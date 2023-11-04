Громкий скандал в Сербии: глава Агентства информирования и безопасности подал прошение об отставке. Александр Вулин, не стесняясь, рассказал о причинах ухода — именно так звучало условие Запада, и он готов пожертвовать своей карьерой, чтобы не пришлось жертвовать интересами страны. Чем же опытный силовик не угодил американским советникам, сербским оппозиционерам и даже российским релокантам?

Валерий Шарифулин/РИА Новости Александр Вулин

Александр Вулин начинал свою политическую карьеру в 2012 году в канцелярии по вопросам Косова и Метохии. Через два года возглавил министерство труда и социальных вопросов, а в 2017 году перешел в силовой блок. Три года Вулин успешно руководил министерством обороны, затем занял пост министра внутренних дел, а в конце 2022 года возглавил сербские спецслужбы.

Намеки на необходимость его отставки из уст западных посланников звучали не раз. Того же требовала прозападная оппозиция, объединившаяся под лозунгом «Сербия против насилия». После трагедии в начальной школе «Владислав Рибникар» в Белграде еженедельно проходили масштабные акции протеста. Однако лозунги у митингующих, как это зачастую бывает, довольно быстро сменились на политические: в них вошла отставка Александра Вулина. Точно так же требовали убрать еще одного неугодного Западу министра, занимающего пророссийскую сторону — Братислава Гашича.

На Западе Вулина не любили всегда. Ярый противник евроатлантической интеграции и продвигаемых цивилизованным миром ценностей всю свою карьеру действовал в интересах собственной страны и не скрывал взглядов, не укладывающихся в призму западных ценностей.

Вместо поглощения Сербии европейскими структурами и фондами Вулин предлагал строить свой, сербский мир. Будучи главой МВД, активно выступал против потоков в страну нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и пытался запретить проведение на улицах Белграда радужных шествий в рамках Европрайда.

Вулин по праву один из немногих политиков на пространстве Европы, достойный уважения за смелость называть вещи своими именами и работу исключительно в интересах собственного народа. А еще Вулин всегда был искренним другом России русофилом, из-за чего получил славу сербского «русофила № 1» и стал фигурантом крупных шпионских скандалов.

«Кремлевские агенты» и сербские адвокаты

В декабре 2021 года сербские газеты вдруг наполнились материалами про дружбу главы сербского МВД и секретаря Совбеза РФ. Журналисты обвиняли ведомство Вулина в организации прослушки семинара представителей организации «Открытая Россия»*, который прошел в Белграде в мае того же года. В кампании против Александра Вулина участвовали не только местные СМИ: «сенсация» довольно быстро разлетелась и по сетке либеральных российских изданий.

«Умиляет готовность нынешних сербских властей вставать на задние лапки перед большим братом из Кремля. Теперь понятно, о каком сотрудничестве в области безопасности говорили Патрушев и Вулин», писал в своих соцсетях иноагент Владимир Кара-Мурза**.

При этом сотрудничество российского и сербского ведомств вполне открыто проходило в рамках консультаций по «цветным революциям», и Сербия была далеко не единственной страной, с которой такие консультации проводились. Но желаемый эффект был достигнут: за сербским министром закрепилась репутация «агента Кремля».

Охота на шпионов вышла на новый уровень с началом СВО.

Финансируемые Западом сербские НКО и подконтрольные СМИ активно распространяли фейки, согласно которым стараниями Вулина в сербские ведомства внедрены до четырех тысяч российских агентов.

Безумие достигло апогея, когда движение OKTOBAR записало в шпионы сербского министра здравоохранения Даницу Груичич, главреда «Вечерних новостей» Милорада Вучелича и ряд других видных сербских деятелей в сфере политики и СМИ. Более того, основавший движение адвокат Чедомир Стойкович попытался возбудить против главы сербской службы безопасности уголовное дело и привлечь его к ответственности.

Не последнюю роль в клевете на сербского министра сыграли и российские релоканты, также входящие в группу OKTOBAR. Эмигрировавшие на Балканы граждане России посчитали своим долгом помочь «братьям-сербам» избавиться от «кровавого режима» и развернули в стране активную протестную деятельность.

Они сформировали сообщества в соцсетях, в которых призывали сербов выходить на антиправительственные протесты, активно участвовали в подобных акциях сами и даже зарегистрировали свое юридическое лицо для проведения митингов — «Российское демократическое общество».

Проблема была лишь в том, что существуют борцы за «независимость» Сербии от России и раскачивают в приютившей их стране протестный потенциал на средства западных спонсоров. Что, разумеется, не могло остаться без внимания сербских спецслужб.

Российские релоканты и нидерландские дипломаты

Этим летом в белградском аэропорту «Никола Тесла» с одним из основателей движения РДО произошла неприятнейшая история — по возвращении с европейского курорта ему закрыли въезд в страну. На границе Петр Никитин получил уведомление, что, согласно решению ведомства Вулина, он представляет угрозу безопасности Сербии. Свою позицию Петр никогда не скрывал — в Сербию он приехал, чтобы «менять общественное мнение» и открывать сербам глаза на ужасы диктатуры.

Обращаться в российское посольство основавший Российское демократическое общество борец за «прекрасную Сербию будущего» не стал. Вместо этого попросил помощи у нидерландских дипломатов.

В терминалах «Николы Теслы» Никитин не скучал — в красках рассказывал журналистам сербских изданий, что за запретом на въезд стоит лично Александр Вулин. По его словам, «людям в Москве» не понравилось, что Петр основал в Сербии «Российское демократическое общество», и они попросили главу БИА «решить вопрос».

«Не ожидал, что Сербия таким образом может нарушать основные гражданские права», — театрально закатывал на камеры глаза Никитин.

Правда, своим решением ведомство ничьи права не нарушало, а всего лишь соблюдало закон об иностранцах, согласно которому лицам, представляющим угрозу общественному порядку в Сербии (а именно этим и занималась контора Никитина, призывая население к беспорядкам), могут не только ограничить въезд в страну, но даже аннулировать вид на жительство. Однако иностранные дипломаты оборвали телефоны кабинета Вучича, и «жертву кровавого режима» все же в страну впустили.

Вслед за Никитиным под раздачу попал второй соучредитель Российского демократического общества — питерский мундеп Владимир Волохонский, который сбежал из России. В Сербии он получил ВНЖ сроком на год на основании документов о трудоустройстве. В апреле подал заявление на продление, но в июле получил официальный отказ. Причина: данный гражданин также представляет угрозу безопасности Сербии.

И вновь местные либеральные СМИ в унисон запели песню о том, что давление на активистов сербские силовые ведомства оказывают под влиянием Кремля.

Санкции и шантаж

Все тем же летом усилилось и без того пристальное внимание по отношению к господину Вулину со стороны Запада.

В июле глава БИА попал в санкционный список Минфина США. По официальной версии — за участие в коррупционных схемах. Однако в самой Сербии о коррупционных схемах Вулина не слышали, а ряд сербских высокопоставленных лиц, включая президента, прямо заявили: американские рестрикции против директора Агентства безопасности и информирования представляют собой исключительно политическое решение.

Более того, президент Александр Вучич поделился интересными подробностями — решение напрямую связано с пророссийской позицией Вулина, и никаких санкций против него не было бы, если бы Вучич объявил о введении ограничительных мер против России.

«Мне сказали, что если я соглашусь на антироссийские санкции, то в Сербии ни против кого не введут санкции», — рассказал президент в одном из своих обращений к нации.

Комментируя вчерашнее прошение об отставке, Александр Вулин открыто подтвердил, что Сербия столкнулась с излюбленным методом заклятых заокеанских друзей — шантажом. «США и ЕС хотят мою голову в качестве предварительного условия для невведения санкций против Сербии», — пояснил он.

«Моя отставка не изменит политику США и ЕС в отношении Сербии, но на время замедлит новые требования и шантаж. Они не получили санкций против России, не добились признания Косова, но получили одну сербскую голову.

Я отказываюсь участвовать в антироссийской и антисербской истерии, перестать заботиться о Республике Сербской и ее выживании и перестать верить в неизбежность объединения сербов и создания сербского мира. Я не откажусь от политики военного нейтралитета и братства с Россией и Китаем. Это маленькая победа для США и ЕС, но и большая победа для меня, потому что я доказал, что Сербия и сербский народ стоят любых жертв».

Александр Вучич, в свою очередь, рассказал, что недвусмысленное давление было с самого начала — с тех пор, как Вулина назначили на должность. «Александр Вулин никогда не был русским агентом. Любил ли он Россию больше, чем немцев или англичан? В этом нет сомнения», — подчеркнул президент.

Маленькая победа — большие последствия

«Маленькую победу» уже празднуют в американском посольстве и в редакциях сербских либеральных СМИ, объявивших «предвыборную чистку русских шпионов в БИА», а активисты РДО и OKTOBAR даже попытались записать ее на свой счет.

Уходя с поста, Вулин особенно подчеркнул, что угрозы и шантаж западные «партнеры» Сербии на этом не прекратят, а его головы при их растущих аппетитах явно будет мало. Как бы не вошли во вкус.

«Нас просят признать Косово, выйти из Республики Сербской и перестать быть суверенной страной и нацией, ввести санкции в отношении Российской Федерации. Если бы мы согласились сделать это, то следующим требованием было бы изгнание китайских инвестиций, безусловная технологическая и экономическая зависимость от Запада, а также продолжение политического и территориального распада Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места традиционной семье и нации и в конечном счете социальной справедливости», — сказал он.

По информации местных источников в околополитических кругах, не последнюю роль в отставке Вулина сыграл нынешний посол в Вашингтоне Марко Джурич — лояльный президенту политик, в отличие от Вулина не замеченный в русофилии и исповедующий западные ценности во всех их проявлениях. Несколько недель назад на сербских информационных ресурсах даже муссировались слухи о том, что следующим директором БИА станет он.

*запрещенная в России организация

**признан иноагентом