В минувшее воскресенье в Аргентине прошёл первый тур президентских выборов. Результаты голосования оказались совсем не такими, как предсказывали многочисленные эксперты, — как в самой Аргентине, так и за ее пределами.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие наблюдатели заранее приписали безоговорочную победу скандальному либертарианцу Хавьеру Милею, который за период агитации прошёл, кажется, по всем возможным граням своей радикальной риторики: и рассуждал о групповом сексе, и собирался принять иудаизм, и сравнивал национальную валюту с навозом, и позировал с бензопилой.

И тем не менее 36,6% голосов ушли кандидату от правящей партии «Союз за Родину» и действующему министру экономики и труда Серхио Массе. Сам Милей получил 30% — и другая категория экспертов поспешила заранее списать его со счетов и во втором туре, который должен состояться уже 19 ноября.

Однако в настоящий момент ситуация складывается далеко не так просто.

Интрига второго тура

Одновременно с выборами президента в Аргентине прошли выборы в Национальный конгресс, где ситуация сложилась абсолютно противоположным образом.

Сторонники Серхио Массы и правящей партии потеряли 11 мест, а других кандидатов — свыше трёх десятков мест.

Приближенные Хавьера Милея, напротив, увеличили свое присутствие более чем в десять раз: теперь у них 38 депутатов и восемь сенаторов в обеих палатах конгресса, что существенно увеличивает шансы на претворение в жизнь многих положений программы Милея даже в отсутствие его победы во втором туре выборов.

В новом этапе голосования победителем может стать тот, кто заберёт себе голоса проигравших кандидатов. В первую очередь расчёт на избирателей политика Патрисии Буллрич, набравшей целых 23,8% голосов.

Именно к этим людям уже обратились и Серхио Масса, и Хавьер Милей. Министр экономики и труда пообещал в случае своей победы создать «правительство национального единства», а Милей сообщил, что две трети аргентинцев проголосовали в итоге за перемены в качестве альтернативы действующему «правительству преступников».

Сама Буллрич подлила масла в огонь: громко намекнула, что Массу поддерживать не будет, — заявила, что не будет поздравлять с возвращением к власти человека, который был частью худшего правительства в истории Аргентины.

Однако за Милея голосовать тоже не призывала.

Тем не менее положения предвыборной программы Патрисии Буллрич гораздо ближе к осуждаемому ей популизму — правда, не популизму действующего правительства, а популизму Хавьера Милея. Например, она также настроена категорически против вступления Аргентины в БРИКС, однако не так радикальна в вопросах существования Центрального банка Аргентины, который Милей хочет просто-напросто закрыть.

Промежуточный лидер

Победитель первого тура Серхио Масса обещал сохранить курс действующего правительства. В том числе внешнеполитический. Он поддерживает заявку на вступление в БРИКС и планирует присоединить Аргентину к этой организации.

ТАСС/Florencia Martin/dpa Сердхио Масса, кандидат в президенты Аргентины

Успех Серхио Массы в первом туре объясняют тем, что наибольшую помощь ему оказала сама оппозиция, которая не смогла предложить ничего лучше не столичному, а провинциальному населению Аргентины, для которых Масса может казаться лучше других представителей его партии.

Дополнительно играет определенную роль страх перед радикализмом Милея.

Он не только собирается закрыть Центральный банк, заполнить экономику страны долларами, но и озвучивает намерение разорвать все контакты с такими странами, как Бразилия, Китай и Россия, — при учете, что первые две достаточно погружены во многие аспекты аргентинской экономики. Одна как страна-сосед, другая — как один из важнейших торговых партнёров.

С социальной точки зрения Милей тоже специфичен: он отрицает изменения климата, но защищает однополые браки. Что же касается вопросов секса (без которых в политике сейчас никуда), то, отрицая право на аборты, Милей не против однополых браков. В итоге кандидат настроил против себя многих консервативных граждан.

Кроме того, идеи Милея о приватизации государственной собственности и отмене субсидий на газ, электричество и отдельные опции в виде проездных билетов тоже нашли мало поклонников. Учитывая, какое количество граждан так или иначе получают самого разного рода субсидии, угроза их утраты была удачно использована командой Серхио Массы.

Однако в настоящий момент ситуация в Аргентине складывается таким образом, что даже Масса вряд ли сможет рассчитывать на лёгкую победу во втором туре.

Долг победителя

Потенциальный победитель второго тура пройдет инаугурацию 10 декабря и уже с места в карьер будет вынужден разгребать один из худших национальных экономических кризисов за несколько лет. С которым, в качестве аксессуаров, идут угроза нового дефолта и реальность в виде периода летней засухи с пожарами и негативным влиянием на сельское хозяйство.

Инфляция уже к октябрю достигла 140% — и есть все основания полагать, что к декабрю ситуация станет ещё хуже.

Половина населения в том или ином виде зависит от субсидий (от проездных билетов до медицины, образования и содержания земельных участков) и не может похвастаться приемлемым доходом.

Так или иначе действовать по-старому — в стиле нынешнего правительства — уже не получится. Новый президент должен быть готов к радикальным решениям, быстрому реагированию на не самое приятное развитие событий и да, к копанию в самом настоящем политическом навозе и популизме, что является достаточно характерным для стран, находящихся в шаге от того или иного краха. Пусть даже и привычной к таким крахам Аргентины.

При этом ударяться в крайности — о чем кричит Хавьер Милей — тоже не выйдет. Не зря советники либертарианца периодически уточняют высказывания начальника: например, крики о разрыве отношений с Китаем, Россией и Бразилией получили дополнение, что при Милее правительство Аргентины будет работать «со всеми странами».

Это гораздо больше походит на правду, особенно в связи с тем, что Аргентина просто не может себе позволить разбрасываться партнёрами и союзами, которые могли бы оказать ей хотя бы минимальную поддержку.

Отмена песо тоже не принесет пользы, однако приток иностранной валюты в страну так или иначе нужен — и эту проблему также придется решать.

Таким образом, сторонним наблюдателям и иностранным партнёрам стоит осознать и принять тот факт, что с потенциальным президентом Серхио Массой всё равно придется иметь дело осторожно, понимая зависимость Аргентины от МВФ, властей США и Великобритании.

С президентом Милеем же, вопреки самым страшным опасениям, тоже можно будет разговаривать, принимая во внимание те же аспекты, что и в случае с Массой. С поправкой на провокационность самой личности, разумеется.