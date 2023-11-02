Меньше месяца осталось до начала календарной зимы — это означает вступление в силу новых штрафных мер для автомобилистов. Теперь использование шипованных шин летом, а летних зимой может даже привести нарушителя в полицейский «обезьянник» на классические 15 суток административного ареста.

Иван Шилов ИА Регнум

Обновленные нормы, определённые майским постановлением правительства, касаются десятков миллионов россиян: на начало текущего года число зарегистрированных автомобилей составляло 53,8 млн.

Сейчас максимальный штраф за летнюю резину зимой 500 рублей, замечает автоэксперт, член общественного совета при ГУ МВД по Москве Пётр Шкуматов. В первый раз попался водитель, во второй или в десятый, значения не имеет, ответственность одинаковая.

Однако автоинспекторы нашли выход и знают, как «проучить» злостных ненавистников шиномонтажа.

Они применяют понятие неисправности транспортного средства, к которым относится и использование неподходящей резины. «Если инспектор вынес письменное предписание на бланке с требованием устранить неисправность, допустим, в течение семи дней, то водитель обязан это сделать, — поясняет эксперт. — Не делает — «попадает» по статье 19.3 за неисполнение законного требования сотрудника полиции».

При этом выбор конкретного наказания, включая максимально строгое (тот самый арест на 15 суток), всегда остаётся за инспектором.

«Собственно, так и с тонировкой происходит, — разъясняет Шкуматов. — Обычно человеку, если он не понял с первого, второго, третьего раза, выписывают предписание. Жёсткого требования наказать его строже не существует».

Однако и такой подход на практике доказал свою эффективность, уточняет эксперт: «Если инспектор останавливает машину и видит, что она с летней резиной, а владелец уже три штрафа схватил, то с очень высокой вероятностью будет предписание об устранении». Если же при наличии предписания автовладелец в очередной раз будет остановлен на «летней» резине, он вполне может получить 15 суток ареста.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев полагает, что в реальности с 1 декабря инспекторы ДПС, задерживая нарушителей на зимней резине, будут ограничиваться штрафом: «Такие формы наказания, как арест и обязательные работы, могут применяться в очень разных случаях, не только за «летнюю» резину зимой. Например, если человек ведёт себя не совсем адекватно. То есть эта норма не привязана именно к ненадлежащему исполнению ПДД, а в ней самой ничего нового нет».

Эксперты обращают внимание, что упомянутое постановление правительства вступило в силу с 1 сентября 2023 года. Однако в документе чётко определён зимний период — декабрь, январь и февраль. Соответственно, и наказание за неисполнение требований постановления, касающихся зимних месяцев, возможно лишь с 1 декабря текущего года, вопреки распространяемой информации о том, что новые санкции уже применяются с 1 ноября.

Строго по расписанию

Канаев замечает, что, например, в Краснодаре, расположенном более чем за тысячу километров к югу от Москвы, ночная температура даже сейчас достигает +15 градусов, то есть смысла менять резину на зимнюю нет.

«Саму норму мы долго обсуждали, и она в принципе нужна как профилактическая, — говорит Канаев. — Просто людей нужно немножко дисциплинировать, потому что много аварий происходит, люди беспечно ведут себя, ездят зимой на летней резине».

Есть и другая серьезная проблема: деньги на ремонт дорог. Шипованная резина летом, когда сильно размягчается асфальт, делает колею, и ремонтировать дороги из-за этого приходится чаще.

При этом опыт российской столицы, по мнению Канаева, очень показателен.

Колейность дорожного покрытия в Москве, по его наблюдениям, становится заметной уже к весне, а к осени во многих местах появляется чётко выраженная колея: «Мягкий летний асфальт очень сильно подвергается износу. Например, в США, где в среднем заметно теплее, чем в России, устали с этим бороться. И они делают в основном бетонное покрытие. Но это, конечно, дорого. Чтобы в России так сделать, с учётом нашей географии, надо потратить несколько десятилетий».

Глава ФАР полагает, что следовало бы предоставить возможность регионам самостоятельно определять оптимальные сроки начала «зимних» и «летних» автомобильных периодов. При этом для соблюдения справедливости штрафовать можно только автомобили на «родных» региональных номерах.

Доля транзитного трафика (приезжающих и уезжающих автомобилей) в принципе невелика — около 3% в среднем по стране. Такое число машин не может нанести серьезный ущерб. «Поэтому мы были за то, чтобы в каждом регионе — в Якутии, Краснодаре, Мурманске, Московской области и так далее — была своя градация. Можно ввести какую-то особую зону в Москве», — говорит Канаев.

Но, с другой стороны, «представьте себе, вы в октябре–ноябре выезжаете, допустим, из Краснодара, где зимняя резина требуется с 1 декабря, в Москву, где норма вступает в силу с 1 октября. Ясно, что только единые требования исключат возможные сложности», уточняет детали Шкуматов.

В условиях, когда подобные единые требования к сезону были признаны необходимыми, 1 декабря, по мнению обоих экспертов, является вполне подходящей датой начала «автомобильной» зимы.