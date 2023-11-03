Украинские военные инженеры совместно со специалистами из США разработали «оружие-франкенштейна». Такое название американская газета New York Times дала «новым» комплексам противовоздушной обороны — гибридам советской техники и американских зенитных ракет.

Иван Шилов ИА Регнум

Киев сильно нуждается в усилении своей ПВО, элементы которой постоянно уничтожаются российской армией. И чтобы компенсировать нехватку зенитных комплексов, командование ВСУ и Пентагон разработали программу FrankenSAM, позволяющую скрещивать ракеты «земля-воздух» западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советских времен, которые уже имеются у украинской армии. Первые «франкенштейны» начали поступать на вооружение ВСУ в сентябре.

На такой отчаянный шаг Киев решился на фоне исчерпания запасов ракет советского производства и общей нехватки вооружений.

По состоянию на начало 2022 года на вооружении ВСУ стояли исключительно зенитные ракетные комплексы советского производства: «Стрела-10», «Оса», Бук-М1 и С-300. В советские времена на территории Украины дислоцировалась 8-я армия ПВО, которая имела на вооружении сотни зенитных комплексов. С годами часть их была продана, часть отправлена на консервацию, а часть вышла из строя.

С началом специальной военной операции российской армии Киеву аукнулась его экономия на ПВО. У части зенитных ракет в украинских арсеналах вышел срок годности, что привело к большому количеству нештатных ситуаций при работе зенитных комплексов. Зенитные ракеты реагируют на металлические конструкции в жилых домах, отклоняются от цели или просто падают.

В ноябре 2022 года зенитная ракета комплекса С-300, выпущенная украинской ПВО, упала на территории Польши. Месяц спустя другая ракета украинского комплекса упала на территории Белоруссии. Однако к концу года начали заканчиваться даже запасы устаревших советских ракет.

Что-то удалось найти на складах стран бывшего «восточного блока», что-то смогла произвести украинская оборонка (та её часть, что уцелела после российских ударов).

Однако и этих запасов оказалось недостаточно, вследствие чего ВСУ при участии партнёров по НАТО пришлось изобретать новые способы защиты. При этом эффективность таких «гибридных» комплексов вызывает серьёзные сомнения, отметил в комментарии ИА Регнум источник, ранее проходивший службу в войсках ПВО.

«Если проводить приблизительную аналогию, то это всё равно что заряжать автомат патронами, которые приблизительно подходят по калибру. То есть выстрелить-то может и выстрелит, но риск возможного отказа или осечки возрастает. От хорошей жизни на такие эксперименты не идут», — отметил собеседник агентства.

На настоящий момент США подготовили две программы производства импровизированных средств, предусматривающих установку зенитных ракет Sea Sparrow и Sidewinder на зенитные комплексы советского производства. Однако в теории подобных «франкенштейнов» можно сделать и из других компонентов.

По оценке эксперта, не исключено, что для кустарных комплексов ПВО украинские войска могут использовать зенитные управляемые ракеты «Starstreak HVM» франко-британского производства. Отличительной чертой ракеты является уникальная боевая часть, которая состоит из трёх суббоеприпасов длиной 0,45 метра и диаметром 20 мм. Внешне каждый боеприпас выглядит как металлический дротик, который оснащен небольшими рулями и стабилизаторами.

Однако для ВСУ куда более полезной оказалась другая особенность ракет — возможность пуска с мобильной многозарядной установки LML. Такая установка может монтироваться на грунт или любое подходящее шасси: пикап, внедорожник или гусеничную машину.

В июне стало известно, что французская компания Thales возобновляет производство ракет Starstreak после десятилетнего перерыва. Можно предположить, что производственные линии были запущены именно для обеспечения ВСУ достаточным количеством боеприпасов. Тем более что эти ракеты используются зенитными ракетными комплексами Stormer, которые ранее были поставлены на Украину из Великобритании.

«Предположу, что они могут слепить такой «эрзац-Stormer», скорее всего, на базе ЗРК «Стрела-10» или «Оса». У Starstreak дальность применения до семи километров, это как раз по дальности между «Стрелой» и «Осой». Получается такой внебрачный сын Stormer и советского ЗРК по принципу «дёшево и сердито», — отметил источник ИА Регнум.

Впрочем, на этом возможности Украины по созданию подобных «зенитных бастардов» не исчерпываются. В январе 2023 года издание Politico сообщило, что США намереваются передать ВСУ зенитные ракеты морского базирования Sea Sparrow.

Казалось бы, зачем подобные боеприпасы нужны стране, которая не имеет флота? Однако Sea Sparrow в ряде стран (например, на Тайване) адаптированы для запуска с наземных носителей. Но что куда интереснее — в США создали специальную программу по установке и таких ракет на советские зенитные ракетные комплексы.

В 2007 году Штаты совместно с польским оборонным предприятием Wojskowe Zaklady Usbrojenia начали программу модернизации гусеничного зенитно-ракетного комплекса «Куб» для стрельбы ракетами RIM-7 Sea Sparrow. Программа модернизации была начата из-за того, что запас ракет советского производства постепенно иссяк, а договариваться с Россией в Варшаве не захотели.

Предполагалось, что для модернизации будет использована пусковая установка 2П25М2-П1. Для обслуживания модернизированного комплекса используются радиолокационные системы обнаружения и сопровождения целей 1S91M2-P1 SURN, адаптированные под стандарты НАТО.

О дальнейшей судьбе проекта не сообщалось, однако наиболее вероятно, что конфликт на Украине вдохнул в него новую жизнь, и программу модернизации прошло некоторое количество зенитных комплексов «Бук» и «Куб», поставленных в эту страну из Чехии и Польши. Еще в мае президент Чехии Пётр Павел заявлял о том, что ВСУ получат два «Куба», которые, похоже, и стали «гибридами».

При этом эксперты призывают не приуменьшать возможности новых комплексов ВСУ.

«Многие иронизировали над тем, что Украина ставит ракеты Storm Shadow на бомбардировщики Су-24. Однако практика показала, что это рабочая схема. Учитывая, что работа по адаптации ЗРК под натовские ракеты идёт давно, это тоже должна быть рабочая модификация. И что важно, те же ракеты RIM-7 Sea Sparrow производятся с 1970-х годов, у США их много, так что на самом деле Украине это скорее в плюс», — считает наш источник.

С одной стороны, перевооружение на ракеты образца НАТО можно считать спасением для ПВО, которой грозил «ракетный голод». И в любом случае рабочие американские или британские боеприпасы явно лучше, чем ракеты советского производства с просроченным сроком годности. Однако, с другой стороны, в плане защиты воздушного пространства ВСУ серьезно уступают российским ПВО, какая бы помощь им ни оказывалась.

Поставки новых вооружений для Украины серьёзно запаздывают, поскольку Россия наращивает свою военную мощь гораздо быстрее, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Economist. С его слов, даже истребители F-16 не смогут изменить ситуацию, поскольку возможности российской ПВО серьёзно возросли с постановкой на вооружение модернизированных зенитных комплексов С-400.

Ряд украинских источников подтвердил слова Залужного. По их данным, на вооружении российской армии появились зенитные комплексы, дальность которых позволяет вести огонь по украинским самолётам, находящимся в небе над городом Днепр, с территории Крыма — это более 300 километров.

Поэтому действия США и их союзников, направленные на модернизацию ВСУ, пока походят, скорее, на спасение утопающего, нежели на полноценную помощь. По сути, речь идёт о переоснащении украинской ПВО ракетами, разработанными ещё во времена «холодной войны». При таком подходе Киев обречён оставаться в роли «бедного родственника», которому вместо современных вооружений «старшие партнёры» отдают то, что не нужно им самим.