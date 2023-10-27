26 октября в некоторых русскоязычных Telegram-каналах появилась информация о том, что компания-владелец международной платежной системы Visa якобы запретила банкам соседних с Россией стран выпускать россиянам банковские карты. Уточнялось, что нарушение этого запрета будет грозить банкирам штрафом в миллион долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В качестве подтверждения в сообщениях приводился скриншот неопознанного документа на английском языке. В самом «документе» отсутствовали какие-либо реквизиты и дата, позволяющие с уверенностью говорить о его подлинности. Также при детальном изучении выяснилось, что в распространяемом «подтверждении» ни россияне, ни сопредельные страны не упоминаются.

Антироссийская миссия невыполнима?

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отмечает, что сообщения о намерении Visa ограничить россиян в праве получать эти карты, пока представляют собой только слухи. «Но даже если информация окажется отчасти правдивой, применение экстерриториальных, то есть вторичных, санкций — дело государства, а не отдельных компаний, — комментирует он. — Самой компании будет сложно оправдать в судах столь крупные штрафы, если они связаны не с мошенничеством, а с косвенным обходом санкций».

Эксперт напоминает: прямого запрета на использование гражданами России карт, выпускаемых банками вне юрисдикции России, не существует. Введённые недружественными странами ограничения не распространяются на всех граждан России. «Поэтому наказание в виде штрафа в пользу банка за выдачу карт неподсанкционным лицам будет легко оспорить», — считает Миронюк.

Юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш соглашается, что информация о запрете выпускать банковские карты для всех граждан России пока выглядит как вброс. «Могут ли банки в соседних странах или в странах Евросоюза вводить такие ограничения? Вряд ли», — рассуждает собеседница ИА Регнум.

Отказ выпускать банковскую карту для гражданина России точно не соответствует банковскому законодательству, утверждает юрист.

Закручивание гаек

При этом Ярмуш замечает: притеснение россиян зарубежными банками уже стало, к сожалению, привычной практикой во многих странах. И большинство зарубежных банков сейчас не открывают счета гражданину России без подтверждения, что данное лицо имеет вид на жительство в стране или, по крайней мере, получило рабочую визу.

«Сейчас многие банки даже без всяких требований Visa или Master Card проверяют все счета россиян, — рассказывает она. — Проверять могут очень долго, а если на эти счета попадали, например, денежные средства из российских банков, находящихся в «санкционных» списках, то их просто предлагают закрыть. Могут заморозить счёт».

Заметим: 26 октября сообщалось также, что власти Казахстана в лице Национального банка (НБРК) намерены ужесточить правила выдачи любых банковских карт иностранцам, чтобы «снизить риски противоправных операций», связанных, в частности, с незаконным оборотом наркотиков и игорным бизнесом. Теперь для получения банковской карты в Казахстане обязательно потребуется разрешение на проживание в стране, хотя бы временное.

Очевидно, что власти республики намерены с помощью новой меры покончить с «карточным туризмом», когда иностранцы, преимущественно россияне, приезжали в Казахстан буквально на несколько дней, чтобы оформить банковские карты.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов обращает внимание, что российские граждане действительно в течение определённого времени очень активно открывали счета в Казахстане, в том числе в коммерческих целях. «И сейчас у них есть затруднения при переводах в Россию и вообще в ходе клиентского обслуживания», — отмечает он.

О проблемах у российских граждан, которые являются клиентами банков заведомо недружественных стран, и так давно известно, констатирует эксперт. «Им зачастую предлагается переход в иностранное подданство, — замечает он. — А это, по сути, закрепление вывода капитала из российской экономики. То есть Запад таким способом пытается вытягивать капиталы из России в соседние страны».

«Банковская война» против России только начинается

Дискриминация россиян в банковской сфере уже заметна, и при этом существует угроза усугубления проблемы, уверен Колташов: «Естественно, штрафные меры будут исходить не от банков. Центральную Азию буквально исколесили американские делегации, которые рассказывают о тех ужасах, которые ждут страны региона, в том числе Казахстан, если они не будут придерживаться антироссийской политики Запада».

Считать это пустыми угрозами, по меньшей мере, недальновидно. Не стоит забывать, что система SWIFT — американская. И банки постсоветских стран, вызвавшие неудовольствие Visa или MasterCard, просто могут быть подведены под ограничение финансовых транзакций. «И они не смогут отстоять свои права. Вынуждены будут встать на одно колено. Либо на оба», — говорит эксперт.

Явное усиление давления на граждан России в банковской сфере чрезвычайно опасно для российской экономики, и государству следует выработать решительный ответ на это явление. Как в дипломатической плоскости, так и в экономической.

«Государству следует выработать целую стратегию — как на это отвечать, как действовать, — рассуждает Колташов. — Пока мы таких действий не видим, пока только очень мягкие дипломатические ответы».

Ранее сообщалось, что в 2022 году на фоне ухода из России систем Visa и Mastercard существенно вырос выпуск банковских карт в Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Так, ЦБ Таджикистана зафиксировал прирост карт в обращении на 45,5%, до 5 млн штук; в Узбекистане количество карт за 2022 год выросло на 26,2% (до 34,2 млн); в Азербайджане показатель повысился на 18,3%, (до 13,6 млн); в Белоруссии число карт за 2022 год выросло на 14,9% (до 18 млн); в Казахстане показатель увеличился на 8,35% (до 42,9 млн).

В свою очередь, согласно исследованию, опубликованному в августе текущего года, с февраля 2022 года в Казахстан и Сербию уехали по 150 тыс. граждан России, а тройку самых популярных для «релокантов» стран замыкала Армения с 110 тыс. приехавших россиян.