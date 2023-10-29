26 октября власти Катара приговорили восьмерых граждан Индии к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В СМИ сообщается, что обвиняемые являлись бывшими кадровыми офицерами Индии и работали в частной компании Al Dahra Global Technologies and Consultancy Services.

Иван Шилов ИА REGNUM

Они были задержаны катарской службой безопасности еще в августе 2022 г., однако обнародование приговора совпало с эскалацией в секторе Газа. Это позволило сделать предположение о том, что приговор был вынесен из-за произраильской позиции Индии.

Действительно, премьер-министр Индии Нарендра Моди фактически сразу после атаки ХАМАС на Израиль выразил поддержку в адрес последнего, написал в своей социальной сети: «Мы солидарны с Израилем в этот трудный момент». Четыря дня спустя в телефонном разговоре с Биньямином Натаньяху он выразил полную поддержку действиям Израиля.

При этом руководство Индии не призвало стороны к прекращению огня и не упоминало о необходимости создания государства Палестина, о чем заявили многие государственные лидеры, включая Президента России Владимира Путина.

Но так было не всегда. Исторически Индия поддерживала палестинцев и голосовала против резолюции Организации объединенных наций о создании Израиля в 1947 году, а затем признала Организацию освобождения Палестины представителем палестинского народа в 1974 году. Будучи членом Движения неприсоединения, Индия оказывала дипломатическую поддержку ООП, осуждая в ООН «широкомасштабные, систематические и грубые нарушения международных прав человека и основных свобод» Израилем. Однако с распадом двуполярной мировой системы страна изменила свою позицию.

Еще в 1950 г. Индия признала Израиль и позволила открыть консульство этой страны в Мумбаи. В 1992 г. Индия и Израиль нормализовали отношения, и в то же время Нью-Дели впервые начал покупать оружие у Тель-Авива. После прихода во власть партии «Бхаратия Джаната» с Моди во главе в 2014 году отношения с Израилем стали развиваться еще стремительнее.

Впрочем, такой же парадокс можно обнаружить и в отношениях с США: индусские националисты всегда выступали за сближение с этими странами, даже когда у власти был Индийский конгресс.

В 2015 году Нью-Дели воздержался при голосовании в Совете ООН по правам человека по докладу с критикой войны Израиля в Газе в 2014 году. Это был первый случай, когда Индия не проголосовала против Израиля во всемирном органе. В июле 2017 г. Моди посетил Тель-Авив, где его принимал Биньямин Натаньяху. А в 2018-м уже премьер-министр Израиля нанес ответный визит в Нью-Дели. С тех пор контакты между ними можно считать дружескими.

И все же в отношении Палестины со стороны Индии до сих пор не было такого подхода, который она продемонстрировала в 2023 г. Когда в мае 2021-го произошла очередная эскалация и на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме силы безопасности Израиля применили насилие против палестинцев, ХАМАС и другие группировки запустили сотни ракет по израильской территории. В ответ Израиль ударил по Газе, в результате чего погибли около 300 палестинцев. Тогда Индия осудила как ХАМАС, так и Израиль.

Тесные связи

Как предполагает издание Foreign Policy, сейчас на расчеты Моди повлияло несколько факторов. Во-первых, в следующем году Индии предстоят общенациональные выборы. Вероятно, что партия «Бхаратия Джаната» уже списала со счетов голосование мусульман, и Моди совершенно не заботит, как они проголосуют, ведь его партия проповедует индуистский национализм.

Во-вторых, Индия долгое время испытывала проблемы с террористическими атаками исламистских боевиков. Поэтому непреклонная позиция по отношению к нападениям ХАМАС — это еще и молчаливый сигнал Исламабаду, который Нью-Дели обвиняет в связях с этими боевиками. Моди ранее сравнивал точечные удары Индии по базам боевиков в подконтрольном Пакистану Кашмире с тайными операциями Израиля против боевиков на иностранной территории, предполагая, что военному мастерству Израиля стоит подражать.

Здесь необходимо сделать уточнение, что от террористических атак исламистов многие годы страдал и сам Пакистан, поэтому однозначно обвинять Исламабад в поддержке боевиков, которые устраивают теракты на территории Индии, нельзя. К тому же, помимо исламистов в Индии активно действуют наксалиты, сторонники левой идеологии — от марксизма до маоизма, — имеющие обширную сеть своих лагерей в ряде штатов.

Также, возможно, Индия приняла к сведению тот факт, что ряд ключевых арабских государств, от Египта до Саудовской Аравии, не оказали ХАМАС поддержки. В отличие от предыдущих кризисов такие страны нормализовали или находились в процессе нормализации отношений с Израилем, когда ХАМАС совершил нынешнее нападение. Отсутствие всесторонней поддержки Палестины обусловлено их осторожной позицией и вмешательством в конфликт США. Тем не менее с каждым днем она растет как со стороны властей, так и со стороны народа.

Осторожная реакция некоторых арабских стран дает Нью-Дели некоторую дипломатическую свободу действий. Особенно когда речь заходит о его растущих торговых и стратегических отношениях со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Наконец, недвусмысленное осуждение Индией ХАМАС могло бы стать сигналом Соединенным Штатам о готовности поддержать их критически важного союзника. Эта публичная позиция может развеять опасения американской администрации по поводу шаткой позиции Индии в отношении России, поскольку Моди не осудил проведение СВО на Украине, и это вызвало в Вашингтоне разочарование.

Также следует добавить, что, когда Моди был губернатором штата Гуджарат, там при попустительстве властей прошли многочисленные погромы мусульман. Поэтому вполне вероятно, что взгляды Нетаньяху и Моди в отношении мусульман как противников и даже врагов близки и связаны уникальностью двух религий — индуизма и иудаизма. Эксперты также находят, что идеологии сионизма и индуистского национализма в чем-то похожи между собой.

Кроме того, Индию и Израиль связывает еще и тесное военно-техническое сотрудничество. Индия в 90-х стала одним из крупнейших покупателей израильской военной техники и боеприпасов, а позже начала приобретать беспилотные летательные аппараты, радары и системы противоракетной обороны. Индия делает закупки на миллиарды долларов. А с другой стороны, Израиль пустил на свой рынок индийские технологические компании. Также ведется сотрудничество в аграрной области и энергетике. Индийские спецслужбы также использовали небезызвестную шпионскую программу Pegasus израильской фирмы NSO для слежки за оппозицией и подозреваемыми в связях с экстремистами.

Внешние угрозы

Хотя официальная позиция Индии показывает произраильский уклон, в самой стране мнения разделились. Причем палестинцев поддерживает не только мусульманское население Индии, но также христиане, а еще левые партии и политики. На сайте крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» отсутствует какая-либо информация о событиях в Палестине, лишь пресс-релизы по внутренним политическим вопросам и критика правящего режима.

26 октября партия «Индийский союз Мусульманской лиги» провела массовый митинг в поддержку палестинцев в штате Керала, подобные акции прошли и в Калькуте, где сильны левые настроения, и в штате Бихар.

Между тем, есть свидетельства, что палестинский конфликт может привести к эскалации в разделенном Кашмире. Согласно сообщениям индийских СМИ, в ночь с 26 на 27 октября на линии разделения в Кашмире пакистанские военные обстреляли пять индийских постов. Огонь длился восемь часов, в результате чего был ранен один военный, а местные жители покинули дома и прятались в убежищах. В пакистанских СМИ информации об этом инциденте нет, а в индийских отмечается, что подобный обстрел произошел еще и 17 октября.

Ранее перестрелки на линии разделения завершились после переговоров Индии и Пакистана декларацией о прекращении огня в феврале 2021 г. Однако, по данным индийской полиции, ситуация в штате Джамму и Кашмир остается напряженной, Индия продолжает обвинять Пакистан в подготовке боевиков. Известно, что на территории штата действует несколько военизированных исламистских организаций.

В любом случае нынешний конфликт в Газе будет использован Пакистаном для привлечения внимания к проблеме мусульман в подконтрольной Индии части Кашмира и требованием проведения референдума о самоопределении в соответствии с резолюцией ООН. И если нынешняя проблема Палестины усилит общемусульманскую солидарность, это может создать новые вызовы для Индии в будущем.

Тем не менее Индия пытается извлечь урок из нынешнего конфликта за тысячи километров. Bloomberg пишет, что страна создает систему наблюдения с помощью беспилотных летательных аппаратов по всему периметру внешней границы, чтобы отразить внезапные нападения, подобные нападению ХАМАС в Израиле. Согласно источникам агентства, представители министерства обороны страны уже встречались с шестью отечественными поставщиками дронов наблюдения и разведки, и ожидается, что о заказе будет объявлено в следующем месяце. Военные надеются, что система будет запущена на некоторых участках границы уже в мае.

Хотя власти Индии и полагают, что смогут сохранить свои позиции, поляризация в отношении Израиля и Палестины может несколько подорвать рейтинг партии «Бхаратия Джаната». Акцент хиндутвы на антимусульманские настроения и явное предпочтение сотрудничеству с Израилем и США также будут вызывать настороженность у других государств, которые заняли пропалестинскую позицию или критикуют гегемонию США. Личные взгляды Моди в целом понятны, но для Индии они могут иметь негативные последствия.