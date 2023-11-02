Во исполнение принятого в Латвии в прошлом году закона в стране проходит кампания «дерусификации» детских садов и школ нацменьшинств. В задачу педагогам поставлено полностью перевести весь учебный процесс на государственный язык — и это осуществляется в том числе и самыми жесткими методами. На интересы ребенка чиновникам откровенно наплевать, что сплошь и рядом приводит к безобразным эксцессам, казалось бы, совершенно немыслимым в стране Евросоюза в XXI веке.

Иван Шилов ИА Регнум

Детсад «Солнышко»

Недавно муниципальный депутат из города Елгава Андрей Пагор (избран по списку оппозиционного «Русского союза Латвии») обнародовал шокирующую информацию.

Депутат выяснил, что в одном из елгавских детских садов воспитательница применяет откровенно изуверские методы, чтобы отучить русских малышей от родного языка.

«Представьте ситуацию в Латвии. Маленькая девочка приходит в детский сад и обращается к другой девочке на русском языке. В результате воспитатель заставляет ее приседать за каждое сказанное русское слово по десять раз в присутствии других детей.

В результате девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад. Звучит как выдумка, правда? Но это реальность, с которой столкнулись родители…» — сообщил Пагор.

Многие, услышав эту дикую историю, отказались в нее верить.

«Людям свойственно преувеличивать. Но Андрея я знаю, склонности фантазировать за ним не замечал. А мальчиков будут заставлять отжиматься?» — прокомментировал латвийский оппозиционный публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

Спустя некоторое время появились дополнительные подробности: приседать за употребление русского детей заставляли в садике Saulīte («Солнышко»). Конкретно этим занималась воспитательница Сабина Бергере, при полном одобрении своей начальницы, директора детского сада Инесе Юмите. Последняя уверяет, впрочем, что имело место не наказание, а «способ переключения внимания с помощью двигательной активности».

Линдерман зло иронизирует: «Превосходное, строго научное объяснение. Ребенок заговорил по-русски, и ему тут же предлагают сделать, допустим, пять приседаний. Заговорил снова — десять приседаний. Какое же это наказание, что вы клевещете, ей-богу!.. Скорее, речь идет о выработке рефлекса, как у собаки Павлова. Ребенок должен четко усвоить, что русская речь связана с физическим дискомфортом. Всё по науке».

Victor Lisitsyn/Global Look Press Владимир Линдерман

Впрочем, позже Юмите придумала другое объяснение — якобы это дети сами придумали себе такое «развлечение», да и вообще родители сами виноваты, что не научили своих отпрысков говорить по-латышски.

Естественно, представители русской общины потребовали наказания Бергере и Юмите — как минимум отстранения их от работы.

Но в полном соответствии с нынешними латвийскими реалиями неприятности обрушились на депутата Пагора, обнародовавшего эту отвратительную историю — Юмите написала на него заявления в полицию и Службу госбезопасности, обвинив в «попытке проникновения на родительское собрание».

Сам депутат, впрочем, совершенно не отрицает того, что намеревался встретиться с родителями, чтобы обсудить с ними ситуацию в «Солнышке». На родительское собрание его, однако, не пустили — и Пагору (пришедшему, между прочим, с юристом) пришлось удалиться.

Депутат поведал, что намерен сам подать иск на Юмите — за клевету.

Но тут подключился департамент образования самоуправления Елгавского региона — там Андрея Пагора обвинили в том, что он «намеренно проводит информационную кампанию с целью разжечь межнациональную рознь и дискредитировать Латвию». Мол, обнародованная Пагором информация использовалась в «пропагандистских программах российского телевидения».

Для сегодняшней Латвии это обвинение очень серьезное, чреватое огромными неприятностями. Как поясняют в департаменте, учебное заведение Saulīte пыталось побудить детей перейти на государственный язык, причем якобы родителей заранее ознакомили с применяемыми там методами преподавания латышского — и те согласились. А депутат Пагор, по словам чиновников, исказил факты с целью очернить самоуправление…

Русские латвийцы рассказывают

С начала осени этого года поступают сообщения о том, что уже бывшие «русские» школы Латвии массово списывают из своих библиотек русскоязычные учебники, пособия и художественную литературу, заменяя их книгами на латышском языке.

«Когда выносили на мусорку русские книги из нашей школьной библиотеки, запретили даже разобрать желающим книги по домам… Отковыряли русские буквы алфавита в классах. Педсоветы давно на латышском, а с этого года запрещено и родительские собрания проводить на русском. А какой рёв стоит в начальной школе! Первоклашки ревут, не переставая. У них всё по-латышски, они ничего не понимают. Начинаются нервные срывы, дети перестают вообще говорить. Это этнолингвистический геноцид», — пишут русские родители в соцсетях.

Сейчас в Латвии уничтожаемые русские учебники становятся настоящим раритетом и огромной ценностью.

«Несколько лет назад в Юрмале моя 5-я средняя школа тоже стала избавляться от учебников. Спасибо одной активной маме, которая выставила фото горы сваленных учебников, где были даже советские буквари и азбуки. Люди поехали в школу за учебниками, разбирать по домам. Со следующего утра приезжали даже из Риги.

Но! Они не нашли ни одного букваря и азбуки. Ни одной математики… Таинственным образом учебники пропали. Школьные работники эти учебники спрятали, на вопрос «где буквари?» выпучивали бессовестные глаза и нагло врали, что нету», — рассказывает одна юрмальчанка.

Подобные рассказы множатся с каждым днём.

«Мы ревём каждый Божий день. Ревём и ругаемся. Ребёнок ненавидит и школу, и латышский язык. В садике — проверки, чтоб карапузики между собой не разговаривали на русском», — сообщает одна женщина.

Всё чаще раздаётся отчаянный призыв: «Надо забирать детей и перевозить их в более благополучные страны навсегда! Чтоб их жизни не были растоптаны в Латвии».

Евгений Антонов/ТАСС Участники шествия против ликвидации русских школ. Рига. Латвия. 2019

Порою слышится и запоздалая самокритика.

«Как бы ни хотелось переложить всю ответственность за происходящее на учителей и директоров, сколько бы ни было в этом сермяжной правды (да, на собраниях ещё ни разу не пришлось услышать от учителей, что нужно бороться, что вообще есть проблема), сколько бы мы ни вешали обвинений на чиновников от образования (да, не видел толком ни одного учителя на комиссиях Сейма, пытающегося донести и доказать), многое, если не всё, всё равно зависит только от нас — родителей, членов общества», — подчёркивает бывший член Штаба защиты русских школ Латвии Дэги Караев.

Катастрофа русской общины

Сейчас положение русской общины Латвии (а это, между прочим, 35 процентов населения республики), лишённой своих школ, приходится признать почти безнадёжным.

«Побывала на родительской конференции. Выслушала горестные рассказы об омерзительных унижениях детей, учителей и самих родителей. Дети в младших классах, если их с младенчества не подвергали ассимиляции, в классе ничего не понимают. Приходят домой с нулевыми знаниями.

Учителей администрация школ контролирует с помощью видеонаблюдения, установленного везде, чтобы не посмели обращаться к детям на русском языке. На родительских собраниях в русских классах бывших русских школ русские учителя и русские же родители общались на корявом госязыке. Всё пропитано страхом.

И вишенка на торте. В конце конференции, когда можно было задать вопросы, ключевой вопрос был: «Можно ли детям на перемене разговаривать между собой на русском?». Правозащитница ответила, что, скорее всего, можно, но надо уточнять», — пишет глава организации «Русское общество в Латвии» Татьяна Фаворская.

Она тоже склонна возлагать немалую долю ответственность на самих родителей — напоминая, что, когда в недалёком прошлом «Русский союз Латвии» проводил акции протеста против ассимиляции, разрешенные и законом, и властями, на них вместо возможных пятидесяти-ста тысяч приходили в лучшем случае человек пятьсот.

«Думали, что рассосётся? Как-то само собой утрясётся?» — грустно вопрошает Фаворская.

В любом случае «судный день» сейчас начался и для тех, и для других — и для педагогов, и для родителей. В настоящее время в тех школах Латвии, в которых учатся дети из семей нацменьшинств, проходит массовая проверка педагогов: учителей проверяют на предмет знания латышского языка.

Проверки жесточайшие — и многие учителя, не желая терпеть этих издевательств, предпочитают уволиться сами.

Из одной школы, например, в одночасье ушли восемнадцать человек, из другой — сразу пятьдесят девять! Характерно, однако, что государственное «Латвийское радио — 4», рассказавшее об этом в одной из передач, потом быстро отозвало соответствующий сюжет и обвинило собственную журналистку Светлану Гинтер в «искажении действительности»…