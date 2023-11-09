Каждый вечер тетя Галя проводит перед телевизором в напряженном труде: она вяжет носки. Разного размера и фасона, поскольку нужны они разным людям. Побольше и потеплее — это для военных, чуть поменьше — для дома престарелых, а лежачим больным гораздо удобнее «следочки». Их снимать-надевать проще, уже зима на носу, а ноги должны быть в тепле.

ИА Регнум Галина Абдураимова

За прошлый год разошлось больше ста пар, и в этом будет не меньше.

Но это, так сказать, дополнительная нагрузка, чтобы не терять время попусту. Потому что у тети Гали и так полно хлопот. В этом году разменяла восьмой десяток, но говорит, что «сидеть некогда».

Каждый день у нее куча задач: с весны прошлого года Галина Абдураимова стала в Геническе одной из семидесяти «квартальных», отвечает за две большие улицы и один переулок.

Херсонская область вернулась в Россию, украинская власть тогда покинула город, российская еще не пришла, и самые слабые остались без присмотра. Вот эти самые квартальные, которых знали и уважали соседи, и взялись помогать тем, кто в этом особенно нуждался. В первую очередь, как выражается женщина, «маломобильным». Стали связующим звеном между администрацией и людьми, что сильно пригодилось, когда в город хлынула волна вынужденных переселенцев, пострадавших от войны и наводнения. В том числе потому, что такие вот организаторы на местах знали, где есть пустующие дома, куда можно поселить беженцев. Тетя Галя периодически занимается этим и теперь, немного ругается, что «никто не хочет печку топить» — подавай условия.

Её на самом деле есть за что уважать.

Вообще говоря, они не местные. Сама Галина родилась в Пермском крае, тогдашней Молотовской области, потом сестренка заболела астмой, и семья переехала в Киргизию. Замуж вышла в Узбекистане, за татарина.

«Оттуда как лягушка-путешественница дальше, свекровь к сыну поехала и нас за собой потащила. И вот уже 40 лет живем здесь», — рассказывает она за чаем. Когда свои дети выросли и разъехались, женщина решила, что большому пустующему дому негоже стоять просто так. И стала бесплатно принимать студентов-заочников, приезжающих на сессии. Ребята небогатые, надо ж им как-то жизнь облегчить.

Но ребята приезжали и уезжали, снова оставляя дом пустым. Тогда Абдураимовы решили взять приемных детей. Спрашиваю, как удалось сломить волю супруга? Тетя Галя усмехается: «да вот смогла, нашлись слова». А сама вспоминает, как поехала в очередной раз в детдом и какая-то девчонка упала ей лицом в колени, разрыдалась, мол, «вы моя мама». «Вытерпите вы это? Я даже не знала её. Ну что делать, в машину сели и поехали домой», — вспоминает женщина.

Сначала взяли двух сестер, потом еще двоих, брата с сестрой, поскольку по тогдашним правилам в приемной семье для получения официального статуса должно было быть не менее четырех детей.

«Мальчик получился один, он начал пищать, что девчат много. Тогда мы поехали в приют, взяли двоих братьев — Дениса и Андрея. Потом еще одну девочку. Всего получилось тринадцать». Кстати, тогда семейные детдома курировал Владимир Сальдо, нынешний губернатор, так что тетя Галя с ним хорошо знакома с тех самых пор и теперь, можно сказать, помогает в работе.

ИА Регнум

Семеро воспитанников побывали в «Артеке» как лучшие ученики. Всех детишек вырастили, выучили, кому-то купили квартиры — получалось откладывать детские пенсии, которые платило государство. Теперь уже пошли свои дети: одна из дочерей, Аня, родила мальчонку, уже пошел в школу, зовет её приемных родителей бабушкой и дедом. Недавно был в гостях на длинные выходные.

Так что переключиться на заботу о самых слабых было совершенно естественно. Всем, кто не мог сам передвигаться, помогла сделать паспорта, разобраться с пенсиями. Кому нужны продукты — регулярно забирает и приносит гуманитарные наборы: консервы, крупы, мука и прочее. Кому-то ходунки, кому-то костыли, отвезти-привезти, просто зайти спросить, как дела. «Теперь я волонтер», — посмеивается женщина.

Под её особой опекой 90-летняя старушка с 50-летней дочерью-инвалидом: одна еле ходит, другая не ходит совсем. Им постоянно нужны памперсы с пеленками. Еще тетя Галя решила принести книжки с картинками, какое-никакое развлечение: «лежит, пальчиком водит». А сосед Николай Александрович Ширин, ослепший на оба глаза, плачет, когда ему принесли неожиданный подарок от гуманитарного штаба, гладит Галину по плечу: «это моя сестра». Деду обидно, никак не может оформить инвалидность, и это тоже задача, которую нужно решить.

Ему и жене в честь Дня рождения президента тоже перепало по паре носков от тети Гали. У нее опять начался горячий сезон. На складе гумштаба девчонки отбирают негодные свитера, шарфы, шапки, которые нужно распустить на нитки. Не все еще и сгодится, так чтобы был хороший материал без узлов. От этого добра пыль столбом, но что поделать. Затем все раскладывается по цвету — и «вперед и с песней», по носку за вечер, а когда и пару за день, если есть время между домашними и общественными делами.

Надо спешить, ведь у кого-то в больнице мерзнут ноги.