Учебный пуск американской баллистической ракеты Minuteman III был прерван из-за возникшей «аномалии». Согласно официальному заявлению командования ВВС США, в ходе испытаний был потерян контроль над ракетой, вследствие чего она была уничтожена вчера, 1 ноября, в небе над Тихим океаном.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделение Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном <…> из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — сообщили в Пентагоне.

Как отметили в командовании ВВС США, под категорию «аномалии» подпадает любой незапланированный инцидент во время теста. Официальные лица не сообщили, что именно произошло в ходе запуска. Отмечается, что для расследования причины инцидента будет создана группа, в которую войдут эксперты правительства, армии США и других ведомств.

В Кремле сообщили, что США заранее проинформировали Россию о планируемых испытаниях, однако не стали комментировать неудачу американских военных.

Ракеты Minuteman III являются основой сухопутной части ядерной триады США. На боевое дежурство Minuteman III были поставлены в 1970-е годы, поэтому отдельным ракетам уже исполнилось 50 лет. Преемника стареющей ракеты — LGM-35A Sentinel — планируется ввести в эксплуатацию только в 2029 году.

Это вынуждает Пентагон регулярно проводить тестовые запуски, чтобы проверить соответствие имеющихся ракет техническим характеристикам. В общей сложности США провели 300 таких пусков, предыдущий состоялся в апреле 2023 года.

Однако утверждения о том, что ракеты являются «устаревшими», не совсем корректны, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко. По словам специалиста, армия США регулярно проводит техобслуживание ракет, заменяя отдельные элементы.

«Конструкция у ракеты устаревшая, но физически она новая. Регулярно идёт замена отдельных блоков. В новые блоки вносятся технологические изменения. Улучшаются технологии, изменяются способы сборки. Внешне ракета выглядит как цельная «сигара», но она состоит из составных частей, которые можно заменить. Возможно, что какой-то новый компонент мог отказать во время пуска», — отметил эксперт.

Американские СМИ называют ракету Minuteman III «ключевым элементом стратегического арсенала США». Дальность ее применения составляет 15 тыс. км. Такое изделие в зависимости от модификации может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт.

Около 400 ракет размещены в подземных шахтах на базах армии США в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота.

С конца 1990-х годов Пентагон разработал несколько программ их модернизации, которая предусматривает обновление различных элементов: бортовых компьютеров, систем наведения, боеголовок, средств безопасности и так далее.

Для проверки качества модернизации регулярно и проводятся учебные пуски, в ходе которых оцениваются возможности по выходу на необходимую траекторию, точность, дальность применения и ряд других характеристик. Для испытаний выбирается одна ракета из всей серии, после чего принимается решение о необходимости дополнительной модернизации и продления срока службы.

Последняя программа модернизации Propulsion System Rocket Engine (PSRE) предусматривает замену силовой установки ракеты и элементов маршевого двигателя. А вот топливные блоки в рамках техобслуживания меняются целиком.

«У них существует эксплуатационный срок. Наши жидкостные ракеты ампулизированы, они консервируются и могут стоять длительное время. А твёрдое топливо расслаивается, по нему идут трещины и требуется замена. Так что, возможно, отказ произошёл на уровне одного из новых топливных блоков», — отмечает Олег Желтоножко.

В пользу этой версии говорят кадры неудачных испытаний, опубликованные в Сети.

На видео, сделанном жителями Калифорнии, запечатлён взлёт ракеты и её дальнейший маршрут. Эксперты обратили внимание на тот факт, что первая и вторая ступени ракеты отделились штатно. После срабатывания третьей ступени произошёл сбой, и ракета начала «неконтролируемый спуск».

Непосредственно перед ним ракета изменила свою траекторию, сделав движение «вверх-вниз», что не предусмотрено её техническими характеристиками.

Несрабатывание одной из ступеней является наиболее частой причиной неудачных ракетных пусков. Первая ступень предназначена для вывода ракета на необходимую высоту, вторая отвечает за «разворот» по направлению к цели пуска, а третья выводит боевую часть на цель.

Как правило, именно нарушение в работе двигателей одной из ступеней приводит к неудаче учебного пуска, отметил в комментарии ИА Регнум информированный источник, ранее проходивший службу в ракетных войсках.

«Может сложиться ситуация, когда двигатели не сработали или же сработали нештатно. Может отказать система управления двигателями, может отказать сам агрегат. Нужно понимать, что на таких скоростях и высотах возникает тепловое воздействие на ракету, вибрационные нагрузки. Так что, скорее всего, какой-то отдельный элемент «Минитмэна» не выдержал», — отметил собеседник.

Источник также указал, что назвать точную причину аварии можно только опытным путём. На земле крайне трудно восстановить условия каждого конкретного пуска, а компьютерное моделирование ситуации не всегда отражает настоящую картину событий.

Как правило, сбой, который приводит к провалу всего испытательного пуска, происходит за долю секунды, а привести к его возникновению могут конструктивные, производственные и иные факторы. Поэтому окончательную оценку инциденту смогут дать только эксперты, имеющие доступ ко всем необходимым данным, и только после длительного расследования.

При этом специалисты отмечают, что «хоронить» ядерную триаду США несколько преждевременно, поскольку от неудач во время пуска не застрахована ни одна страна.

«Это не что-то чрезвычайное. Есть, например, ракета «Протон». В советские годы она была лучшей в мире. Потом последовала череда неудачных запусков из-за некорректной сборки, и ракета потеряла свою репутацию. Уровень надёжности каждого изделия может повышаться или понижаться в зависимости от большого количества факторов», — отмечает Олег Желтоножко.

Примечательно, что Пентагон традиционно объясняет проведение учебных ракетных запусков необходимостью демонстрировать готовность и эффективность национальных сил ядерного сдерживания. В этом смысле американские учения можно рассматривать как своего рода ответ на недавние учения ядерной триады России.

Существенная разница состоит в том, что все российские ракеты, выпущенные в ходе учений с земли, моря и воздуха, в итоге достигли цели, а вот американский «ответ», мягко говоря, не удался.

Однако не исключено, что неудача скорее подстегнёт США к модернизации своего ядерного арсенала. Тем более что ранее Пентагон анонсировал разработку нового поколения ядерной бомбы B61, которая является главным инструментом американской стратегической авиации.