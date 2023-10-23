Когда 17 октября Национальная избирательная комиссия Польши объявила итоги выборов в сейм, на которых вперед вырывалась правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) с 194 местами из 460, но следующие за ней три оппозиционных силы в совокупности получали 248 мандатов, плюс 18 мест — «Конфедерация», большинство комментаторов как само собой разумеющееся позиционировали «тройку» неким единым монолитом.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако такое представление еще нуждается в проверке практикой.

«Гражданская платформа», «Новые левые» и «Третий путь» — это политический «дракон», Змей Горыныч о трех головах, соединяющим элементом которых является желание отстранить «Право и Справедливость» от власти (желательно навсегда), а некоторых деятелей правящей партии усадить в тюрьму.

В русских народных сказках Змей Горыныч был довольно устойчивой конструкцией с точки зрения внутренней организации. Насколько это применимо к трем польским оппозиционным силам?

Во вторник-среду (24–25 октября) тестированием «тройки» займется президент Польши Анджей Дуда. Он будет по очереди говорить с представителями пяти сил, прошедших в сейм, с учетом того, что и у PiS остается крохотная возможность заручиться поддержкой 231 новоизбранного депутата.

По словам руководителя президентской канцелярии Павла Шрота, во время консультаций Дуда задаст вопросы о партийных программах, в первую очередь о вопросах безопасности и обороны, а также о видении решения социальных и экономических проблем. Шрот отметил, что президент должен полностью осознавать, насколько вероятная правящая коалиция, которая будет представлена ему, «окажется внутренне целостной», ведь то, «что у него есть сомнения, очевидно».

Тем самым давалось понять, что у трех оппозиционных сил есть болевые точки, на которые может надавить Дуда, чье избрание президентом в 2015 и 2020 годах состоялось благодаря «Праву и Справедливости».

Некоторые из таких «болевых точек» начали обозначать в публичном пространстве.

Наиболее проблемным звеном являются левые.

У «Новых левых» в «тройке» меньше всего мандатов — 26 (у «Гражданской платформы — 157, «Третьего пути» — 65), но без них взять большинство невозможно. При этом они настаивают на том, чтобы в будущем коалиционном соглашении прописать идеологические вопросы, в частности, либерализацию абортов.

ИА Регнум Результаты парламентских выборов в Польше

С этим пунктом «Новые левые» шли на выборы и выиграли. Почти что полный запрет на проведение абортов в Польше, пролоббированный «Правом и Справедливость» три года назад, обрушил рейтинги этой партии, которые она так и не смогла восстановить. А массовая явка женщин на избирательные участки 15 октября привела к победе трех оппозиционных сил.

Однако либерализация абортов — это табу для Польской крестьянской партии (PSL), входящей в «Третий путь». Ее консервативный электорат не простит согласия с левыми по этому вопросу. Поэтому уже сейчас руководство PSL заявляет, что ни в коем случае не пойдет на то, чтобы в коалиционном соглашении появились какие-либо упоминания об абортах.

Это один из примеров потенциальных «тромбов» в ходе выработки оппозиционной «тройки» официального договора. На деле их больше.

Именно поэтому Дуда пошел на то, чтобы в доверительной обстановке переговорить с представителями пяти партий один на один.

Во-первых, так можно будет лучше нащупать потенциальные уязвимые места вероятной коалиции из оппозиционных сил. Во-вторых, создать между ее участниками атмосферу подозрительности и недоверия, когда каждый из них будет подозревать другого или других, что в общении с президентом те зашли немного дальше, чем следовало бы.

Понимая это, «тройка» пытается реализовать опережающий сценарий.

«Во вторник утром лидеры оппозиции опубликуют совместное заявление о формировании нового правительства, — сообщает газета Rzeczpospolita. — Цель этого заявления, по мнению наших собеседников из различных оппозиционных кругов, — создать новую политическую ситуацию еще до того, как Дуда проведет консультации с лидерами всех сил, чьи депутаты войдут в новый состав парламента».

В данном случае «тройка» спешит подписать если не полный и окончательный текст коалиционного соглашения, то хотя бы согласовать и обнародовать его главные пункты, чтобы сузить президенту пространство для маневров и интриг. В первую очередь это касается претендента на пост премьера.

«Гражданская платформа» настаивает на том, что возглавить правительство должен ее лидер Дональд Туск.

European People's Party Дональд Туск

Однако Дуда может сыграть на амбициях остальных участников «тройки», например, доверив миссию по формированию правительства председателю Польской крестьянской партии Владиславу Косиняку-Камышу.

На то, что президент не собирается связывать себе руки традицией поручать создание правительства представителю победившей партии или коалиции, в нашем случае партии «Право и Справедливость», намекнула высокопоставленный сотрудник президентской канцелярии Малгожата Папроцкая. По ее словам, Конституция оставляет «этот вопрос абсолютно на усмотрение президента».

Так что перед оппозиционной «тройкой» стоит сложная задача.

Ведь согласование позиции кандидата в премьеры идет в пакете с определением того, кто станет вице-премьером, займет ведущие министерства, возглавит сейм и сенат Польши. Аналитики предполагают, что здесь трудности могут появиться опять же из-за «Новых левых», претендующих на посты «не по чину».

Вторник станет тем днем, который покажет, насколько «тройка» готова работать слажено. Или обнаружится, что идея мести «Праву и Справедливости» в целом и ее лидеру Ярославу Качиньскому в частности недостаточна для выживаемости польского оппозиционного Змея Горыныча.