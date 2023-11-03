Статья за подписью командующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте, опубликованная в британском журнале The Economist, вызвала бурную реакцию польских военных и гражданских аналитиков. Общим посылом ее можно считать заголовок в одном из польских изданий — «Плохие новости с Украины. Солдатам надоел Зеленский?».

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

Связка Залужный — Зеленский не случайна.

Ранее американский журнал Time опубликовал разгромную статью о лидере киевского режима. Цитирующий ее портал Wirtualna Polska обращает внимание на следующие моменты.

«Один из советников Зеленского сообщил Time, что до начала зимы возможны существенные изменения в военной стратегии Украины и перестановки в президентской команде, — отмечает польское издание. — Как минимум один министр может быть отправлен в отставку, то же самое, как ожидается, произойдет и с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление. Предполагается, что это будет расплата за медленный прогресс на фронте».

А вместе с тем, «по словам одного из собеседников Time, некоторые командиры на передовой стали отказываться выполнять приказы о продвижении вперед, даже если они исходят прямо из кабинета президента».

На этом фоне статья за подписью Залужного, в которой он расписывается в собственных ошибках при подготовке «контрнаступления» и заявляет, что Украина «увязла в долгой войне», где у России есть преимущество, выглядит аномалией.

Фактически командующий ВСУ сам подставляет себя под удар, предлагая списать на него военные провалы киевского режима.

«Я бы лишил Залужного должности за ошибки в командовании, — говорит в этой связи бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. — Если он является виновником этого неудачного контрнаступления, то я буду рассматривать его действия как диверсию, а не как ошибку. Когда командир наносит удар там, где противник наиболее силен, это преступление».

Некоторые польские эксперты предположили, что Залужный таким образом апеллирует к Западу, объясняя тому, что он должен дать Украине самую современную технику, причем очень много техники, а заодно направить своих людей для работы с ней, поскольку киевский режим не имеет возможностей эксплуатировать ее самостоятельно.

Однако сомнительно, чтобы Залужный был настолько наивен и верил в то, что Западу есть серьезное дело до Украины.

За заявлениями высокопоставленного генерала просматривается иной сценарий.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский пытается оценить боевую обстановку

Отставные польские коллеги Залужного констатируют, что «война закончится не на поле боя, а в гостиных политиков». Целью будет не торг за утраченные земли, а просто прекращение войны, что станет «поражением Украины».

Главным препятствием на пути переговоров остается Зеленский, чья вера в окончательную победу Украины настолько сильна, пишет Time, что это беспокоит его окружение.

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему это», — рассказал американскому изданию один из ближайших советников Зеленского.

Признания Залужного в фактическом поражении Украины в этой ситуации может быть попыткой спровоцировать Зеленского на некие опрометчивые эмоциональные шаги, вплоть до увольнения командующего ВСУ с позором.

Учитывая, что лидера киевского режима в армии ненавидят, в то время как Залужный пользуется огромным авторитетом, и это известно полякам, генерал имеет все шансы стать тем самым «украинским Маннергеймом» и возглавить страну.

Не исключено, что это произойдет в результате похода украинской армии на Киев. Слишком много столица задолжала брошенным на фронт украинцам. Ведь, как замечает эксперт Центра восточных исследований Якуб Бер, мобилизация де-факто поделила Украину на две части — более богатую и более бедную.

«Мобилизованные — это в основном жители небольших городов и сел, меньшая часть — из крупных городов, где проживает больше людей, освобожденных от призыва (например, преподаватели вузов), или состоятельные, которые могут позволить себе «откупиться» от военкомата, — сообщает Бер. — В армии происходит брожение, очевидно, что существует острая необходимость ее усиления, но не техникой, а людьми».

Так что поход армии на Киев станет и классической войной деревни против города со всеми вытекающими последствиями.

Но прежде украинским военным нужно будет «поставить на паузу» вооруженный конфликт с российской армией. Возможно, об этой перспективе неявно говорит и Залужный.

В случае, если он все-таки возглавит Украину, польским политикам придется искать к нему подходы.

Peter Druk/Global Look Press Солат ВСУ в доте

Задача для Варшавы трудная. Контакты с украинским генералом мог бы наладить Раймунд Анджейчак, который в бытность главой генерального штаба Польши встречался с Залужным. Но в октябре сего года президент Анжей Дуда отправил Анджейчака в отставку.

Так что для Польши политические потрясения на Украине станут проблемой.

Отставной генерал-майор Богуслав Пацек в интервью порталу Biznes Alert утверждает, что мирное украинское население настолько устало от войны, что начинает направлять свой гнев на собственные власти. Популярность Зеленского падает, чиновников винят в коррупции и чрезмерной смертности мобилизованных. Более того, подчеркивает Пацек, «украинское правительство обвиняют в том, что оно действует скорее в интересах США, чем Украины».

Это означает, что любое следующее украинское правительство будет вынуждено усилить антиамериканские нотки в своей риторике, что косвенно ударит по Варшаве с ее репутацией самой ярой проамериканской марионетки в Европе.

К тому же вряд ли новые украинские власти забудут «нежную дружбу» президента Польши Анджея Дуды с Зеленским.