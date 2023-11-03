Капитолий обуял очередной раунд бюджетных войн. Республиканцы представили свой проект поддержки Израиля. Они готовы выделить 14,3 миллиарда долларов на военные транши еврейскому государству. Правда, этих денег могут там и не увидеть.

Иван Шилов ИА Регнум

Из выделенной суммы примерно 4 миллиарда должно быть направлено на восполнение истощившихся запасов ракет для систем ПВО «Железный купол», а ещё один миллиард на ускоренный ввод в эксплуатацию новой лазерной противоракетной системы «Железный луч».

Однако Белый дом сходу пообещал наложить на это своё вето.

Ведь дьявол, как всегда, кроется в деталях. Палата представителей, где большинство у республиканцев, очень хотела достичь компромисса между конкурирующими фракциями конгрессменов.

Одни, тесно связанные с израильскими лобби, требовали как можно скорее выделить деньги еврейскому государству. Другие же, озабоченные безудержным ростом дефицита бюджета США, требовали оптимизировать госрасходы.

В итоге республиканцам удалось прийти к шаткому внутрипартийному компромиссу.

Они согласились выделить 14 миллиардов долларов Израилю, но одновременно изымают ту же сумму из бюджета Налоговой службы США. Это не случайно, ведь Белый дом в прошлом году замыслил большую налоговую реформу.

Команда Джо Байдена намеревалась взять на работу сразу 87 тысяч фискальных агентов, дав им дополнительные полномочия в плане проведения обысков и арестов.

Республиканцы характеризовали это как создание своеобразной «федеральной полиции», которая будет подчиняться демократам и устраивать гонения на политических оппонентов под предлогом поиска неучтённых налогов.

Именно эту резонансную реформу и хотят теперь отменить республиканцы, пользуясь кризисной ситуацией на Ближнем Востоке.

Но демократы тоже не намерены сдаваться.

В Сенате, который контролирует Демпартия, обещают заблокировать принятие проектов поддержки Израиля, если они будут сокращать финансирование любых федеральных структур.

Но даже если каким-то чудом удастся такой билль протащить в Сенате, то на него наложит вето Белый дом.

Не менее ожесточённо идут баталии и вокруг украинских бюджетов.

Новоиспечённый спикер Майк Джонсон до избрания на нынешнюю должность выступал с критикой выделения траншей Киеву. Но теперь он несколько скорректировал свою позиции — видно, что с ним успели поработать украинские лоббисты и представители американского ВПК.

Сейчас спикер Джонсон готов теоретически рассмотреть согласование нового бюджета под Украину. Но и здесь он хочет для начала выбить серьёзные уступки со стороны Байдена и демократов.

Джонсон предлагает устроить обмен — транши Украине на реальное усиление безопасности южной границы США.

На американской границе уже больше года свирепствует миграционный кризис.

Дошло до того, что к осени 2023 года границу стали штурмовать больше 300 тысяч нелегалов ежемесячно. У Белого дома нет ни желания, ни политической воли с этим бороться. Поэтому кризис пущен на самотёк — мигрантов арестовывают, отправляют в переполненные центры временного содержания, а затем отпускают под обещания явиться в суд. Куда они, конечно же, не являются.

Республиканцы в Конгрессе требуют от Байдена возвращения практик массовой депортации нелегалов времён Дональда Трампа.

Байден мог бы быть не против пойти на уступки, но он отлично понимает, что его за такое сожрут сами демократы и всевозможные либеральные правозащитные и адвокатские группы за права мигрантов.

Поэтому пока и по украинскому вопросу компромисса не просматривается.

У Пентагона осталось порядка 5 миллиардов долларов, которые можно потратить на транши Украине. Американские военные пытаются растягивать нынешние бюджеты на подольше, но бесконечно это продолжаться не может. Ведь украинская армия отчаянно нуждается в бесперебойной поставке снарядов, ракет и бронетехники, чтобы хоть как-то удерживать фронт, не говоря уже о проведении каких-то операций.

Ситуацию вокруг Украины усугубляет и появление в американской прессе новых «разоблачительных» публикаций о царящей в Киеве атмосфере тотальной коррупции. А также признания главкома ВСУ Валерия Залужного в отсутствии перспектив украинского контрнаступа и необходимости переходить в режим войны на истощение, к которой Запад очевидно не готов.

Это дополнительно усиливает позиции тех республиканцев, которые отказываются выделять деньги Украине, потому что считают, что Киев проиграет и эти инвестиции попросту не отобьются.

Отдельно стоит вопрос о нехватке военных ресурсов, в особенности боеприпасов, которые теперь Пентагону приходится делить между Украиной и Израилем.

А тут ещё вновь активизируется начатое в сентябре расследование коррупции семейства Байденов, которое является основанием для слушаний по импичменту.

Оно касается многих коррупционных аспектов, но среди них и обвинения в получении взяток от украинских олигархов. Именно это республиканцы хотят сделать центральным пунктом своей обвинительной базы в отношении Байдена.

Реальный импичмент, то есть отстранение от власти, Байдену не грозит.

Демократы в Сенате заблокируют любые статьи импичмента, как бы правдоподобно они не выглядели.

Но даже объявление импичмента одной нижней палатой станет хоть и символическим, но довольно сильным репутационным ударом для Байдена. И резко осложнит положение лоббистов Киева, которым на фоне всех коррупционных скандалов приходится отчаянно выбивать побольше денег и траншей.

Раскол и дисфункция Вашингтона влияет и на позиции США на Ближнем Востоке.

Всем очевидно, с каким трудом идут переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с региональными игроками — Турцией, Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Ему так и не удалось убедить Турцию и Катар отказаться от поддержки ХАМАС. Или заставить Египет принять палестинских беженцев.

Отдельные страны вроде Бахрейна уже разрывают дипломатические связи с Израилем, фактически аннулируя «Авраамовы соглашения» эпохи Трампа по нормализации отношений еврейского государства с арабским миром.

Формируются и альтернативные Вашингтону региональные коалиции, которые в пику Западу усиливают давление на Израиль, требуя прекратить войну в секторе Газа.

Всё больше ближневосточных государств, включая Иорданию и Египет, начинают постепенно выходить из-под внешнего контроля США, видя слабость американской политической системы.

Это открывает окно возможностей для усиления влияния Китая и России в арабском мире, ведь нынешние события становятся определённой точкой невозврата в отношениях между всем Ближним Востоком и коллективным Западом.

У Америки остаётся лишь совсем немного времени для того, чтобы договориться о бюджетах.

После 17 ноября у правительства США вновь заканчиваются деньги и опять встанет вопрос шатдауна. Госслужащие и чиновники потеряют зарплаты, все ненасущные программы будут заморожены, и Вашингтон погрузится в полноценный аппаратный кризис. Причём на фоне двух продолжающихся войн.

Шансы на то, что республиканцы с демократами в последний момент достигнут некоего компромисса, довольно высоки. Но он вряд ли будет устраивать обе партии.

Придётся сокращать расходы, выделять на бесконечные войны меньше, чем хотели бы ястребы в Вашингтоне. И пытаться одновременно помочь Израилю и не допустить поражения Украины, достижение чего с каждым днём видится всё более призрачным.