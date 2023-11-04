«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров. Они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?» Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?» Именно так замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква прокомментировал статью главкома ВСУ Валерия Залужного, появившуюся на днях в издании Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

В ней, напомним, господин Залужный крайне пессимистично оценивает перспективы нанесения военного поражения России теми средствами, которые сейчас есть у Украины и которые дает Запад.

Аналогии с Первой мировой

Не менее пессимистично генерал оценивает дальнейший ход боевых действий, который принял позиционный характер — как в Первую мировую войну. «Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство», — говорит он.

Военные эксперты с этими тезисами генерала соглашаются. На линии соприкосновения действительно сложилась позиционная война. По той же причине, по которой она сложилась и во время Первой мировой — превосходство оборонительных средств над наступательными.

В Первую мировую не было танков, поэтому тяжесть атак брала на себя пехота, а пулеметы и мощные инженерные сооружения эти атаки останавливали. Иногда в атаку поднимались до ста тысяч бойцов — и они не могли прорвать фронт, поясняет ИА Регнум директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«В настоящее время тяжелая техника прорыва нивелируется дешевыми, массовыми и высокоточными средствами поражения — FPV-дроны, сплошное минирование. Фактически танк не успевает доехать до прямой наводки — его уже заранее километров за 20 засекает с воздуха беспилотник, после чего прилетают дроны и его сжигают», — говорит эксперт.

Да, выход из ситуации есть — оборонительные порядки можно преодолевать большими силами и при мощном огневом поражении. Существует американская концепция прорыва, когда на главном направлении удара нужно достигнуть пятнадцатикратного превышения над противником, особенно в урбанизированной среде. Однако оперативное мастерство никто не отменял, штабы работают.

Возможность обмана противника хоть и снизилась, однако раздергивание и простукивание линии соприкосновения с дальнейшей концентрацией сил на участке возможна. «Работает прежде всего концентрация огневых средств, когда наносятся высокоточные и иные удары по опорным пунктам противника, перепахивая таким образом перед собой линию обороны противника, и лишь затем туда вводится пехота», — продолжает Андрей Клинцевич.

Однако есть и другой мощнейший фактор — потенциал государств. Как мобилизационный, так и с точки зрения возможностей ВПК, способного кратно увеличить объемы производимой техники для создания условий прорыва. И тут украинский потенциал безнадежно уступает российскому. «Киеву не хватает главного ресурса на войне — времени. Через десять лет они могут собрать технику и людей, однако через месяц-два ничего не будет», — продолжает Андрей Клинцевич. А у России будет. Уже есть.

Киев против

Однако власти не только отказываются признавать тезисы Залужного, но и прямо опровергают их. «Это не патовая ситуация», — заявил сам Зеленский. Его упорство в отрицании можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, нужно отвечать за нынешний военный провал. За попытку т. н. «летнего наступления», в ходе которого, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, погибли 90 тысяч украинских бойцов, уничтожены 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. Причем все потери оказались напрасными: ни пресловутого выхода к Крыму, ни каких-либо других серьезных достижений не зафиксировано.

«Провал стратегии обещанного военного превосходства Украины требует поиска виновных. Поскольку никто крайним становиться не хочет, мы видим попытки снять с себя ответственность», — поясняет ИА Регнум российский политолог Антон Хащенко. Снять — и переложить на другого, пока виноватым не сделали самого Зеленского. Конечно, можно переложить на Запад, и это даже будет правдой.

Вина за провал «контрнаступа» лежит на Западе: он не обеспечил Украину должными средствами для прорыва нашей мощнейшей линии обороны. Американцы посчитали, что эти линии можно пробить тяжелыми дивизиями прорыва, причем основной силой должны были стать вертолеты и самолеты. Затем уже артиллерийские удары, после чего идут средства разминирования, танки и лишь потом уже — легкая пехота. И НАТО передало Украине для этого наступления все — кроме авиации. «В результате получился разгром», — говорит Андрей Клинцевич.

Однако обвинять украинцам Запад нельзя, поскольку тот: а) дает деньги; б) дает оружие и в) устал от самого Зеленского. Предыдущие попытки возложить на Штаты вину за провал приводили к крайне резкой реакции американских политиков на подобные обвинения. Поэтому обвинить нужно Залужного — тем более что популярный украинский генерал постепенно становится «точкой сборки» для политических противников президента.

«Внутренняя фронда видит приближение точки бифуркации и использует период политико-публичной слабости Зеленского для самопрезентации перед западными партнерами и своими потенциальными избирателями — с учетом гипотетических выборов главы государства в следующем году», — говорит Антон Хащенко.

Борьба жабы с гадюкой

Причем останавливать Залужного Зеленскому надо здесь и сейчас. Ведь, к сожалению для украинского главы, популярность генерала будет лишь расти.

Во-первых, по причине — как ни странно — военных успехов российской армии. Так, например, украинцы знают, что генерал Залужный выступает против обороны Авдеевки. «Теоретически Украине сейчас выгоднее вывести гарнизон из Авдеевки и сдать этот укрепрайон. В ином случае Авдеевка превратится в огневой мешок, куда будут втягиваться и гибнуть украинские подразделения — как это происходило в Артемовске», — объясняет логику подобной позиции Андрей Клинцевич.

Зеленский по политическим причинам за Авдеевку держится, жертвуя (как и в случае с Артемовском) тысячами украинских солдат ради того, чтобы не получить очередную сданную «фортецю». Однако рано или поздно Авдеевка все равно будет сдана.

Во-вторых, останавливать Залужного его противникам необходимо по причине дерадикализации позиции Запада и части украинского общества. Усталость от военных действий со всей очевидностью накопилась не только на Западе, но и внутри самой Украины. Причем не только среди населения, которое потеряло мобилизованных родных и близких, деньги, а также возможности прогнозировать свою жизнь. Но и среди элиты, определенная часть которой с удовольствием давно пошла бы на мир с Россией.

Позиция Зеленского, который, судя по всему, по чисто психологическим причинам не в состоянии признать неизбежное, является якорем, от которого надо избавиться, поясняет Антон Хащенко. Этим людям куда ближе может быть прагматичная позиция Залужного, нежели упертая — Зеленского.

Однако ближе ли эта позиция России? Москве, как ни странно, выгоднее всё-таки Зеленский. «Я бы не считал кандидатуру Залужного более удобной для России, чем Зеленский. У нас уже был молодой Зеленский против надоевшего Порошенко. При этом, скорее всего, сохрани тогда власть последний, СВО давно бы уже завершилась. Зеленский — в большей степени идеолог противостояния с Россией, «продажник» своих идей на Западе. Залужный — их реализатор на поле боя. Не уверен, что практик для нас лучше теоретика», — говорит Антон Хащенко.

Кроме того, до тех пор, пока у власти на Украине остается Зеленский, Киев будет отказываться от любых переговоров с Москвой о заморозке конфликта. Заморозке, которая невыгодна России, но к которой ее будут принуждать некоторые восточные партнеры — им главное хоть как-то завершить вооруженное противостояние.

А значит, благодаря Зеленскому у Москвы есть возможность выиграть борьбу на истощение — то есть разбить украинскую армию, освободить территории, после чего вести переговоры уже не о заморозке, а о полноценном завершении конфликта на российских условиях.