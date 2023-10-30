Пока польские политики погружены в игры по формированию парламентских коалиций и это поглощает практически все их время, интересные изменения начали происходить в информационном поле Польши. Черные пессимистические краски «вдруг» резко стали преобладать в изображении Украины и перспектив киевского режима.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Под конец октября популярный портал Onet опубликовал статью Марчина Вырвала, своего корреспондента, работающего на Украине.

«Фактическая ситуация — паралич фронта и провал летнего контрнаступления, — обрисовал обстановку симпатизирующий киевскому режиму польский журналист. — Она представляет собой сумму нескольких факторов. Наиболее важными среди них являются ошибочная или преднамеренная стратегия Запада в поставках оружия на Украину, производственные возможности по обе стороны фронта и вопрос запасов».

Немногим позже в этом же издании об истинной роли Запада в украинском конфликте заговорил бывший польский дипломат Витольд Юраш.

Провал украинского контрнаступления — желаемое положение дел для западных держав, констатировал эксперт и призвал Варшаву не просто считаться с этим, но и предлагать политические сценарии, исходя из поражения киевского режима.

По мнению Юраша, Украина могла бы пойти по пути Финляндии в начале 1940-х годов, когда той пришлось сохранить свою независимость путем территориальных уступок.

«Вопрос, на который мы не знаем ответа, заключается в том, не является ли явная нервозность Зеленского в последнее время следствием того, что в глазах Вашингтона не он, а генерал Залужный становится кандидатом на роль украинского Маннергейма», — подчеркнул при этом бывший польский дипломат.

Регулярно посещающий расположение украинской армии и беседующий с рядовым составом известный польский писатель Щепан Твардох заявил, что Залужный является практически единственной фигурой в украинской политике, которую уважают в армии, в то время как Зеленского ненавидят.

О «территориальной проблеме» киевского режима в интервью программе Wieczorny Express рассуждал экс-заместитель начальника генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий. Он считает, что Западная Европа уже не верит в победу украинской армии.

«В конечном счете говоря, эту войну Украина так не выиграет, а Россия достигнет своей цели — отторгнет от Украины оккупированную территорию, включая Крым, и сделает из Украины громоздкое, слабое государство, отрезанное от ресурсов, от Донбасса и с ограниченным выходом к Черному морю», — сказал Коморницкий.

В свою очередь аналитик Варшавского института предпринимательства Анджей Талага из суждения, что «Украина выстояла» и является в военном отношении»намного сильнее» Польши, делает вывод, что «в этой ситуации сохранит ли она (Украина. — С. С.) все свои территории или нет — второстепенный вопрос».

Если суммировать сказанное, то получается, что польскому обществу выставляются два важных тезиса.

Первый: Запад обманул Украину, не желая с самого начала ее победы и поражения России.

Второй: киевскому режиму неизбежно придется пойти на территориальные уступки, чтобы выжить, при этом возглавлять к тому времени Украину уже будет не Зеленский, а какой-либо высокопоставленный военный, например Залужный.

Какие выводы из этого могут сделать как рядовые поляки, так и польские политики?

Во-первых, получается, что в украинском конфликте Варшава не только не заработала дополнительный капитал, но и ушла в минус.

Если Запад сознательно дозировал поставки оружия на Украину, чтобы та «не могла выиграть», то Польша, главный логистический хаб, в этой ситуации выступила в роли болвана в старом польском преферансе, которого использовали втемную.

Во-вторых, пафос польской дипломатии последних лет о нерушимости границ показал свою бесплодность.

Более того, в ситуации, когда киевский режим будет вынужден пойти на территориальные уступки России, собственные претензии могут выставить и другие соседи Украины. Но не Польша, которая останется ни с чем.

В-третьих, уход Зеленского и появление во главе киевского режима «украинского Маннергейма» приведет к тому, что Украина может сделать кульбит и вернуться к сотрудничеству с Россией, отказавшись от западного вектора.

Отношения ее с Варшавой в этом случае будут неизбежно испорчены.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский в объятиях президента Польши Анджея Дуды

Насколько непостоянна и ветрена «любовь» украинцев, поляки могут судить по данным недавнего опроса украинской социологической группы «Рейтинг». За последние полгода симпатии украинцев к Польше упали с 71% до 51%, и эти пропавшие 20% тут же подобрала Германия.

Трем оппозиционным блокам, набравшим в ходе выборов в сейм Польши достаточное количество голосов для создания правящей коалиции, возможно, покажется перспективным свалить на предшественников, партию «Право и Справедливость» (PiS), весь ущерб от польской политики на украинском направлении.

Тем более что оппозицию с киевским режимом мало что связывает.

Ведь вероятный новый премьер-министр Польши, лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск с февраля прошлого года ни разу не посетил Киев в отличие от главы «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского.

Рост в Польше публикаций и заявлений, в которых перспективы киевского режима и Зеленского на выживание оцениваются пессимистично, судя по всему, говорит о начале информационной кампании по подготовке польского общества к тому, что позиция Варшавы по отношению к Украине будет существенно корректироваться.