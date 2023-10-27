24 октября нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий ежегодную бюджетную субсидию на нужды действующей в Молдавии Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Между тем Молдавская митрополия Русской православной церкви (чьей канонической территорией является Республика Молдова) переживает явно нелучшие дни.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чья страна, того и вера» — этот принцип из эпохи Религиозных войн всё более актуален для современной Молдавии.

Всего четыре года назад митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир принимал орден Дружбы из рук Владимира Путина и заявлял о стремлении «и впредь трудиться во славу Русской православной церкви».

Но на минувшей неделе было обнародовано письмо митрополита патриарху Кириллу с рядом острых упрёков в адрес РПЦ.

Они касаются не только поддержки патриархией Специальной военной операции на Украине. Молдавский иерарх высказал ряд мировоззренческих замечаний, ставящих под сомнение дальнейшее пребывание Молдавской митрополии в составе Русской церкви.

«К сожалению, в Москве до сих пор не поняли, что народ Молдовы имеет латинские корни…» — говорится в обращении Владимира.

Иерарх констатирует стремление паствы и духовенства, «80% которого имеют румынское гражданство», сблизиться с цивилизационным пространством Румынии.

«В России как светская, так и церковная власть относилась к нам и относится как к периферийному и бесхребетному народу», — заявляет Владимир, попутно замечая, что в религиозной жизни Молдовы всё большее влияние получает Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Последнее святейший объясняет активной поддержкой её со стороны румынской патриархии, официальных Кишинёва и Бухареста.

Настроения, царящие в руководстве Молдавской митрополии, передаёт пассаж о том, что «судьба РМ уже решена — через относительно короткое время она непременно воссоединится с Румынией». Митрополит уверен, такое объединение произойдёт по воле «великих держав», а значит Православной церкви Молдовы предстоит стать частью Румынской церкви.

Описывая столь апокалиптический сценарий, митрополит Владимир ставит вопрос о расширении автономии Молдавской митрополии от РПЦ.

Судя по всему, данный результат уже достигнут. 23 октября в Кишинёве по благословению патриарха Кирилла был рукоположен новый епископ. До сих пор это происходило только в Москве. Примечательно, что новоиспечённый епископ Кэприянский и викарий Кишинёвской епархии Филарет ранее не получал одобрения в патриархии.

Столь резкое изменение отношение митрополита к РПЦ безусловно определяется позицией прорумынских властей Молдовы.

Глава республики Майя Санду прямо заявляет, что Молдавская церковь остаётся «агентом российского влияния» и стремится дестабилизировать страну.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Майя Санду

В конце прошлого года стало известно об указании спецслужбам Молдовы взять в разработку членов Синода Молдавской митрополии. Силовикам дано указание внимательно следить за перемещениями церковных деятелей через государственную границу, их финансовыми операциями, широко распространять компрометирующие сведения о них.

Митрополия РПЦ лишена государственного финансирования на ремонт исторических зданий, на повестке вопрос об изъятии у неё и самих зданий. Между тем официальный Бухарест принял решение о ежегодном выделении на нужды Бессарабской епархии Румынской церкви бюджетной субсидии.

Предстоятель Молдавской митрополии, по всей видимости, решил уступить давлению властей и в резонансном обращении к патриарху озвучил тезисы, популярные среди прорумынских сил. Не зря ведь данный шаг вызвал нескрываемую радость одного из основных идеологов правящего в Молдове режима — депутата парламента Оазу Нантоя.

И радоваться ему действительно есть из-за чего, поскольку письмо отца Владимира способно вызвать серьёзный кризис в Молдавской епархии. Митрополия — это слепок молдавского общества, а оно сейчас расколото геополитическими устремлениями.

В молдавском клире действительно много обладателей румынского гражданства, но есть в нём иерархи, демонстративно надевающие георгиевскую ленту на День Победы (что в Молдове ныне запрещено законодательно). Так, например, поступил епископ Бельцкий Маркел.

Вряд ли резкие высказывания митрополита Кишинёвского в адрес РПЦ, России и о неизбежной интеграции с Румынией вызовут одобрение в традиционно пророссийских Гагаузии и Приднестровье.

В случае усиления антироссийской риторики в Молдавской церкви не исключён вариант теперь и церковного раскола по Днестру. Молдавская митрополия ведь пока едва ли ни единственный общественный институт, объединяющий «оба берега».

Если в Кишинёве возобладает линия на «зачистку» Молдавской митрополии от москвофилов, то, очевидно, она не будет реализовывана в Тираспольско-Дубоссарской епархии (соответствующей границам Приднестровской Республики). Более того, вполне возможен вариант, при котором пророссийские диссиденты получат укрытие и приходы на Левобережье.

С аналогичных процессов тридцатилетней давности начинался распад Молдавской ССР.

Тогда в Тирасполь сначала переехали гонимые из Кишинёва русскоязычные чиновники, затем пророссийские профессора, творческая интеллигенция, инженеры. Жители Приднестровья, симпатизировавшие прорумынским лозунгам, перемещались в обратном направлении.

Три десятилетия Православной церкви удавалось удерживать эти конфликтующие общества в рамках одной церковной организации. Но нынешние политики толкают к разобщению и её.

Такие процессы явно не способствуют реинтеграции бывшей Молдавской ССР. Ведь, как показывает история, кризисы в отношениях с властями Молдовы способствуют консолидации самоопределившейся Приднестровской Республики.

Между тем своими последними действиями команда правящих в Молдавии западников как будто специально «прокачивает» приднестровский проект.

Много шума наделало заявление президент Майи Санду о возможности вхождения Республики Молдова в Евросоюз, и без Приднестровья. На руку сторонникам ПМР и недавнее публичное откровение премьер-министра Молдовы Дорина Речана, что присоединение к ЕС важнее сохранения молдавской государственности (прозрачный намёк на вхождение в ЕС через унию с Румынией).

Да и упорное стремление переименовать государственный язык Республики Молдова в румынский превращает Приднестровье в единственный регион, где молдавский язык сохраняет официальный статус. В перспективе Тирасполь может стать центром притяжения интеллектуалов — молдовенистов (сторонников сохранения молдавской государственности, языка и культуры).

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Перспективы сосуществования Кишинёва и Тирасполя в случае их гипотетического воссоединения хорошо показывают процессы, происходящие сейчас в Гагаузии. Данный регион имеет официальный статус автономии, полученный в середине 90-х годов после урегулирования конфликта Молдовы с гагаузами (православным тюркским народом).

Вопреки действующему законодательству Майя Санду отказывается включать нынешнего башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства Молдовы. Согласно последним поправкам в Налоговый кодекс Молдавии, автономия лишилась значительной части субсидий, поступавших ранее из республиканского бюджета.

Всё это говорит о том, что правящие молдавские элиты вновь (как и в начале 90-х годов) пытаются идти по пути построения этнически стерильного государства. Национальным меньшинствам в нём остаётся либо ассимилироваться (восприняв «латинские корни» титульного этноса), либо покинуть пределы страны.

В ходе предстоящих президентских и парламентских выборов эти политсилы вновь, как и в 2020–2021 годах, сделают ставку на прорумынскую диаспору в Европейских странах (отсюда и жёсткая антироссийская риторика). Это значит, что вероятность новых расколов и усиления старых в бывшей Молдавской ССР весьма высока.