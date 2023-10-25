Премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоился «высокой» награды. Завершающий свою миссию апостольский нунций в Армении архиепископ Жозе Авелина Беттанкур от имени папы Римского Франциска вручил Пашиняну, как говорится на сайте премьера, «одну из высших наград Святого престола — Большой крест ордена Пия IX».

Сергей Корсун ИА Регнум

В ответ глава правительства «поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в последовательном развитии связей со Святым престолом», и «пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности».

Вначале пару слов о самом ордене. Он был учрежден папой Пием IX 17 июня 1847 года, и на тот момент им награждали за выдающиеся заслуги перед Католической церковью.

Но со временем значение ордена редуцировалось, он стал фактически протокольным. Как уточнил в 1987 году государственный секретариат Святого престола, награда «вручается преимущественно дипломатам, аккредитованным при Святом престоле, государственным деятелям или представителям государств или монархов, находящимся с визитом, за заслуги перед папой».

В случае с Пашиняном условия не вполне соблюдены, орден ему вручали не в Ватикане во время визита, а в резиденции самого премьера в Ереване. Такое загадочное кулуарное награждение Пашиняна вызывает вопросы.

После проигранной второй карабахской войны в 2020 году Ереван стал дрейфовать на Запад, отчего в его внешнеполитической риторике зазвучали и антироссийские нотки.

В то время как Москва считала соглашение 9 ноября 2020 года единственно возможной «дорожной картой» мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, в Ереване ставку сделали на европейские площадки.

Похоже, что для ватиканской дипломатии предпринимаемые армянским правительством маневры секретом не были изначально.

Во время визита в Армению в декабре 2020 года архиепископ Беттанкур в интервью порталу ACI Stampa говорил, что подписанное 9 ноября соглашение — это всего лишь «перемирие», которое предшествует мирному договору. При этом «перемирие» он называл «шатким» из-за «всего того, что осталось нерешённым в ходе переговоров».

По мнению нунция, ведущую роль в установлении более прочной геополитический конструкции должно было сыграть «международное сообщество». Тогда под ним Беттанкур подразумевал Минскую группу ОБСЕ, в которую входили представители США, Франции и России. В то время как соглашение 9 ноября 2020 года предполагало решать проблемы в ином формате: Баку — Ереван — Москва.

Поэтому сегодняшнее награждение Пашиняна орденом Пия IX выглядит знаком признательности ему за то, что он переиграл прежние договоренности и открыл калитку для структур Европейского союза, как на треке армяно-азербайджанских переговоров, так и по Нагорному Карабаху и судьбе карабахских армян.

Это не было бы проблемой, сохраняйся переговорный процесс годами. Однако в сентябре сего года Баку провёл военную операцию по восстановлению полного контроля над Нагорным Карабахом.

Спустя месяц на встрече с переселенцами в городе Физули президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.

Но она пока что является нерешенной с религиозной точки зрения.

Даже после бегства сотни тысячи армян из Карабаха остается его христианское наследие. Для Армянской апостольской церкви и её верных сторонников крайне важно сохранить армянский характер христианского наследия в регионе.

Ватикан мог бы быть союзником армян в этом деле?

15 октября папа Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра: «Продолжает беспокоить кризис в Нагорном Карабахе, гуманитарная ситуация и положение беженцев остаются тяжёлыми. Хочу обратиться с призывом о защите монастырей и мест культа, чтобы проявлялось уважение к местной культуре, вере».

Эти слова понтифика были критично восприняты частью армянского общества.

«Обращение Франциска было абсолютно безадресным, поскольку он не упомянул государство и возглавляющего его человека, в руках которых находится ныне судьба арцахских (карабахских — С. С.) христианских святынь, — отметила оппозиционная армянская газета «Голос Армении». — Понтифик намеренно не упоминает о принадлежности христианских святынь оккупированного Арцаха армянской духовной культуре и истории, соответственно не подчеркивая и необходимость сохранности их идентичности. Он лишь намекает на целесообразность чисто физического сбережения культовых сооружений».

В этом контексте награждение Пашиняна папским орденом приобретает в глазах его оппонентов и тот смысл, что Ватикан с Ереваном ради каких-то секретных политических договоренностей решили пожертвовать как Нагорным Карабахом, так и его армянским христианским наследием.

Отчего складывается впечатление, что кому-то в государственном секретариате Святого престола было важно поощрить премьер-министра Армении, укрепить его имидж в глазах той части армянского общества и диаспоры, которая не считает Пашиняна ответственным за потерю Нагорного Карабаха и исход сотни тысяч армян из региона.

Это будет проблемой для многих армянских католиков, в том числе проживающих в России, которые считают, что Пашинян сдал Карабах. Ведь такие католики уже сейчас станут задаваться вопросом, на чьей стороне находится Святой престол — армян-христиан или мусульманского Азербайджана.