Капитолий обуял очередной раунд бюджетных войн. Республиканцы представили свой проект поддержки Израиля. Они готовы выделить 14,3 миллиарда долларов на военные транши еврейскому государству. Правда этих денег могут там и не увидеть.

Иван Шилов ИА Регнум

Из выделенной суммы примерно 4 миллиарда должно быть направлено на восполнение истощившихся запасов ракет для систем ПВО «Железный купол», а ещё один миллиард на ускоренный ввод в эксплуатацию новой лазерной противоракетной системы «Железный луч».

Однако Белый дом сходу пообещал наложить на это своё вето.

Ведь дьявол, как всегда, кроется в деталях. Палата представителей, где большинство у республиканцев, очень хотела достичь компромисса между конкурирующими фракциями конгрессменов.

Одни, тесно связанные с израильскими лобби, требовали как можно скорее выделить деньги еврейскому государству. Другие же, озабоченные безудержным ростом дефицита бюджета США, требовали оптимизировать госрасходы.

В итоге республиканцам удалось прийти к шаткому внутрипартийному компромиссу.

Они согласились выделить 14 миллиардов долларов Израилю — но одновременно изымают ту же сумму из бюджета Налоговой службы США. Это не случайно — ведь Белый дом в прошлом году замыслил большую налоговую реформу.

Команда Джо Байдена намеревалась взять на работу сразу 87 тысяч фискальных агентов, дав им дополнительные полномочия в плане проведения обысков и арестов.

Республиканцы характеризовали это как создание своеобразной «федеральной полиции», которая будет подчиняться демократам — и устраивать гонения на политических оппонентов под предлогом поиска неучтённых налогов.

Именно эту резонансную реформу и хотят теперь отменить республиканцы, пользуясь кризисной ситуацией на Ближнем Востоке.

Но демократы тоже не намерены сдаваться.

В Сенате, который контролирует Демпартия, обещают заблокировать принятие проектов поддержки Израиля, если они будут сокращать финансирование любых федеральных структур.

Но даже если каким-то чудом удастся такой билль протащить в Сенате, то на него наложит вето Белый дом.

Не менее ожесточённо идут баталии и вокруг украинских бюджетов.

Новоиспечённый спикер Майк Джонсон до избрания на нынешнюю должность выступал с критикой выделения траншей Киеву. Но теперь он несколько скорректировал свою позиции — видно, что с ним успели поработать украинские лоббисты и представители американского ВПК.

Сейчас спикер Джонсон готов теоретически рассмотреть согласование нового бюджета под Украину. Но и здесь он хочет для начала выбить серьёзные уступки со стороны Байдена и демократов.

Джонсон предлагает устроить обмен — транши Украине на реальное усиление безопасности южной границы США.

На американской границе уже больше года свирепствует миграционный кризис.

Дошло до того, что к осени 2023 года границу стали штурмовать больше 300 тысяч нелегалов ежемесячно. У Белого дома нет ни желания, ни политической воли с этим бороться. Поэтому кризис пущен на самотёк — мигрантов арестовывают, отправляют в переполненные центры временного содержания, а затем отпускают под обещания явиться в суд. Куда они, конечно же, не являются.

Республиканцы в Конгрессе требуют от Байдена возвращения практик массовой депортации нелегалов времён Дональда Трампа.

Байден мог бы быть не против пойти на уступки — но он отлично понимает, что его за такое сожрут сами демократы и всевозможные либеральные правозащитные и адвокатские группы за права мигрантов.

Поэтому пока и по украинскому вопросу компромисса не просматривается.

У Пентагона осталось порядка 5 миллиардов долларов, которые можно потратить на транши Украине. Американские военные пытаются растягивать нынешние бюджеты на подольше — но бесконечно это продолжаться не может. Ведь украинская армия отчаянно нуждается в бесперебойной поставке снарядов, ракет и бронетехники, чтобы хоть как-то удерживать фронт — не говоря уже о проведении каких-то операций.

Ситуацию вокруг Украины усугубляет и появление в американской прессе новых «разоблачительных» публикаций о царящей в Киеве атмосфере тотальной коррупции. А также признания главкома ВСУ Валерия Залужного в отсутствии перспектив украинского контрнаступа и необходимости переходить в режим войны на истощение, к которой Запад очевидно не готов.

Это дополнительно усиливает позиции тех республиканцев, которые отказываются выделять деньги Украине, потому что считают, что Киев проиграет, и эти инвестиции попросту не отобьются.

Отдельно стоит вопрос о нехватке военных ресурсов, в особенности боеприпасов, которые теперь Пентагон приходится делить между Украиной и Израилем.

А тут ещё и вновь активизируется начатое в сентябре расследование коррупции семейства Байденов, которое является основанием для слушаний по импичменту.

Оно касается многих коррупционных аспектов — но среди них и обвинения в получении взяток от украинских олигархов. Именно это республиканцы хотят сделать центральным пунктом своей обвинительной базы в отношении Байдена.

Реальный импичмент — то есть отстранение от власти — Байдену не грозит.

Демократы в Сенате заблокируют любые статьи импичмента, как бы правдоподобно они не выглядели.

Но даже объявление импичмента одной нижней палатой станет хоть и символическим, но довольно сильным репутационным ударом для Байдена. И резко осложнит положение лоббистов Киева, которым на фоне всех коррупционных скандалов приходится отчаянно выбивать побольше денег и траншей.

Раскол и дисфункция Вашингтона влияет и на позиции США на Ближнем Востоке.

Всем очевидно, с каким трудом идут переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с региональными игроками — Турцией, Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Ему так и не удалось убедить Турцию и Катар отказаться от поддержки Хамас. Или заставить Египет принять палестинских беженцев.

Отдельные страны вроде Бахрейна уже разрывают дипломатические связи с Израилем — фактически аннулируя «Авраамовы соглашения» эпохи Трампа по нормализации отношений еврейского государства с арабским миром.

Формируются и альтернативные Вашингтону региональные коалиции, которые в пику Западу усиливают давление на Израиль, требуя прекратить войну в секторе Газа.

Всё больше ближневосточных государств — включая Иорданию и Египет — начинают постепенно выходить из-под внешнего контроля США, видя слабость американской политической системы.

Это открывает окно возможностей для усиления влияния Китая и России в арабском мире, ведь нынешние события становятся определённой точкой невозврата в отношениях между всем Ближним Востоком и коллективным Западом.

У Америки остаётся лишь совсем немного времени для того, чтобы договориться о бюджетах.

После 17 ноября у правительства США вновь заканчиваются деньги, и опять встанет вопрос шатдауна. Госслужащие и чиновники потеряют зарплаты, все ненасущные программы будут заморожены, и Вашингтон погрузится в полноценный аппаратный кризис. Причём на фоне двух продолжающихся войн.

Шансы на то, что республиканцы с демократами в последний момент достигнут некоего компромисса, довольно высоки. Но он вряд ли будет устраивать обе партии.

Придётся сокращать расходы, выделять на бесконечные войны меньше, чем хотели бы ястребы в Вашингтоне. И пытаться одновременно помочь Израилю и не допустить поражения Украины — достижение чего с каждым днём видится всё более призрачным.