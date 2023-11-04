Израиль, ХАМАС и иные игроки на Ближнем Востоке и за его пределами с нетерпением ждали пятничного выступления лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы — первого с начала войны 7 октября.

Marwan Naamani/Global Look Press

Насралла произнес пламенную, но тщательно выверенную речь, в которой он угрожал как Израилю, так и США, которые, по его мнению, были «прямо ответственны» за поддержку Тель-Авива в его продолжающейся «агрессии в секторе Газа». Однако, когда выступление закончилось, оно стало для многих разочарованием, а руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогло «выдохнуть», пусть и временно.

Его итог был ясен: по крайней мере, на данный момент «Хезболла» не будет участвовать в войне за пределами нынешних пограничных стычек.

«Это сигнал израильтянам, что на данный момент они [«Хезболла». — Прим. ред.] не пытаются предпринимать ничего масштабного», — сообщил изданию TIME Аарон Зелин, эксперт в области джихадистских движений в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

«С израильской точки зрения, они [израильтяне. — Прим. ред.], вероятно, вздыхают с некоторым облегчением, даже несмотря на то, что на северной границе обстановка накалилась больше, чем в 2006 году», — заявил Зелин. В то время конфликт между «Хезболлой» и Израилем перерос во Вторую ливанскую войну.

Неоправданные ожидания и реальная помощь

Лидер «Хезболлы» также не оправдал ожидания многих из тех, кто рассчитывал на объявление тотальной войны Израилю со стороны этой группировки. Вместо этого шейх Насралла вполне справедливо напомнил, что «Хезболла» начала войну с Израилем 8 октября, на следующий день после операции ХАМАС «Потоп Аль-Аксы».

Он сказал, что ни ливанское шиитское движение, ни другие члены антиизраильской «Оси сопротивления», возглавляемой Ираном, не знали о плане палестинской группировки совершить нападение 7 октября. Насралла также предупредил, что региональная война является «реальной возможностью», и подчеркнул, что цель «Хезболлы» состоит в том, чтобы положить конец войне в секторе Газа и обеспечить победу ХАМАС.

В этом контексте Насралла отметил, что его ополчение уже участвует в беспрецедентных трансграничных боевых действиях с Израилем вдоль ливано-израильской границы, и пригрозил дальнейшей эскалацией.

Показательно, что 2 ноября, за день до выступления своего лидера, «Хезболла» заявила, что атаковала одновременно 19 израильских позиций вдоль границы. Тогда же группировка с помощью беспилотника поразила израильские казармы на ферме Шебаа. Это спровоцировало «широкое» ответное «возмездие» со стороны ЦАХАЛ, отмечается в израильском военном ведомстве. Число убитых бойцов «Хезболлы», по данным на 3 ноября, достигло 57 человек.

Израильские официальные лица относятся к угрозе со стороны «Хезболлы» по-прежнему серьезно. Генерал-лейтенант в отставке Гади Айзенкот, бывший глава ЦАХАЛ, а в настоящее время член правительственного военного кабинета, в четверг, то есть за день до выступления Насраллы, совершил поездку по северной границе Израиля, чтобы оценить степень готовности ЦАХАЛ к отражению атак «Хезболлы» или, наоборот, к наступательным операциям против этой ливанской шиитской группировки. Сами израильские военные подчеркивали, что в Газе действуют только «на 40% своих возможностей, потому что все взгляды обращены на север».

Поэтому и слова шейха Насраллы по поводу вклада «Хезболлы» в поддержку ХАМАС вполне соответствовали действительности. Он, в частности, заявил, что «Хезболла» заставила оттянуть к северной границе треть материально-технических сил израильской армии (что в целом совпадает и с израильскими оценками), и отметил, что 43 еврейских поселения на границе были эвакуированы из-за атак со стороны Ливана.

«Красные линии»

Решение «Хезболлы» о дальнейшей эскалации зависит от того, начнет ли Израиль более масштабную атаку на саму «Хезболлу» в Ливане, и от того, как будет развиваться операция ЦАХАЛ в секторе Газа.

Шейх Насралла добавил, что считает реалистичной «возможность эскалации ливанского фронта в широкомасштабную битву». По его словам, превентивный удар ЦАХАЛ по Ливану будет «самой большой ошибкой» Израиля за все время его существования.

В данном случае следует иметь в виду: «Хезболла» ожидает, что, если Израиль сможет полностью сокрушить ХАМАС, он развернет все свои силы против «Хезболлы», чтобы на волне успеха покончить с «террористической угрозой» по всему периметру границ.

Именно поэтому Насралла рассказал о том, что может произойти, когда война в Газе закончится и Израиль снова обратит все свое внимание на Ливан, где сосредоточен ракетный потенциал «Хезболлы», представляющий большую опасность для еврейского государства.

Стратегия сдерживания, которая реализовывалась в течение семнадцати лет, вероятно, больше не действует сейчас, когда Израиль понес огромные потери 7 октября. Поэтому для шиитского ливанского движения вопрос сохранения ХАМАС по-прежнему остается «красной линией», так как эта палестинская группировка привлекает к себе военную мощь Израиля, не давая развернуть ее против Ливана.

Ливанский чиновник, разговаривавший с «Хезболлой», сказал изданию The New York Times 1 ноября, что шиитское движение назвало своей «красной линией» для широкого вмешательства угрозу реального уничтожения ХАМАС. По его словам, «Хезболла» готова начать полномасштабные боевые действия, если ХАМАС будет «на последнем издыхании».

Также, по словам министра иностранных дел Ливана Абдаллаха Бу Хабиба, который поддерживает регулярные контакты с «Хезболлой», если бойня в секторе Газа усилится или Израиль усилит свои атаки на Ливан, движение будет вынуждено реагировать.

Наземная операция ЦАХАЛ и «туман войны»

С другой стороны, пока до этого далеко. На это указывают и слова самого Насраллы о том, что ХАМАС успешно противостоит наземному вторжению ЦАХАЛ и приносит ей большие потери.

По данным тг-канала «Милитарист», только за тот же день, когда лидер «Хезболлы» выступил с обращением, ХАМАС уничтожил два танка Merkava, четыре БМП и один бульдозер на востоке Хан-Юниса и северо-западе Газы. Таким образом, общее число уничтоженных танков Merkavа достигло 59.

«ХАМАС демонстрирует боевые способности и боевой дух. У него есть возможность нанести нам ущерб, и мы сделаем все, чтобы его уменьшить», — сказал высокопоставленный израильский военный чиновник американскому изданию Al-Monitor.

В свою очередь, как сообщил ИА Регнум военный эксперт и автор многочисленных публикаций в ведущих американских и британских СМИ Джон Лехнер, «в Америке мало экспертов думают, что наземная операция [ЦАХАЛ. — Прим. ред.] будет успешной».

При этом оценки окончательных целей израильской операции стали гораздо скромнее. В частности, по словам собеседника Al-Monitor, Израиль будет стремиться устранить все военное и политическое руководство ХАМАС внутри и за пределами сектора Газа, уничтожить как можно больше боевиков-коммандос «Аль-Нухба» и лишить ХАМАС возможности контролировать сектор Газа.

Ожидается, что боевые действия нынешнего уровня интенсивности продлятся один-два месяца и ЦАХАЛ перейдет к другой тактике — периодическим рейдам и авиаударам, чтобы сокрушить то, что осталось от инфраструктуры ХАМАС.

«Никто [из израильских официальных лиц. — Прим. ред.] не имеет никакого намерения контролировать сектор Газа. Это не стоит на повестке дня», — сообщил Al-Monitor высокопоставленный израильский дипломатический источник.

Поэтому весьма вероятно, что вмешательство «Хезболлы» может и не потребоваться, если «красная черта» так и не будет перейдена, а ХАМАС сохранит свое присутствие в секторе Газа. С другой стороны, «Хезболла» готова к переходу к полномасштабным боевым действиям.

Ресурсы «Хезболлы»

С другой стороны, не совсем ясно, что еще может сделать «Хезболла», чтобы ее действия расценивались как «полномасштабные», а не «ограниченные».

На границе с Ливаном у Израиля находятся укрепленные позиции, и для начала масштабного наступления у «Хезболлы» нет возможностей. Если группировка выведет все свои силы из Сирии и призовет «под ружье» всех резервистов, она сможет выставить 50 тыс. бойцов. Этого явно недостаточно для того, чтобы попытаться прорвать укрепленные позиции Израиля в лобовой атаке. Поэтому активизация усилий, скорее всего, подразумевает проникновение ДРГ в большом количестве и усиление пуска ракет с территории Ливана.

Однако для активного задействования ДРГ у «Хезболлы» есть всего лишь 2500 бойцов из штурмовых батальонов, так называемые «Силы Радван», остальные подразделения являются, по сути, мобилизованными резервистами.

Второй фактор тоже может быть только временным. «Хезболла» располагает большим арсеналом ракет, с массированными пусками которых ПВО Израиля может не справиться.

По различным оценкам, группировка располагает от 100 до 150 тыс. ракет, включая боезапас к РСЗО. В том числе десятки тысяч ближнего радиуса действия (до 40 км), тысячи среднего радиуса действия (до 75 км) и сотни дальнего действия (200–700 км). Критерии радиуса действия здесь, безусловно, определяются с учетом местной специфики. Недавно «Хезболла» запустила проект по обновлению своего арсенала с точки зрения точности и, по последним оценкам, располагает от 20 до 200 ракет с точностью до 50 метров.

Однако временной отрезок подобного давления также будет небольшим, так как вскоре ракетный арсенал группировки будет исчерпан.

В то же время не следует недооценивать и фактор наращивания американского военного присутствия в регионе. В случае эскалации боевых действий со стороны «Хезболлы» США могут задействовать свою авиацию и крылатые ракеты для того, чтобы поразить военные объекты группировки в Сирии. Этим они не допустят сосредоточения ее сил в Ливане, с одной стороны, а с другой, минимизируют угрозы американским базам в самой Сирии.

Но этот сценарий может оказаться еще более эскалационным и привести к расширению полномасштабных военных операций «Оси сопротивления» на Сирию и Ирак.