Израиль постепенно наращивает операцию сухопутных войск в секторе Газа, однако делает это крайне осторожно и после длительной паузы. Вероятно, руководство ВС Израиля старалось оценить и минимизировать риски, с которыми ЦАХАЛ столкнется в ходе боев в плотной городской застройке Газы, испещренной туннелями, в которых укрывается до 40 тыс. хорошо вооруженных бойцов ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».

Иван Шилов ИА Регнум Конфликт на Ближнем Востоке

В то же время участие в конфликте Ирана практически исключено. Однако следует иметь в виду, что исламская республика давно уже практикует методы «гибридной войны», предпочитая воевать «по доверенности» с помощью сети иностранных проиранских формирований.

В частности, существуют и иные угрозы, способные заставить Израиль оттянуть значительные силы на северный фронт, где уже идет интенсивный обмен огнем между ЦАХАЛ и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

Последняя, как и многие иные сирийские и иракские шиитские фракции, входит в так называемое «Исламское сопротивление» (вооруженное крыло «Оси сопротивления», которое возглавляет Иран), готовое оказывать суннитскому ХАМАС вооруженную поддержку.

«Хезболла» самостоятельно может выставить до 50 тысяч бойцов, хорошо вооруженных и имеющих большой боевой опыт, включая участие во Второй ливанской войне 2006 года и гражданской войне в Сирии в 2012–2020 гг.

Однако, кроме северного ливанского фронта, Израиль и их союзников в лице Соединенных Штатов может ожидать и «открытие» иных фронтов, где уже происходит постепенная эскалация.

Сирийский фронт: Дараа и Кунейтра

В Сирии развернуты многочисленные фракции, входящие в «Исламское сопротивление».

Часть из них по сути является филиалами ливанской «Хезболлы», а иные связаны напрямую с иранским КСИР или с иракскими фракциями.

Их численность может варьироваться от 30 до 70 тыс. бойцов и ее сложно оценить, так как некоторые шиитские формирования, в том числе иностранные, входят в состав сирийских регулярных частей (как-то иракские «Лива имам Хуссейн» в составе 4-й дивизии, «Лива Абуль-Фадль аль-Аббас» в Республиканской гвардии и т.д.).

Эти силы могут быть вовлечены в конфликт с Израилем и США на нескольких фронтах.

Прежде всего они могут значительно усилить саму «Хезболлу» путем передислокации формирований из Сирии на ливанских фронт, непосредственно в зону боев между «Хезболлой» и ЦАХАЛ.

Marwan Naamani/Global Look Press Сторонники «Хезболла»

Второй вариант предусматривает их атаки из Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты.

Этот сценарий является более рискованным для России, так как грозит вовлечь и официальный Дамаск в конфликт и наши военные в САР могут оказаться перед сложным выбором, например, касательно необходимости уничтожения израильских боевых самолетов, которые могут угрожать российским военным объектам.

Собственно, «Хезболла» и целая плеяда группировок из «Исламского сопротивления» уже закрепились вдоль линии разграничения с оккупированными Израилем Голанами, причем часто мимикрируя под сирийские правительственные войска.

«Досье на Голанах» — операция «Хезболлы» по созданию передовой базы против израильтян в провинциях Дараа и Кунейтра, которая стала известна Израилю еще в марте 2019 года — предусматривала прежде всего набор местных жителей в проиранские группировки, которые бы тесно взаимодействовали с «Хезболлой» в случае военного конфликта с Израилем.

Показательно, что КСИР и «Хезболла» также пытались вовлечь в деятельность своей сети и бойцов из числа примирённых повстанцев, которые уже присоединились к 4-й танковой дивизии правительственных сил.

Асад был категорически против этого плана. Однако под давлением из Тегерана Дамаск был вынужден снять своё вето на создание «Хезболлой» своих сирийских филиалов в этом регионе.

Теперь же все эти силы могут быть задействованы в военных операциях против Израиля.

ЦАХАЛ несколько раз с 7 октября сообщал об атаках с сирийской территории и отвечал на них артиллерийским огнем.

Сирийская сторона заявляла также, что израильские военные дважды атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо — 12 и 22 октября. По данным Ynet, один из обстрелов осуществили с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан.

Также вечером 24 октября представители ЦАХАЛ заявили, что две выпущенные из Сирии ракеты упали на открытой местности в Израиле. В ответ по Сирии вновь был нанесен авиаудар. Подобный обмен огнем продолжается.

Еще два фронта: американцы под «транснациональным» ударом

Однако, кроме непосредственных военных операций против Израиля, силы «Исламского сопротивления» уже проводят атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке.

Естественно, в «Оси сопротивления» не сомневаются в том, что США являются не просто союзником, а соучастником военной кампании Израиля против ХАМАС и сектора Газа, а поэтому американские военные также являются для них законной целью (если смотреть шире, то США с точки зрения «Исламского сопротивления» соучастник всех «преступлений сионистов», начиная от момента появления самого Израиля).

Горячей точкой, где могут начаться бои, становится сирийское Заевфратье.

Sobhan Farajvan/Global Look Press Бойцы КСИР

Тем более что еще совсем недавно эту территорию, которую удерживают американские союзники из курдских леворадикальных Демократических сил Сирии (SDF) и собственно американский оккупационный контингент, встряхнуло восстание арабских племен. Некоторые аналитики утверждали, что за этим выступлением стоял именно Иран. А 29 октября вооруженные выступления арабских племен неожиданно продолжились…

Основой сил «Исламского сопротивления» и КСИР в этой части Сирии стали в основном иракские группировки «Катаиб Хезболла», «Бригады Бадра» и «Харакат Хезболла аль-Нуджаба».

Показательно, что эти же фракции входят в состав так называемого «Хашд аль-Шааби» — конгломерата шиитских ополчений, лишь формально интегрированных в силовые структуры Багдада, и контролируют часть территории Ирака по соседству с сирийским регионом Дейр-аз-Зор.

Здесь наиболее рельефно проявляется «транснациональность» иранского проекта. Всё те же группировки наиболее активны в атаках на американские объекты в самом Ираке. В США они включены в перечень организаций, признанных террористическими.

Однако этими иракскими фракциями присутствие КСИР на востоке Сирии не ограничивается.

Если не считать собственно советников КСИР, то здесь также развернуты бригада афганских шиитов-хазарейцев «Фатемиюн» и пакистанская шиитская бригада «Зейнабиюн».

Проиранские силы в Дейр-аз-Зор представлены и различными сирийскими группировками, получающими иранское финансирование и находящимися под руководством офицеров КСИР. Это, например, «Бригада аль-Бакир», «Силы 313», «Исламское сопротивление», «Джейш аль-Махди» и «Лива аль-Имам аль-Махди» и другие группировки, которые входят в организованные Ираном «Силы местной обороны».

Поэтому все эти контингенты могут начать более активные действия против американцев и их союзников на фоне сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Пока же здесь происходит эпизодический обмен огнем, особенно часто в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

Кроме непосредственно северо-востока Сирии, атакам также подвергаются и иные военные объекты США в этой стране.

Так, 23 октября дроны-камикадзе Ababil-2 атаковали американские позиции в районе Эт-Танф и Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. В ответ самолеты F-16 ВВС США нанесли удар по базе проиранских ополченцев в Альбукамаль на границе с Ираком.

Также под угрозой находятся и американские военные базы непосредственно в Ираке, который можно выделить в отдельный фронт.

Здесь ситуация в некотором смысле парадоксальна: американские военные находятся по приглашению правительства Ирака, располагаясь на своих военных базах. В то время как атаки на эти базы совершают бойцы различных проиранских группировок из «Хашд аль-Шааби», которые являются частью иракских правительственных сил безопасности, формально подчинённых официальному Багдаду.

Хотя, когда они совершают нападения на американские военные объекты, предпочитают действовать под «чужим флагом».

С 18 октября проиранские группы из «Исламского сопротивления Ирака» практически ежедневно проводят атаки на американские военные базы. По официальным данным, в результате налетов дронов-камикадзе на базы США в Ираке и оккупированной части Сирии 24 американских военнослужащих получили легкие ранения и еще один гражданский подрядчик умер от сердечного приступа при тревоге.

Йемен: отсутствие общей границы войне не помеха

Йеменские повстанцы-хуситы из зейдитского движения «Ансар Аллах» также постепенно вовлекаются в противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Конечно, участие хуситов в сухопутных операциях против Израиля практически невозможно, так как территории Йемена, которые они контролируют, находятся в блокаде. Тем не менее «Ансар Аллах» обладает средствами поражения, которые могут представлять угрозу для территории еврейского государства.

Известно, что у хуситов имеются вооружения, способные достичь Израиля, расстояние до которого от Йемена равно примерно 1800 км (город Эйлат).

Территория Израиля находится в радиусе поражения крылатых ракет Quds-4, которые являются йеменской копией иранских крылатых ракет типа Paveh с дальностью до 2000 км. Кроме того, по данным Центра по контролю над вооружениями США, «Ансар Аллах» может обладать ракетами, дальность действия которых достигает 3000 км.

Abdulnasser Alseddik/Global Look Press Боевики «Ансар Аллах»

Вместе с тем наиболее успешные атаки хуситов (например удар по Абу Даби) во время войны против них арабской коалиции были осуществлены с помощью БПЛА.

В частности, «Ансар Аллах» выпускает линейку дронов-камикадзе Samad. Их последняя, наиболее совершенная версия Samad-3 дальностью до 1600 км по своим характеристикам находится посередине между БПЛА и крылатой ракетой.

В то же время наличие у Ирана ударных беспилотников-камикадзе Shahed-136, способных поражать цели на расстоянии 2200 км, может указывать и на наличие их аналогов у хуситов. Эти образцы вооружений способны достичь территории Израиля и могут представлять для него угрозу.

И это не просто теоретические расчёты. Попытки атак Израиля со стороны Йемена через Красное море уже предпринимались.

19 октября эсминец УРО ВМС США «Карни» перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми «Ансар Аллах» атаковал цели в Израиле. Это же продемонстрировало тесное взаимодействие вооруженных сил Израиля и США в нынешнем конфликте.

А 27 октября истребители ВВС Израиля были подняты в воздух после того, как над Красным морем была обнаружена «воздушная угроза». Сообщалось о перехвате «враждебных целей», которые не успели войти в воздушное пространство Израиля.

По данным египетских СМИ, перехват произошел недалеко от города Нувейба на Красном море. Мало сомнений в том, что этими целями были беспилотники или крылатые ракеты «Ансар Аллах», направлявшиеся в сторону Израиля.

В свою очередь, глава правительства спасения Йемена, связанного с движением «Ансар Аллах», Абдул Азиз Салех бин Хабтур заявил, что хуситы намерены также атаковать израильские корабли в Красном море, если обстрелы сектора Газа продолжатся.

Эти угрозы вполне серьезны и реальны, хуситы имеют большой опыт атаки не только на транспортные, но и на военные корабли у своих берегов. В частности ими был поврежден саудовский фрегат «Аль-Мадина», а также выведен из строя попаданием ракеты эмиратский быстроходный транспорт — катамаран HSV-2 Swift и т.д.

Атака на суда, направляющиеся в Израиль, в узком Баб аль-Мандебском проливе способна также привести к серьезным экономическим последствиям для еврейского государства и в целом с учетом роста рисков сказаться и на мировые цены на энергоносители в сторону их повышения. У берегов Йемена проходит наиболее интенсивный трафик нефтеналивных и газоналивных танкеров из Персидского залива в сторону Европы и Америки.

Таким образом можно насчитать еще 4 «фронта», противостояние на которых будет только нарастать по мере развития наземной операции ЦАХАЛ в Газе. Каждый из них будет отвлекать на себя ресурсы как самого Израиля, так и США и существенно повышать для них цену участия в конфликте.