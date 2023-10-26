Публикация в The Washington Post под названием «Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России» наделала шуму. Под «теневой войной» американское издание понимает теракты, и с деталей одного из них — убийства Дарьи Дугиной — начиналась статья.

Иван Шилов ИА Регнум

Этим же терактом она и заканчивалась, делая акцент на том, что «взрыв автомобиля и другие операции внутри России — это «нарратив», показывающий врагам Украины, что наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкасаемым».

Между историей с переноской для кошки, где и был спрятан механизм бомбы, с помощью которой убили Дугину, и приведенной выше кровожадной фразой эсбэушника помещались восемь страниц текста, на которых американские журналисты рассказывали массу интересного.

Например, о том, что ЦРУ на пару с британской MI6 с 2014-го плотно сотрудничает, а фактически — курирует деятельность украинских спецслужб. Любимым же детищем является Главное управление разведки Минобороны Украины, для которого американцы построили новые здания, инфраструктуру, полигоны, вложив десятки миллионов долларов.

Любознательный читатель может узнать, что ЦРУ тренировало украинских диверсантов для работы в тылу линии фронта, в этой конторе знали о первом теракте на Крымском мосту, но дистанцировались от него, опасаясь России. А после отсутствия жёсткой реакции на теракт приняли активное участие в подготовке второго удара.

При этом читателю пытаются внушить мысль, что американцы крайне неодобрительно относятся к терактам в России. Но журналисты противоречат сами себе: ведь в результате нападения на мост погибли мирные жители, семейная пара. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

При этом все адресные теракты такого рода производились только после личного одобрения Владимира Зеленского, а за последние 20 месяцев ГУР и СБУ совершили десятки убийств российских чиновников на новых территориях, украинцев, сотрудничавших с Россией, офицеров за линией фронта и видных сторонников СВО.

Более того, разведки США считают именно Украину причастной к теракту на «Северных потоках» и при их активном участии сформировано нечто вроде «Моссада» — спецслужбы, занимающейся политическими убийствами за пределами страны.

Надо сказать, внимание на деятельности украинских спецслужб западные СМИ обращают не впервые, раскрывая шокирующие подробности, которые сами украинцы официально отрицают. Так сентябрьская публикация в The Economist о «государственной программе убийств», где интервьюировали бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко, вызвала широкий резонанс. Наливайченко пусть и с оговоркой, но откровенной заявил: «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей».

После поднявшегося в российских СМИ шума The Economist изменил слова Наливайченко на «уничтожать террористов».

А до этого была публикация в The New York Times, сообщавшая о том, что за первым терактом на Крымском мосту стоит именно Украина. При этом официальный Киев настаивал на том, что случившееся — «разборки российских спецслужб». Теперь же его и вовсе сравнили с израильской разведкой, что, честно говоря, очень неудачный пример с точки зрения рекламы.

Одно дело, когда об этом говорят украинцы, с первых дней СВО заявившие, что создадут свой «Моссад», которых покарает «всех ответственных за военные преступления». Другое дело, когда об этом говорит «старший брат».

Методы действия «Моссада» подчас иначе, как террористическими и не назвать. Бойцы спецслужб не действуют в белых перчатках и часто идут на нарушение закона. Только вот жертвами «возмездия» часто становились ни в чём не повинные люди.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самой распиаренной акцией «Моссада» является охота за боевиками «Чёрного сентября», совершившими теракт в Мюнхене. Только вот в результате этого ответа 21 июля 1974 года в Лиллехаммере был убит невинный официант, марокканец Ахмед Бучики, которого застрелили на глазах у беременной жены, перепутав с Али Хасаном Саламе — оперативником «Чёрного сентября» и начальником личной охраны Ясира Арафата.

До Саламе «Моссад» дотянулся в 1979 году в Бейруте. Но и тогда от взрыва бомбы в авто Саламе погиб не только он, но и четверо прохожих, а 18 человек получили ранения.

Четверо погибших и почти двадцать раненых в Ливане встревожили мировую общественность гораздо меньше, чем убийство одного официанта в Норвегии. Но даже тогда, в 70-х годах ХХ века, когда по сути теракты «Моссад» оправдывали тем, что это «кого надо теракты», а их жертвами преимущественно были террористы, методы израильской спецслужбы на Западе одобряли не все.

Сегодня же ситуация и вовсе другая.

Несмотря на весь ужас теракта 7 октября, расправы на камеру над безоружными жителями киббуцев, часть мира, в том числе и на Западе, осудила и несоразмерный ответ Израиля, который вместо точечный ликвидаций ответил ракетно-бомбовыми ударами.

Неудивительно, что на улицы не только арабских, но и европейских и даже американских городов выходят демонстрации в поддержку Палестины. В тех же США на пропалестинских демонстрациях хватает и электората Демократической партии, что опять-таки ставит вопрос: является ли сравнение СБУ и ГУР с «Моссадом» похвалой от американских журналистов?

Тут необходимо ещё и принять во внимание, что в отличие от те же израильтян, признающих убийство Бучики провалом, украинцы убийством Дарьи Дугиной, которое, если верить The Washinton Post, тоже было ошибкой (главной целью был её отец — философ Александр Дугин), даже гордятся, отметая ветхозаветный принцип «Сын за отца не в ответе».

То, как и с какой частотой западные СМИ перекладывают ответственность за теракты в России с ЦРУ и других спецслужб полностью на плечи украинцев, заставляет вспомнить и другие исторические примеры.

Перед финальными титрами вышедшего в 1988 году боевика «Рэмбо III» на экране появлялась надпись: «Этот фильм посвящён доблестным людям Афганистана». Спустя 13 лет один из этих самых «доблестных людей», которого ещё в 1993 году британское издание The Independent наделяло превосходными качествами, описывая, как «горный воин из легенды моджахедов», перед которым «танцуют дети в чадорах», а «проповедники признают его мудрость», организовал самый страшный теракт в истории США.

А ведь в тех же восьмидесятых этот человек — Усама Бен Ладен — тесно сотрудничал с людьми из ЦРУ и MI-6. Американская спецслужба в 1979–1989 годах осуществляла операцию «Циклон», в рамках которой США и саудиты потратили $40 млрд на обучение моджахедов при помощи разведки Пакистана. Среди обучающихся и был будущий актив «Аль-Каиды»*, в том числе и Бен Ладен, который в те годы завязал отношения с главой разведки Пакистана генерал-лейтенантом Хамидом Гулем.

Все былые заслуги Бен Ладена забылись, когда он пошёл против Запада. Так же легко США с их «гибкой принципиальностью» отказались от афганского режима, пойдя на сделку с талибами*. Падающих с шасси взлетающего самолета людей тогда только ленивый на увязал со «стратегическими партнерами» на Украине, видя в этом вполне возможное будущее.

Вот и теперь западная пресса заранее формирует пакет компромата, с помощью которого очень легко показать, что вчерашние борцы за свободу против российской тирании — обычные преступники и убийцы.

Например, свежайшая публикация Politico констатирует, что Белый дом проигрывает информационную войну вокруг Украины и меняет месседжи.

Администрация Джозефа Байдена в частном порядке просит конгрессменов от обеих политических партий обосновывать необходимость выделения новой помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих США. «Послужит созданию новых рабочих мест и укреплению собственной промышленной базы». Ну а завтра США могут, не моргнув глазом, пожертвовать Украиной и её спецслужбами для нормализации отношений с Россией. Тем более что войну на нескольких фронтах — в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке — США могут и не вывезти.

И тогда, проснувшись однажды утром после беспокойного сна, «доблестные люди Украины» обнаружат, что они у себя в постели превратились в страшных террористов.

* Запрещённые в РФ организации.