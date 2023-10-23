Более 500 еврейских активистов были арестованы в США за захват одного из зданий Капитолия. Об этом заявила организация «Еврейский голос мира» (Jewish Voice for Реасе) — инициатор протеста в американской столице, наделавшего много шума на минувшей неделе.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомним, что 18 октября активисты, протестовавшие против бомбардировок Газы, ворвались в «Здание Кэннона» — старейшее офисное здание Конгресса США. Одеты они были в футболки с надписью «Не от нашего имени» (Not in our name). Облачение многих дополняли атрибуты религиозных иудеев: покрывало талит, кипа и тфилин — коробочки с текстами из Торы, повязываемые на лоб и руку.

Формально захват одного из зданий Конгресса и марш протеста, где участвовало 10 000 человек, имел вполне светское основание. Протестовали против угнетения Палестины. Но протестовали евреи. Казалось бы, это просто леваки.

Левые по всему миру традиционно поддерживают Палестину. «Еврейский голос мира» — организация, не скрывающая своей «левой» политической ориентации, среди основателей — философ Ноам Хомски. Почему бы еврейским социалистам и интернационалистам не поддерживать угнетённый народ?

Но эти леваки — в кипах, организация основана на принципе принадлежности к еврейскому этносу и в ней есть совет раввинов, большинство из которых интересуются или занимаются Каббалой. Значит, всё чуть сложнее.

Впрочем, есть кодовая каббалистическая фраза, поясняющая, в чём здесь дело: «тиккун олам» — «собирание мира».

Эти два слова стали своеобразным паролем американского леволиберального пропалестинского еврейства. Они же объясняют глубинные основания сионизма, против которой протестует «Еврейский голос мира». И к ним же обращаются многие из ортодоксальных евреев, которые, как и их левые собратья, не приемлют государство Израиль.

Собиратели света

В середине XVI века каббалист Ицхак Лурья разработал оригинальную метафизическую концепцию.

В ней творение мира объяснялось «сжатием» Бога. В образовавшейся пустоте складываются «вазы» десяти каббалистических сефирот, которые наполняет божественный свет. Однако вазы не выдерживают света и разбиваются. Свет изливается в богооставленный мир «скорлуп».

Для того чтобы собрать свет, в этот мир демонических сущностей и народов (гойим) отправляется Шехина, божественное присутствие, она же еврейский народ. Его задача отныне — собрать свет и восстановить мир в его первозданном райском состоянии — «тиккун олам».

Тогда наступит конец света, Шехина вернётся на место (сефира Малькут — «Царство») и придёт обещанный Израилю царь, Машиах.

Так в каббале Ицхака Лурьи изгнание еврейского народа из Палестины получило новый и высокий смысл. Иудеи выброшены из своего дома не только для того, чтобы покаяться перед Богом, как говорил Талмуд, и пассивно ожидать мессию. Они призваны собрать рассеянный в мире божественный свет. Ради этого стоило ждать и терпеть.

Некоторым, впрочем, не терпелось.

Во второй половине XVII века иудей из Смирны Шабтай Цви объявил себя Машиахом и возглавил движение тысяч иудеев в Леванте и Европе. Шабтай Цви обещал, что турецкий султан отдаст ему Палестину, откуда он, Машиах, будет править миром. Вместо Палестины Цви отправили в тюрьму, после чего он под угрозой смерти принял ислам. Шабтай был не первым еврейским лжемессией, но его действия первыми получили оправдание в свете лурианской каббалы.

Каббалист Натан из Газы заявил: Шабтай Цви совершил «святой грех», решил спуститься в ад, чтобы стать царём демонов и собрать божественный свет с самого дна творения. «Тиккун олам».

Другие последователи лжемессии считали, что действия Шабтая Цви надо повторить.

Свет надо собирать среди мусульман и христиан, идти к ним, одновременно совершая «святой грех», чтобы потом своей святостью (а еврей свят всегда) и полнотой собранного света разрушить царства и веры и осуществить пришествие Машиаха.

Так считал, например, Яков Франк, представитель европейской ветви саббатаизма, который в 1759 году принял католичество в австрийском городе Лемберг. Затем новокрещённый заявил: «Я пришел в Польшу, чтобы разрушить все религии, все законы».

Как показывает известный исследователь иудейской традиции Гершом Шолем, франкисты довольно быстро перешли от слов к делу: приняли активное участие в революционных событиях в Европе, а также повлияли на еврейское Просвещение — Хаскалу и становление реформированного — либерального иудаизма.

В саббатаизме ярко проявились две тенденции. Первая — обоснование спуска в ад, к «гойим» ради того, чтобы собрать свет (мистическую силу, знания, ценности), восстановить мир в его райских пропорциях, построить рай на земле. Вторая — мысль, что если Машиах не приходит, евреи должны сами стать Машиахом или приготовить ему место, ожидание мессии может быть деятельным.

Иным путём пошли еврейские мистики, основавшие в первой половине XVIII века в Подолье религиозное течение хасидизма.

Для них Ицхак Лурья тоже был авторитетом, но собирание божественного света они понимали иначе — как внутренний, мистический процесс, в котором особую роль играет фигура духовного учителя и одновременно полюса божественного присутствия в мире — цадика.

«Тиккун олам» в религиозном сионизме

В XX веке концепт «тиккун олам» — «восстановление мира» — пришёл из Каббалы в политику в открытой форме.

Сначала — в сионизме.

Раввин Авраам Ицхак Кук, основатель современного Главного раввината Израиля в 1920-х годах, заявил, что восстановление еврейского государства служит цели «тиккун олам».

Ребе Кук так интерпретировал лурианскую Каббалу: сущность иудаизма — вытекающий из еврейского монотеизма диалог человека и Бога. Этот диалог идёт на двух уровнях — уровне индивидуума и уровне народа. Иудаизм до разрушения Второго храма развил идею диалога Бога и народа. Христианство и ислам развили идею диалога человека и Бога. Искры еврейского света — единобожия — разлетелись по всему человечеству, а евреи рассеялись по миру.

Создание Государства Израиль — это собирание этих искр и восстановление, исцеление мира — «тиккун олам» — сначала на уровне восстановления полноценного диалога народа Израиля с Богом, с государством и Храмом, а потом на уровне собирания остальных народов вокруг Израиля.

После чего, по логике иудейского вероучения, должен прийти конец света.

Наиболее радикальными ответвлениями религиозного сионизма сейчас являются организации, выступающие за восстановление разрушенного ещё римлянами 2000 лет назад Иерусалимского храма. Они считают, что для полноценного диалога Израиля с Богом нужен Храм.

На этом месте сейчас стоят почитаемые мусульманами мечети «Купол скалы» и Аль-Акса. Значит, их надо снести. А для начала очистить место от скверны.

Для этого необходимо принести в жертву «рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, [и] на которой не было ярма» (Книга Чисел 1-10). Телиц уже вывели при помощи американских радикальных протестантов из Небраски и Техаса. У тех свой резон: они верят, что тем самым приблизят конец света, когда мусульмане, евреи и русские будут воевать на Святой Земле, а американцы вознесутся на небеса (Rapture).

«Восстановление мира» слева

Иначе интерпретировали «тиккун олам» либеральные евреи в Америке.

Во время Второй мировой войны еврейский педагог Александр Душкин отождествил эту идею с «социальным служением» и продвижением идеалов демократии. «Тиккун олам», по его словам, стоящая перед евреем «как дитём Бога и партнёром Всемогущего» непрерывная задача переустройства мира.

В 1949 году представитель либерального американского еврейства ребе Авраам Фельдман выразился ещё более определённо: «установление Божьего царства», «социальной справедливости, Царства Божьего на Земле».

По мнению ребе Фельдмана, Царству Божьему на земле способствовало создание Израиля.

Но с ним не согласились более радикально настроенные «просвещённые» иудеи. В 1980-х представители левого еврейского движения в Соединённых Штатах основали организацию «Новая еврейская повестка дня» (New Jewish Agenda), в платформе которой говорилось: «Мы — евреи, которые твердо убеждены, что подлинное еврейство может быть полным только при серьезном и последовательном внимании к тиккун олам (справедливому упорядочению человеческих отношений и физико-духовного мира)».

Справедливое упорядочение человеческих отношений требовало создания Палестинского государства, защиты окружающей среды, отстаивания прав сексуальных меньшинств и т.п. Одним из наиболее влиятельным представителем этого течения является близкий Демпартии США раввин Майкл Лернер, издающий журнал «Тиккун».

И леволибералы, и религиозные сионисты, хотя и враждуют друг с другом, но имеют много общего. Они, как когда-то саббатаисты, считают, что ожидание Машиаха должно быть деятельным, еврейский народ сам должен преобразить мир — фактически выступить коллективным Машиахом, совершить «тиккун олам».

Главное разногласие только в том, что считать божественным светом и где его собирать — среди только евреев или среди всех народов, и каким будет Царство мессии — глобальным леволиберальным царством «справедливости» или еврейским национальным государством, которое возвысится среди иных наций.

Ортодоксальный ответ

Впрочем, есть среди верующих иудеев люди, уверенные, что те и другие торопятся.

Это, как правило, ультраортодоксальные иудеи. Формально они сейчас в тех же рядах, протестующих против Израиля, что и либералы. Однако причины у них другие.

Так, организация ультраортодоксальных иудеев «Натурей Карта» («Стражи города») выступает против Израиля как такового, неважно, «справедливого» к палестинцам или нет. Израиля вообще не должно быть, потому что сионисты совершили тот же грех, что и еретик Шабтай Цви: грех гордыни и самоуправства, приравняли себя к Богу, решив, что можно вернуться на Святую Землю до пришествия Машиаха, «поторопить Бога».

Но к таким людям придёт не Машиах, а гнев Божий.

Candice Tang/Global Look Press

По мнению лидеров «Натурей Карта», сионисты нарушили три талмудические заповеди: не восставать против народов мира, не приближать наступление конца света и, наконец, не возвращаться всем вместе на землю Израиля.

Схожих взглядов придерживается еще одна религиозная община, гораздо более крупная, чем «Натурей Карта», хотя вспоминают о ней реже — сатмарские хасиды (название по городу Сату-маре в современной Румынии). Их более 100 тысяч человек, что делает их самой многочисленной хасидской общиной в мире. Для сравнения — наиболее известных, любавичских, хасидов — 20 000.

Живут сатмарские хасиды преимущественно в США и занимаются алмазным бизнесом. И эта крупнейшая и богатейшая община хасидизма считает Государство Израиль незаконным.

В начале прошлого века основатель общины ребе Йоэль Тейтельбаум постановил, что сионисты нарушают заповеди Талмуда, восставая против нееврейских властей и пытаясь завоевать силой землю Израиля. Поэтому сатмарцы, даже проживая в Израиле, отказываются иметь с этим государством дело. Например, не берут в руки шекели. А наиболее радикальные уверены, что только уничтожение Израиля откроет путь для истинного Машиаха,

Для это части еврейского народа лурианская каббала и «тиккун олам» тоже имеет значение, но как внутреннее делание, а не политика. Всё-таки Ицхак Лурья учил, что пока все искры божественного света не будут собраны, Машиах не придёт.

***

Протесты части еврейской общины против политики Израиля и даже против существования Израиля как такового демонстрируют, что никакого монолитного «мирового еврейства» не существует, что бы ни думали на этот счёт антисемиты.

Расхождения здесь не просто на уровне конкретной политики, но метафизики, самого смысла существования еврейского народа.

Все уверены, что на них возложена особая миссия в этом мире, как-то связанная с идеей завершения мировой истории и установления особой мессианской эры, но нет никакого согласия, в чём конкретно должна выражаться эта миссия, где и как искать потерянный свет сфирот.

И в этой расколотости, как не парадоксально, сила еврейского народа.

Сто лет назад звёзды мировой геополитики так сошлись, что благодаря поддержке сначала британской, а потом американской империи вперёд вышла одна группа евреев — сионисты.

Однако даже если с закатом США с карты мира исчезнет Израиль, евреи останутся. Более того, многие из них, кто в шляпе и лапсердаке, а кто в хиппарского вида ермолке и с радужным флагом, с удовлетворением скажут: «Ну мы же предупреждали!».