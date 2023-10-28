В правительстве Ирландии назревает понимание недовольства населения украинскими беженцами. В кабинете министров началась дискуссия о радикальном сокращении дотаций для них. Как сообщают инсайдеры издания The Journal, чиновники считают, что выходцы с Украины фактически обладают «социальным обеспечением на уровне граждан».

Иван Шилов ИА Регнум

На сегодня в Ирландии находится около 100 тыс. украинских беженцев. Если вспомнить, что в стране живет чуть больше 5 миллионов человек, то это где-то 2% от населения. Помимо того, что каждому украинцу выплачивается 220 евро в неделю, существует и ряд других постоянных надбавок: на детей, образование, пособие по безработице, коммунальные услуги и так далее.

Разумеется, заработало сарафанное радио — примерно 30% этих беженцев приезжают в Ирландию, уже прожив некоторое время в других странах ЕС. Как объясняет ирландский журналист Чей Боус, эти беженцы сознательно выбирают его страну, чтобы не работать, живя в Европе. По мнению Боуса, много украинцев путешествуют туда-сюда, возвращаются в Киев или объезжают сразу несколько стран, чтобы заработать на пособиях. Абсолютное большинство приехали не с Донбасса, а с Западной Украины, где нет военных действий. На его взгляд, они просто пытаются получить вид на жительство или гражданство легким путем.

«Я не говорю, что нет реальных беженцев, но тот факт, что они добрались до самого края Европы, в одну из богатейших стран, говорит о многом. В Ирландии одни из самых щедрых социальных выплат в ЕС. Вдвое больше, чем в некоторых других странах. Наша страна уже потратила более миллиарда евро на этих людей. При этом нет никакого долгосрочного плана их пребывания», — сказал Чей Боус в комментарии ИА Регнум.

Тем временем в публичное поле просочился открытый спор между профильными ведомствами. Министр интеграции Родерик О’Горман предложил обеспечивать прибывающих украинцев жильем только на 90 дней, чтобы облегчить бремя, которое из-за них несет госбюджет. Резко оппонировал такому предложению зампред правительства Михол Мартин. Примечательно, что он критиковал не моральный аспект, а ссылался на то, что министерству жилищного строительства придется разбираться с ростом количества бездомных.

С размещением, кстати, уже сейчас прослеживаются очень серьезные проблемы. Правительство всё чаще заселяет вновь прибывающих в палаточные городки. Местные общественники бьют тревогу: чем больше приезжает украинцев, тем меньше они могут им помочь. И если летом еще можно как-то жить в таких условиях, то по мере приближения холодов неопределенность в отношении их дальнейшей судьбы растет. Тем более что на дворе второй год подряд энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями.

При этом обычные ирландцы всё больше не понимают, почему они должны платить за жизнь украинцев из своего кармана. Спорадические протесты по всей стране продолжаются уже больше года. Часто украинцев сотнями свозят в маленькие графства, где местные жители пытаются остановить навязанные Дублином решения. Как подчеркивает Чей Боус, протестный потенциал сейчас довольно высок.

«У ирландцев кончается терпение. Очевидно, что украинские «беженцы» эксплуатируют щедрость нашей страны. Реальные беженцы остаются в первой стране пребывания. Ирландия даже не часть НАТО, поэтому непонятно, почему мы должны расплачиваться за спровоцированный альянсом конфликт. Украинцы даже не хотят платить за еду! Из-за этого ирландцам приходится затягивать пояса. Люди, наконец, начали просыпаться и думать, как остановить этот процесс. Ирландия вообще довольно либеральная страна, а многие из этих украинцев приезжают сюда с явно неонацистскими взглядами прославлять нацбаты, Шухевича, Бандеру. Мало кому здесь это нравится», — поделился журналист.

Ранее в ирландской прессе циркулировали утечки о том, что министерство юстиции подготовило специальный документ для внутреннего пользования, который рассматривает возможность массовых депортаций из страны. В последний раз такие жесткие меры применялись во время пандемии COVID-19.

Чиновники проанализировали опыт беженцев из Боснии в Европе, из которых вернулись домой только 40%. Впрочем, анализом дело и закончилось, так что решения у проблемы пока нет. Украинцы продолжают неконтролируемо приезжать в Ирландию, дополнительно нагружая ее экономику и провоцируя социальную напряженность.

Как показывает пример Ирландии, усталость от поддержки Украины в Европе — глобальный тренд, который явно не ограничивается победой Роберта Фицо в Словакии. И если даже самые богатые европейские страны столкнулись с таким кризисом чуть больше чем через год после начала СВО, то остается только посочувствовать непосредственным соседям Украины.