25 октября под наблюдением президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу с космодрома Плесецк был осуществлён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая спустя несколько минут поразила цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Иван Шилов ИА Регнум

Пуск произошел в рамках учений стратегических ядерных сил России — авиация РВСН, воздушно-космические силы и Военно-морской флот отработали нанесение ответного ядерного удара по условному противнику. В учениях были задействованы средства наземной, морской и авиационной составляющих ядерной триады, а носители ядерного оружия отработали пуск крылатых и баллистических ракет.

Учения ядерной триады подразумевают нанесение «массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», так Сергей Шойгу описал задачу. Как отметили в Минобороны, она была успешно выполнена.

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» был принят на вооружение в 2009 году. Одним из его преимуществ является мобильность — пуск ракеты может быть произведён из любой точки маршрута патрулирования без привязки к конкретной пусковой площадке. Ракеты обладают разделяющейся головной боевой частью и в зависимости от модификации несут от трёх до шести боевых блоков, каждый из которых в состоянии самостоятельно наводиться на цель. Масса одного блока составляет примерно 500 килотонн.

Учебные пуски «Ярсов» осуществляются на регулярной основе один-два раза в год, как правило, также с Плесецка по «Куре». Таким образом российские войска демонстрируют возможность нанесения удара на расстояние в тысячи километров.

В то же время находящаяся в акватории Баренцева моря атомная подлодка «Тула» осуществила пуск баллистической ракеты «Синева». Также в учениях были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Баллистические ракеты «Синева» являются элементом морской составляющей российской ядерной триады. Ракеты устанавливаются на атомные ракетоносцы типа «Дельфин». Согласно договору об ограничении наступательных вооружений, на одну ракету устанавливаются четыре боевых блока массой 500 килотонн. Испытания ракет также проводятся на регулярной основе с 2008 года.

Нужно отметить, что формально прошедшие учения отличались от любых аналогичных только тем, что на них присутствовал Верховный главнокомандующий. Но было и другое обстоятельство. Учения прошли сразу после того, как Совет Федерации своим голосованием отменил ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Договор 1996 года запрещает все ядерные взрывы, включая боевые испытания ядерного оружия, но он так и не вступил в силу из-за позиции, в первую очередь, США и Китая.

В западных СМИ обратили внимание именно на этот факт, поскольку он приближает Москву к отказу от участия в соглашении. Ряд обозревателей отмечают, что учения повышают градус эскалации, демонстрируя готовность России к ядерному удару. То есть нервную критику вызвал не столько факт учений, сколько их демонстративность на фоне общего обострения международной обстановки.

Вашингтон так и не ратифицировал упомянутое соглашение, отметил в разговоре с ИА Регнум эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Поэтому любые заявления западной прессы с критикой России в данном случае звучат, по меньшей мере, нелогично. По мнению эксперта, это типичный пример двойных стандартов: «Мы проводим дератификацию чтобы сбалансировать ситуацию в юридическом плане, а это в США подается как агрессия».

По словам Александра Кошкина, отработка ответного ядерного удара — это рутинные мероприятия, которые проводят и США, и их союзники. И отказываться от них они не спешат.

Так, в пятницу, 20 октября, на подземном полигоне в штате Невада армия США осуществила химический взрыв. Заявленная цель учений — улучшение возможностей Пентагона по отслеживанию ядерных взрывов малой мощности по всему миру. Подобный взрыв отличается от ядерного тем, что используются традиционные взрывчатые вещества, например тринитротолуол, а не ядерные боеприпасы. Непосредственно перед взрывом происходит реакция, которая превращает взрывчатку в смесь горячих газов.

Как правило, в ходе учений используется боевая часть массой до ста килограммов, то есть фактически речь идёт об имитации ядерного взрыва небольшой мощности. И подобными испытаниями американцы показали, что приводят полигоны в состояние боевой готовности, отмечает Александр Кошкин.

Также в конце сентября американский стратегический атомный ракетоносец USS Louisiana класса Ohio произвёл испытательный запуск межконтинентальной ракеты Trident II D5LE в Тихом океане. Как отметили в Пентагоне, целью учений являлась «оценка и демонстрация готовности системы стратегического вооружения». Однако в случае, когда аналогичные испытания проводит Россия, это подаётся как агрессивный шаг.

Россия является единственной страной, в которой существует концепция гарантированного ответного ядерного удара. Она предусматривает возможность его нанесения даже в случае поражения российской территории.

Подобный подход призван поддерживать международную стабильность, основанную на взаимном ядерном сдерживании. В то же время обострение международной обстановки, в том числе увеличение контингента НАТО у российских границ и эскалация на Ближнем Востоке, вынуждают Россию в лишний раз подтверждать готовность нанести ответный удар, отметил в комментарии «КП» военный эксперт Юрий Кнутов. С его слов, ядерный удар может быть нанесён в двух случаях.

«Первый: ответно-встречный удар в ответ на ядерную атаку противника. И второй — при угрозе существования российского государства. Прошедшая тренировка — это как раз отработка ответно-встречного удара», — отметил эксперт.

Поэтому заявления западных официальных лиц о подготовке России к ядерной войне стоит рассматривать скептически. Прошедшие российские учения во многом можно считать, скорее, ответными, а стандартные мероприятия выдаются за нечто экстраординарное и используются в информационном противоборстве.

«Есть некий концепт, по которому формируются подобного рода статьи, чтобы среди массового сознания обывателей формировать «агрессивную сущность» России. С этой позиции они и действуют. Я бы сказал, что эскалация идёт со стороны США. Образно говоря, они не спешат вынуть бревно из своего глаза», — резюмирует Александр Кошкин.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», именно действия США раскачивают международную информационную повестку по теме ядерных вооружений.

По словам министра, передовое базирование американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществление совместных ядерных миссий (то есть учений, имитирующих применение ядерного оружия странами НАТО) создают дополнительные риски для России и вынуждают Москву обращаться к «компенсирующим мерам».

Одной из таких мер и можно считать учения ядерной триады, главный посыл которых: Россия не ищет войны, но готова защитить себя. И пока что ракетные испытания не выходят за рамки рутинных мероприятий, что лишний раз демонстрирует нежелание России нагнетать обстановку. Вопрос лишь в том, считывают ли этот посыл на Западе.