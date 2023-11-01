Министерство обороны США обратилось в Конгресс за финансированием программы модернизации ядерных бомб B61 — основных ядерных боеприпасов воздушной части американской ядерной триады. Как заявили в Пентагоне, модернизация ядерного арсенала необходима из-за «нестабильной обстановки в сфере глобальной безопасности» и «растущих угроз со стороны противников», то есть России и Китая. Предполагается, что расходы на проект будут включены в оборонный бюджет США на 2024 год.

Иван Шилов ИА Регнум

Просьба о финансировании совпала с призывом к Конгрессу о реализации последней версии ядерной доктрины США, утвержденной в 2022 году. Одно из положений доктрины и предусматривает, в частности, глубокую модернизацию ядерных сил.

Бомба B61 была принята на вооружение в 1968 году и на протяжении последующих 55 лет остаётся главным «рабочим инструментом» стратегической авиации США. За свою долгую жизнь модель получила прозвище «бомба 11 президентов» — именно столько глав США сменились на своём посту, пока B61 остаётся на вооружении.

Однако за эти годы базовая модель бомбы неоднократно модернизировалась. Самыми современными версиями, которые используют ВВС США в настоящий момент, являются B61 mod 11 и mod 12. Одиннадцатая версия была испытана в 1994 году. От предыдущих моделей её отличает корпус из обеднённого урана и ряд модификаций, которые обеспечивают страховку от нештатного срабатывания взрывателя и детонации боеголовки.

Согласно данным из открытых источников, всего было произведено около 50 бомб этой модели. В случае возможного ядерного противостояния эти бомбы должны быть установлены на бомбардировщики B-2.

В 2015 году была испытана новая версия бомбы, которая постепенно замещает mod 11. Версия 13, на разработку которой запрашивает средства Пентагон, должна быть принята на вооружение не раньше 2050 года.

Создание новой версии бомбы предполагает модернизацию уже созданных бомб B61, которые находятся на складах армии США, а не создание новых боеприпасов с нуля, отметил в комментарии ИА Регнум военный обозреватель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Для модификации необходимо произвести замену взрывчатки, которая вызывает инициацию ядерной боеголовки. Также необходима замена плутониевого ядра бомбы, поскольку оружейный плутоний постепенно распадается и утрачивает свои свойства, что приводит к «старению» боеприпаса.

Предположительно, в основу «тринадцатой» M61, скорее всего, будут положены бомбы «седьмой» модели. Но куда интереснее то, как именно будут модифицированы новые боеприпасы и чем они будут отличаться от предыдущих моделей в конструктивном плане. Один из путей модернизации — оснащение бомб модулем планирования. Попросту говоря — «крылышками» и системой управления, позволяющими боеприпасу планировать на цель.

«Есть предположение, что будет модифицирована система доставки с установкой аэродинамического модуля. По такой же системе модифицировали неядерные боеприпасы путём установки комплекса JDAM. Добавят на корпус элементы наведения, которые увеличат их точность и повысят дальность сброса. То есть самолёты смогут осуществлять сброс с дальнего расстояния», — отметил Алексей Васильев.

Размещение в Европе

Ядерные заряды хранятся в том числе и на территории американских военных баз за рубежом. В случае возможного конфликта Пентагон может санкционировать их использование самолётами ВВС стран-союзниц. Подобная практика нарушает положения договора о нераспространении ядерного оружия, однако Вашингтон использует в качестве предлога тот факт, что ядерные бомбы были размещены в Европе до подписания соглашения в июне 1968 года.

Осенью 2022 года стало известно, что Штаты планируют увеличить арсенал В61 в Европе, разместив дополнительные ядерные бомбы на своих базах в странах ЕС. Позднее было обнародовано решение об их размещении на авиабазе Лейкенхит в Великобритании.

По неподтверждённым данным, на территории стран Европы находится от 100 до 150 таких ядерных бомб, и решение об увеличении их числа, несомненно, работает на увеличение международной напряженности.

Также на протяжении последних десятилетий США активно привлекают к учениям, моделирующим ядерный удар, своих партнёров по НАТО. В рамках так называемых «совместных миссий» ВВС США отрабатывают нанесение ядерного удара совместно с ВВС Бельгии, Нидерландов, Италии и ряда других стран.

В Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудили правительство США за планы по модификации ядерного оружия. США несёт ответственность за «безответственную эскалацию ядерной гонки», которая спровоцирует другие мировые державы на разработку новых вооружений, заявила глава ICAN Мелисса Парк.

«Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО, вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения», — сообщается на сайте организации.

Угрозы для России

Для российской системы противовоздушной и противоракетной обороны разработка США новых моделей бомбы может стать серьёзным вызовом.

«Ракеты нашей ПРО предназначены для поражения баллистических целей в плотных слоях атмосферы, то есть свыше 30–40 км. И система управления ракет ПРО заточена под баллистику. В случае с бомбой речь идёт не о баллистической, а об аэродинамической цели, то есть это боеприпас, который сбрасывается с самолёта, а не запускается. И в этом смысле модернизация ядерного арсенала США несёт угрозу, безусловно», — отмечает Алексей Васильев.

С одной стороны, ситуация решается благодаря комплексам ПВО. Поскольку сброс бомбы предполагает, что самолёт будет находиться непосредственно над целью или в районе цели, то для отражения атаки достаточно просто сбить самолёт. Однако оснащение бомб B61 модулем планирования существенно осложняет эту задачу.

В качестве симметричного ответа на действия США Россия могла бы модернизировать собственный ядерный арсенал.

Тем более что в рамках специальной военной операции на Украине были испытаны и активно используются модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают авиационные боеприпасы в «умные бомбы», самостоятельно планирующие на цель. В теории подобный модуль может быть установлен и на ядерные бомбы. И, возможно, такие работы уже ведутся.

Однако такое решение нельзя назвать «симметричным» в силу ряда объективных причин.

«У нас основу ядерной триады составляют ракеты, которые запускаются с бомбардировщиков, подводных лодок, мобильные и шахтного базирования. Направление бомб у нас не развивалось в силу географических факторов: американцы нас окружают своими базами, а нам до США не долететь. Строить армаду бомбардировщиков, которая прорвётся до США, нерационально. Крылатые ракеты надёжнее», — отметил Алексей Васильев.

Однако причин посыпать голову пеплом нет.

Американская программа развития бомб рассчитана до 2050 года, что оставляет время для анализа новых рисков и угроз. Во многом заявление Пентагона можно считать своего рода попыткой подогреть тему ядерных вооружений, «поиграть мускулами» как перед оппонентами, так и перед союзниками.

Несмотря на то что Россия не стремится к участию в гонке вооружений, на действия США имеется своё противодействие — постановка на вооружение гиперзвуковых ракетных комплексов. И если Штаты находятся далеко от нас, то их базы — всё ещё у российских границ, а значит, в зоне поражения.

Поэтому носители крылатых бомб и пункты их базирования можно считать законной целью на случай любой угрозы. Даже той, что существует лишь в теории.