — то это не так. Это возможно лишь на пятой стадии «принятия неизбежного», до которой американцы еще не дошли. Пока что они понимают под переговорами лишь соблазнение России на заморозку конфликта.

«Запад пытается затянуть нас в переговорный процесс. Он хочет нас вернуть в ещё худшую ситуацию, когда часть украинских территорий будут накачивать русофобией и вооружением, чтобы впоследствии возобновить конфликт. А по факту — чтобы конфликт не прекращать, но иметь возможность управлять им в дипломатических целях, — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. — Основная цель Запада все та же — перемирие, накачка части Украины вооружениями и создание постоянной занозы для России».

И ради этой заморозки американцы готовы пойти на колоссальные, с их точки зрения, уступки. «Скорее всего, речь идёт о прекращении обстрелов «старой» территории России и отказе от Крыма, ДНР и ЛНР. Судя по всему, суверенитет России над ними США и ЕС признать готовы. Над прочими территориями — нет», — говорит Вадим Трухачев.

Ну и, возможно, Вашингтон готов на смену переговорщика в Киеве. «Запад сейчас имитирует готовность «слить» Зеленского перед выборами и поставить перед нами вопрос — устроит ли Россию кто-то ещё?» — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Именно этим могут, в частности, объясняться многочисленные статьи в западной прессе, критикующие президента Зеленского. И даже, как в случае издания Time, выставляющие его сумасшедшим, отрицающим объективную реальность человеком.

Третий вопрос — готова ли Украина подыграть Западу? Судя по всему, нет. И здесь речь даже не только о самом Зеленском, который потеряет пост, репутацию, финансовый доход, карьеру и жизнь. Ровно это же потеряет и украинская элита при любом более-менее значимом компромиссе между Москвой и Западом. Ведь эта элита может существовать только в условиях российско-западного конфликта — только тогда она будет нужна США и ЕС.

Да, конфликт вроде бы никто не отменял — речь-то идет лишь о перемирии, а не о его окончании. Однако в Киеве резонно опасаются, что перемирие вполне может привести к долгосрочной заморозке, а затем Запад оставит все как есть по причине занятости другими вопросами. Ну или в ходе затишья киевский режим просто не справится с ворохом внутриполитических и экономических проблем.

Наконец, четвертый вопрос — а готова ли Россия соглашаться с американским переговорным нарративом? Тут тоже однозначный ответ — нет. «Судя по всему, власти России интересует международно-правовое закрепление новых границ и отказ от членства Украины в НАТО. Возможно, также гарантии для русского языка на Украине, отказ от преследования канонической УПЦ и отказ от запрета ряда политических сил вроде «Партии регионов» и Компартии Украины», — говорит Вадим Трухачев.

Эти умеренные с российской точки зрения условия Запад может принять только в случае полного военного поражения Украины. А оно пока не настало.

«Поэтому говорить имеет смысл только после освобождения Харькова и Запорожья. До этого никакого смысла в переговорах нет, ибо нас не будут принимать всерьёз», — резюмирует Вадим Трухачев. «Нам вообще не нужно торговаться, — соглашается с ним Дмитрий Офицеров-Бельский. — Наши цели будут достигнуты, отступать не собираемся, говорить пока не о чем».

Так что Москва намерена достигать своих целей военным путем. И ждать, пока Запад не переместится с третьей-четвертой на пятую стадию принятия неизбежного.