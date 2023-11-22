В монастырской мастерской в селе Чугинка (ЛНР) светло из-за больших окон, в клетке поёт птичка, похожая на канарейку, а по полу разбросаны десятки и десятки стружек — идёт рабочий процесс. Тут на свет появляются скрипки по образцу известнейших скрипок Страдивари, а занимается созданием музыкальных инструментов наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрит Варфоломей. Луганские скрипки, получившие признание на выставках в Европе, стали известны и в России — настоятель монастыря только рад, говорит, теперь они послужат родной земле.

ИА Регнум о. Варфоломей

Дело это, конечно, непривычное. Откуда при монастыре взяться такому сложному и уникальному искусству? Ответ кроется именно в личности отца Варфоломея, в миру — Дениса Кузнецова, который и является основателем мастерской. Ещё в детстве священнослужитель проявил любовь к музыке, прошёл обучение по классу скрипки. Однако музыкантом так и не стал, выбрав для себя монашеский путь в жизни.

«Времени особо не было на какие-либо занятия. Но я всё равно делал теоретические чертежи, изучал многих мастеров. Но самое большое влияние на меня оказал мой учитель скрипки Андрей Андреевич Гребнев, который сам имел за спиной итальянскую школу. Своё знание он передал мне. А мне тогда уже надо было дальше развиваться и трудиться», — делится своей историей архимандрит Варфоломей.

ИА Регнум

Но к постоянному труду над изготовлением скрипок священнослужитель пришёл только в 2014 году. Всем известно, какие события тогда застигли Донбасс — началась война. Монастырь вплоть до 2022 года оставался на территории, подконтрольной Украине, и жить монахам Московского патриархата в условиях засилья украинских нацбатов было очень непросто. На помощь пришла работа над скрипками: отец Варфоломей стал ещё больше оттачивать свои умения, кроме того, взялся за реставрацию старых инструментов. Такая работа приносила хотя бы какой-то доход монастырю.

Сейчас мастерская немного выросла: вместе с отцом Варфоломеем над созданием скрипок трудятся ещё два священнослужителя. Процесс это, безусловно, непростой, но, по словам монахов, бояться сложностей не стоит, нужно наоборот усердно трудиться и получать удовольствие от любой работы, даже над мелочами.

Изготовление скрипки проходит в несколько этапов и начинается вплоть с момента выбора древесины. Обычно это клён или ель. Но недостаточно просто выбрать необходимое дерево: оно должно быть выдержанным около 30 лет и правильно срезано. Если дерево будет сырым, то оно не выдержит необходимой нагрузки. Более того, существует определенный канон выпила древесины, который применяли ещё в далёкие годы в Италии. Также в работе используются природные материалы из органики: клей делается из желчи осетровых рыб.

В Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре скрипичные мастера работают по эталонным формам Страдивари и Гварнери, применяя в основном шаблон 1743 года. Фундаментом для инструмента являются шесть блоков, на которые помещаются полоски дерева — обечайки. После руками выпиливаются верхняя и нижняя деки, им придаются необходимые форма и толщина. Далее остаётся сделать голову инструмента и «срастить» её с корпусом.

ИА Регнум

«Потом всё это зачищается, округляется и покрывается клеем. После чего скрипка должна высохнуть, дозреть, так сказать, и это занимает еще год. Только через такое время звук становится подходящим. Можно, конечно, настроить скрипку сразу и попробовать играть, но звучание будет не таким, каким должно быть в итоге. Сразу она не будет иметь способности распространяться и заполнять помещение. И если скрипка правильно сделана, то ее будет слышно сзади лучше, чем спереди», — сообщает нюансы работы отец Варфоломей.

Он показывает каждый уголок в мастерской: какие рубанки они применяют, для чего нужны некоторые измерительные приборы, стамески, как и из чего они лично замешивают клей, которым покрывают инструменты. Так выясняется, что цвет будущей скрипки зависит именно от ингредиентов в клее, но никак не от дерева, из которого она сделана. Однако ещё одним важным моментом, по мнению настоятеля храма, является сосредоточенность на работе:

«От работы нельзя отвлекаться, поэтому часто приходится работать поздно ночью, когда никто не отвлекает. Потому что утром и днем есть другие задачи, в монастыре есть свой порядок. Монашеская жизнь у нас строится параллельно этому делу. И в то же время они друг друга дополняют. Труд и молитва должны вместе идти, и тогда будет результат».

На одном из рабочих столов обнаруживается увесистый каталог — эксклюзивное немецкое издание с фотографиями всех инструментов Страдивари. Архимандрит Варфоломей шутит, что эта книга у них вроде шпаргалки: можно подсмотреть цвет и некоторые детали в хорошем изображении и почти в полный размер. На другом столе, за которым работает отец Серафим, лежит ещё один каталог. Немного поменьше, но по значимости очень дорог, так как в нём собраны фото инструментов, которые сделал ранее отец Варфоломей, а ещё тех, которые были изготовлены в тульской скрипичной мастерской.

ИА Регнум

Получилось это благодаря знакомству луганского священнослужителя и московского мастера, работающего в Туле, Александра. Ещё полтора года назад мужчина услышал об уникальной мастерской под Луганском в новостном сюжете на телевидении. Приехал познакомиться — так завязалась дружба и крепкое сотрудничество. И это неудивительно, ведь скрипки архимандрита Варфоломея продолжают покорять Россию.

Не так давно с визитом в монастырскую мастерскую приезжала делегация из Новосибирска: журналисты снимали репортаж, а с мастерами общался скрипач Михаил Симонян. В ходе беседы зародилась масштабная, но вполне осуществимая идея: «пересадить» артистов Новосибирской государственной филармонии на луганские скрипки, чтобы музыканты играли на инструментах одного мастера.

ИА Регнум

«Это даст совершенно особое звучание, будто одним голосом споёт хор. У нас уже сейчас есть почти готовые инструменты, которые подойдут для камерного состава оркестра. Пока в Новосибирск уехали два инструмента, но для нас уже большая радость, что они будут звучать в России. Надеюсь, что и мы их будем слышать. Потому что те инструменты, которые уехали в Европу, уже даже сложно найти, мы не знаем, кто на них играет, где они находятся, и слышать их нет возможности. А хотелось бы, конечно», — сетует наместник монастыря.

Сам отец Варфоломей берёт в руки инструменты в большей степени для того, чтобы понять, готовы они уже к работе или нет. Но когда он начинает наигрывать хотя бы несколько мелодий, мастерская будто напитывается звуком. Подпевает скрипкам неугомонная канарейка, и даже непрофессиональным слухом можно заметить, как отличается звучание каждого инструмента. Сам священнослужитель уверен, что высокая музыка имеет большое влияние на человека. Она не расслабляет, а, наоборот, учит собранности, учит мыслить и думать.

«Музыка — это способ внутреннего повествования», — говорит монах, поясняя своё желание передавать тонкости скрипичного дела новым ученикам.

ИА Регнум

По его словам, современные мастера почему-то не горят желанием делиться накопленным опытом с молодежью, хотя это грозит в целом исчезновением подобного искусства. Чтобы научиться такому тонкому труду, нужен хороший учитель. Поэтому отец Варфоломей мечтает проводить в Луганске уроки скрипичного мастерства, на которых сможет обучать желающих своему делу.

«Луганская земля богата талантливыми людьми, и дай Бог, чтобы их больше и больше появлялось. А мы будем стараться передавать им свой опыт накопленный. Пусть они превзойдут нас в своем мастерстве. Есть у нас такое желание».