Руководство Ялты побывало в Стамбуле, где договорилось заключить договор о побратимстве с одним из районов крупнейшего города Турции. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации крымского города Янина Павленко.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о муниципальном районе Бейликдюзю в европейской части Стамбула с населением 450 тысяч человек (для сравнения, в Ялте живёт около 75 тысяч). «Район утопает в зелени: деревья посажены на равном расстоянии друг от друга, что превращает Бейликдюзю в музей под открытым небом», — делится впечатлениями Павленко.

Соглашение о побратимстве должно быть подписано после определения сфер совместного развития, а ялтинские власти теперь ждут делегацию Бейликдюзю в российском регионе с ответным визитом, сообщил глава городского округа Ялты Константин Шимановский.

«Мы всегда готовы встретить такую делегацию, показать, как живет российский Крым. Уверен, что после такого визита заявления турецких властей будут еще более оптимистичными, еще более реалистичными в направлении признания Крыма российским», — сказал ИА Регнум представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

У проекта «есть перспектива, и в данном случае я уверен, что не только Ялта, но и другие крымские муниципалитеты будут участвовать в этом процессе», — отметил собеседник. «Думаю, не за горами то время, когда мы увидим представителей Эрдогана в Крыму», — добавил крымско-татарский общественник.

Делегация одного из городов Крыма (чью принадлежность России Турция де-юре не признаёт) была приглашена на заседание Генассамблеи международной организации «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ), которое проходило в турецком городе Конья. В ОГМВ входят 240 тысяч городов и территорий из 140 стран, организация представляет интересы более 70% населения планеты. По итогам визита Ялту приняли в «Объединённые города».

В Киеве отреагировали молниеносно на обе новости из Коньи. «Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации», — предупредил официальный представитель киевского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

«Турция тем самым фактически признает нынешний статус Крыма в составе Российской Федерации», — заметил в комментарии ИА Регнум сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Да, официальная Анкара продолжает заявлять о непризнании прав России на полуостров. Турецкие руководители, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не раз принимали участие в различных антироссийских форумах по статусу Крыма, организованных Украиной. Но реальное положение дел отличается от публичных деклараций Анкары.

«Факты подтверждает то, что в дело вступила так называемая народная дипломатия, — заметил сенатор Цеков. — Руководители, может быть, не выражают свое мнение по поводу принадлежности Крыма, но ниже уровнем, на уровне регионов Турции устанавливаются политические и экономические отношения с Крымом».

Турция заинтересована в развитии коммерческих и культурных связей, сказал ИА Регнум депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. «Безусловно, побратимские отношения между Ялтой и муниципальным районом Стамбула — это плюс для развития российско-турецких отношений в целом, — сказал парламентарий. — Полагаю, что для двустороннего сотрудничества между российским Крымом и регионами Турции нет препятствий. Истерика и возмущение МИД Украины по этому вопросу неудивительны, но ни на что не влияют».

Действительно, встреча в Конье была не первым примером взаимодействия Турции с российским Крымом. В 2019 году депутаты тогдашнего созыва Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посещали Турцию для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Нынешняя инициатива крымчан и турецких властей может стать как хорошим примером для других политиков и чиновников, так и стимулом для недоброжелателей задуматься о правильности своего пути, сказал ИА Регнум политолог, экс-депутат Госдумы Бальбек.

Турция поступает, в первую очередь, рационально «и даёт показательный урок всему миру, что отношения с соседями должны быть объективными и взаимовыгодными», — подчеркнул Бальбек.

Такая линия поведения сейчас разумна для Анкары, отмечает в разговоре с ИА Регнум турецкий политолог, доктор исторических наук Стамбульского университета Мехмет Перинчек. В свете нынешних событий на Ближнем Востоке и наращивания присутствия США в Восточном Средиземноморье Турция (с её сложными отношениями с Израилем и США) заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, указывает собеседник. И жест доброй воли в отношении Крыма пришёлся весьма кстати. «Это очень важно, это ведь касается не только сотрудничества городов, это часть общенациональной стратегии Турции», — уточняет Перинчек. В таких условиях едва ли украинские протесты найдут понимание в Стамбуле, резюмирует турецкий политолог.

«Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики», — отметил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Почти 10 лет Крым живет, воссоединившись со своей Родиной. Почти 10 лет развивается теми темпами, о которых мы не могли даже мечтать. Почти 10 лет слышим комментарии с угрозами из параллельной реальности и уже давно перестали на них реагировать», — прокомментировала киевский демарш «виновница» возмущения украинской стороны, глава ялтинской администрации Янина Павленко.