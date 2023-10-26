Кровопролитие между Израилем и сектором Газа продолжается. Количество жертв растёт с каждым днём. США и Евросоюз помогают Израилю, в то же время предостерегая от наземной операции. Исламский мир осуждает ЦАХАЛ за убийство шести тысячей палестинцев. Конфликт затягивается, но до решающих событий не доходит. Биньямин Нетаньяху не решается начать сухопутное наступление в Газу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ни Запад, ни арабский мир не оказываются способными достичь перемирия. Израиль не слушает никого. Пентагон и ЕС слишком осторожны в своей критике Израиля, а КСА, ОАЭ и другие влиятельные игроки не принимают конкретных мер против Тель-Авива. С другой стороны, жёсткость Тегерана тоже не спасает. Нападения проиранских прокси на американские военные базы в Сирии и Ираке лишь подливают масла в огонь и угрожают выходом конфликта на более высокий уровень.

Как говорил в одном из выступлений Владимир Путин, никто из региональных игроков не хотел бы большой войны. Как ни странно, невыгодно это не только Израилю, который может оказаться в изоляции, но и Соединенным Штатам.

Журналисты Fox News уже прямо говорят, что США перестали быть великой державой и их никто не боится в регионе. Но что делать в этой ситуации? ЦАХАЛ, несмотря на уже представленный трёхуровневый план, так и начала войну, но и не знает, как остановить бои без потери репутации Нетаньяху.

Спасительным кругом может стать международный посредник.

На такую роль США претендовать не могут, так как занимают однобокую позицию. Россия равноудалена и критикует насилие с двух сторон, призывает к прекращению огня. Но проблема состоит в том, что её посредничество наверняка не одобрят США и ЕС из-за конфликта на Украине.

Более реалистично выглядит посредническая роль Китая. КНР удачно посредничала в нормализации между КСА и Ираном. Но с Пекином у Вашингтона свои счёты, да и сам Китай не сильно рвётся в ближневосточные конфликты.

Наиболее оптимальная фигура для посредничества — ООН. Но израильский представитель уже не признает легитимность ООН.

В этой тупиковой ситуации о себе решила напомнить Турция.

С самого начала конфликта Анкара предлагала своё посредничество.

Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана воздерживалось от жесткой критики Израиля и призывала обе стороны к миру.

Для Эрдогана это крайне неестественно, вспоминая его скандальную пропалестинскую речь в Давосе, постоянные демонстрации карты Палестины в ООН и инцидент с «Флотилией свободы», пытавшейся прорвать израильскую блокаду Газы. Но сейчас Турция возвращается к доктрине Давутоглу «ноль проблем с соседями», и Израиль здесь не исключение.

С ростом числа жертв со стороны Газы и особенно после атаки на англиканскую больницу риторика Анкары крайне ужесточились. Эрдоган дал понять, что если ЦАХАЛ не откажется от неизбирательных атак, к ней будут относиться так же, как относятся к различным группировкам вроде ХАМАС.

В своей вчерашней речи в парламенте Эрдоган отдельно обратился к властям в Тель-Авиве. В своей крайне эмоциональной речи он и «уколол» Израиль, но и дал шанс дипломатии.

Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкий лидер обвинил соседнюю страну в «злоупотреблении доверием» и объявил об отмене визита в Израиль. Он дал понять, что не будет считать бомбардировки Газы легитимными, даже если их первичная цель ХАМАС.

Эрдоган заявил, что ХАМАС — «не террористическая организация», она борется за права палестинцев. Важный нюанс, учитывая недавние новости о том, что руководство ХАМАС на днях покинуло Турцию.

Досталось не только Израилю, но и США. Ранее Эрдоган выражал обеспокоенность в связи с отправкой авианосца в Средиземное море. Сегодня он сказал, что в результате войны в числе проигравших вместе с Израилем окажутся и Соединенные Штаты, так как «выступают против справедливости». Таким образом, невмешательство США — первое условие мира.

Второй пункт рецепта Эрдогана — давление на Израиль.

Он призвал все страны оказать нажим на Нетаньяху, чтобы «он вернуло Государство Израиль на путь здравомыслия». Особую ответственность должна проявить Организация исламского сотрудничества. «Ожидаем хотя бы на этот раз достойного выполнения миссии ОИС», — говорит Эрдоган.

По сути, это камень в огород ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, которые не предпринимают никаких реальных шагов для того, чтобы остановить Израиль. Более того, глава МИД Саудовской Аравии объявил, что его страна продолжит процесс нормализации с еврейским государством, как только кончатся бои в Газе.

Третий посыл турецкого лидера — непосредственно урегулирование конфликта.

«Турция готова войти в число гарантов палестинской стороны гуманитарным, политическим и военным присутствием. Призываем международное сообщество оценить наше предложение», — говорит он, призывая созвать международную мирную конференцию с участием региональных игроков.

При всех симпатиях к Палестине Турция выдерживает достаточно прагматичную линию.

В ней нет однозначности Ирана, угрожающего «землетрясением» Израилю и атакующего американские базы, но нет и нерешительности монархий Залива и Египта, опасающихся эскалации с Израилем и не слишком симпатизирующих ХАМАС.

Поэтому Стамбул вполне годится на статус места созыва мирной конференции.

По опыту Украины заметно, что Турция горазда не только на военные операции (которые она без колебаний проводит в Сирии и Ираке), но и на дипломатию. Но тот же украинский кейс подтверждает, что одного желания и усилия в этом деле мало. Нужна поддержка извне.

Если Саудовская Аравия, Египет и остальные арабские страны не могут решиться проявить инициативу, чтобы не ругаться с Израилем и США, то могли бы хотя бы поддержать усилия Турции. Анкара годится на статус посредника, так как нормализовала связи как с КСА, Египтом, и Израилем, так и с США и НАТО. Последнее решение по принятию Швеции в НАТО должно повысить авторитет Турции в альянсе.

Если Анкара возьмётся за миротворчество, то получит также поддержку двух великих держав в лице России и Китая.

Для успешной реализации плана Эрдогана нужна четкая позиция региональных сил и поддержка великих держав. В таком случае можно будет проигнорировать настроения в самом Израиле. Ведь какую воинственность ни демонстрировал бы Нетаньяху, он не сможет решиться на наземную операцию без одобрения США и ЕС и в ситуации давления ОИС, Китая и России.

За кулисами Байден наверняка отговаривает своего союзника от опасной затеи, а французский президент не побоялся произнести вслух то, что знают все. «Массированное наземное вторжение в сектор Газа было бы ошибкой», — сказал Эммануэль Макрон.

Если Эрдогану удастся миротворческая миссия, спасибо ему скажут не только нерешительные арабские страны, вместо которых на амбразуру бросилась Турцию, но и сам Израиль. Ведь Америка не вечно пребывает на Земле обетованной.

Когда американцы покинут Ближний Восток, Израилю нужно будет создавать коллективную безопасность с региональными странами. «И первым местом, где израильский народ будет искать безопасности и милосердия, будет Турция, как и 500 лет назад», — заявил турецкий лидер.