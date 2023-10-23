На днях в Баку прошла международная конференция «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость». В обращении к участникам президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг жесткой критике Францию. Обвинения направлены по нескольким направлениям, и большинство из них касается колониального периода. Париж обвиняется сразу по нескольким пунктам.

Иван Шилов ИА Регнум

В вину Франции президент Азербайджана поставил геополитические интриги и злоупотребление постоянным местом в Совбезе ООН; преступления против человечности; убийство 1,5 миллиона алжирцев; хищение богатств стран третьего мира; проведение 200 ядерных испытаниях во Французской Полинезии, 17 — в Алжире; расизм и исламофобию в современной Франции.

По словам азербайджанского президента, борьба с колониализмом еще не закончена. Его последствия проявляются и поныне. Марокко, Алжир, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити, народы Полинезии всё еще ощущают последствия французской колонизации, в том числе результаты ядерных испытаний.

«Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями, вместо того чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах», — заметил Алиев.

В целом проведение конференции с участием стран «Движения неприсоединения» кажется вполне рабочей. Ведь Баку — один из его участников и лидеров.

Однако весь фокус выступления Алиева сделан именно на Франции, а не на Великобритании, Бельгии и других европейских колониальных экс-империях, на чьем счету тоже немало зверств и преступлений. Бельгия, например, до сих пор несет ответственность за крупнейший геноцид, унесший жизни от полумиллиона до 1 млн представителей этнической группы тутси в её бывшей колонии в Руанде.

Чем же вызвана ярость Алиева? Неужели Франция провинилась только в том, что владела колониями? На самом деле нет.

Нападки на Париж обоснованы прежде всего той политикой, которая эта страна на протяжении как минимум 30 лет ведет против Баку. По разным оценкам, во Франции проживает около 350-500 тысяч армян. Армянская диаспора постоянно работала над тем, чтобы Париж защищал интересы Армении на международных площадках. У Франции есть право вето и инициативы в СБ ООН, и до недавних пор она числилась постоянным членом Минской группы ОБСЕ наряду с Россией и США.

До 44-дневной войны французам не приходилось сильно потеть за своих союзников в регионе. Ведь Армения была победившей страной. Карабах и семь районов вокруг контролировались армянами.

Всё поменялось 27 сентября 2020 года. Когда Алиев начал операцию против Карабаха, Париж встал на сторону армян. В Совете Безопасности французский представитель настаивал на прекращении огня. Однако соответствующую резолюцию заблокировала Великобритания, с которой у Азербайджана особые отношения из-за участия британских нефтяников (BP) в разработке каспийских месторождений и транспортировке углеводородов через Турцию в Европу (TANAP).

В формате ОБСЕ Франция также пыталась призвать к остановке кровопролития. 5 октября совместно с США и Россией она смогла согласовать соответствующее заявление. Однако действия Парижа не дали результата.

Азербайджанская армия продвигалась и смогла занять четыре района вокруг бывшего НКАО и часть районов внутри нее — Гадрут, Шушу и др. Самым обидным для амбициозного французского президента Эмманюэля Макрона стало то, что в итоге перемирие наступило, но в обход Елисейского дворца.

Окончательный мир установила Россия в координации с Турцией. 9–10 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннее заявление о прекращении войны.

Это же заявление содержало ряд пунктов (Лачинский коридор, разблокировка транспортных путей, вывод армянских военных из Карабаха и возврат Азербайджану еще трех районов), де-факто превращавшие документ в прообраз мирного соглашения. Параллельно Россия и Турция создали в Агдаме мониторинговый центр. И там, и там нет Франции, а есть ненавистный Макрону Реджеп Тайип Эрдоган и геополитический противник на Украине — Путин.

С Эрдоганом у Макрона конфликт зашел даже дальше, чем с Путиным. Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, «раке мозга», а Париж бесился из-за того, что турецкие военные выкинули Францию из Ливии, оттесняли их союзников в лице Греции и Кипра от газовых месторождений. Поражение Армении означало поражение Франции и на Южном Кавказе. Единственный инструмент геополитического влияния в лице МГ ОБСЕ оказался «мертвым», как выразился Алиев. И это правда.

Франция на этом не успокоилась. Сначала она пошла по пути обострения.

25 ноября 2020 года, то есть сразу после 44-дневной войны, сенат Франции признал Нагорный Карабах независимым государством. Макрон от этой инициативы открестился, но в Баку ее запомнили.

Гавриил Григоров/ТАСС 10 ноября 2020 год. Азербайджан. Местные жители во время празднования завершения войны в Нагорном Карабахе. После подписания заявление о прекращении войны

Позднее француз попытался зайти через дипломатию. Осенью 2022 года он организовал в Праге встречу Алиева и Пашиняна. Туда же пригласили Эрдогана. Переговоры стали прорывными, ибо именно тогда Пашинян впервые признал территориальную целостность Азербайджана, или де-факто Карабах — азербайджанским.

Попутно Макрон попытался оттеснить Россию, обвинив ее в эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. Алиев этот «комплимент» не оценил. В дальнейших переговорах с Пашиняном он поставил условие — чтобы на них не было Макрона.

Несмотря на усилия Парижа встроиться в миротворчество, шансов у него становилось всё меньше и меньше. Алиев воспринимал лишь посредничество Брюсселя, где голос Франции нивелировался остальными тремя десятками стран ЕС.

Французские политики продолжили раздражать Баку. Там не забыли не только резолюцию сената, но и поездки кандидатов в президенты Франции в Армению и Карабах, в частности, главы провинции Иль-де-Франс Валери Пекресс в сопровождении сенатора Бруно Ретайло и экс-министр иностранных дел Франции, бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье. Когда азербайджанские военные взяли под контроль Лачинский коридор, официальный Париж обвинил Азербайджан в «блокаде Карабаха». Мэр Парижа Анн Идальго поехала в Армению и поучаствовала в отправке гуманитарных грузов в Карабах. Ограничение въезда азербайджанскими пограничниками она назвала «геноцидом».

Финальным аккордом антиазербайджанского курса Франции стала последняя «контртеррористическая операция» в Карабахе.

19 сентября Париж потребовал созвать экстренное заседание Совбеза и осудить военную операцию Азербайджана «с применением тяжелого оружия». 21 сентября, когда всё уже было закончено и азербайджанские ВС взяли регион под контроль, Макрон ограничился телефонным звонком Алиеву и попросил того предоставить гарантии безопасности армян.

Но этот шаг только усугубил положение Франции. На 5 октября европейцы назначили переговоры в Гранаде между Пашиняном и Алиевым для финализации мирного размежевания. Однако Алиев отказался туда ехать из-за присутствия там Макрона.

Выше описаны лишь действия администрации Макрона и политиков в период его правления.

До этого французские власти тоже проводили проармянскую линию, однако гораздо отчетливее она проявилась в последние три года — в момент обострения конфликта. Поддержка связана не только с тем, что Армения начала проигрывать, но и с политическими изменениями в Ереване.

До 2018 года союзничество с Москвой у Еревана казалось непоколебимым, но после начала премьерства Пашиняна Армения начала дрейф в сторону Запада. Хотя Карабах для Армении потерян, Франция продолжает ее поддерживать. Новости о том, что Армения может получить французские средства ПВО, появляются в унисон с обвинениями Пашиняна в «ненадежности» Москвы и негативной роли России на Южном Кавказе. Иногда кажется, что речи Макрона и Пашиняна выходят из-под одного пера.

Критика Франции со стороны России и Азербайджана преследует разные цели. Кремль раздражен поставками оружия и денег Киеву, Алиев — поддержкой Парижем армянского сепаратизма. Однако и Путин, и Алиев в итоге бьют в одну цель. Теперь и Алиев воспроизводит антиколониальную риторику, которая всё более отчетливо звучит в последних выступлениях Путина. Хотя в Кремле, конечно же, не ограничиваясь Францией, критикуют неоколониальную политику США и Великобритании.

Так или иначе, геополитика Южного Кавказа после 2020 года строится по-новому. Пашинян уже вовсю рвется в Евросоюз, совершая один за другим антироссийские выпады, а Алиев, пытаясь сохранить многовекторную политику, все-таки не может поладить с одним из лидеров ЕС и НАТО. К чему приведут эти диаметрально противоположные движения, увидим. Но ссора между Баку и Парижем с точки зрения интересов Москвы частично компенсирует дрейф Еревана в ЕС.