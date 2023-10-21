Главной темой состоявшегося недавно визита президента Эстонии Алара Кариса в Южную Корею стало экономическое сотрудничество — Карис пытался уговорить южнокорейских бизнесменов вкладываться в эту прибалтийскую республику.

Simta Танк K2 Black Panther

Однако в ходе поездки эстонский президент договаривался и по деталям взаимодействия иного рода. Ведь Эстония, как и некоторые другие страны НАТО, активно покупает для своей армии оружие южнокорейского производства.

Фанаты корейского оборонпрома

В феврале 2017 года стало известно, что Эстония намерена купить у Южной Кореи за 47 млн евро двенадцать подержанных самоходных 155-мм артиллерийских установок K9 Thunder. Дальность стрельбы этих пушек превышает 40 км, а покинуть позицию 47-тонная установка способна уже через 30 секунд после начала стрельбы. 45-летний срок службы изделий позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны Эстонии не менее тридцати лет. «Мы имеем дело с технологией мирового уровня», — заявил тогда эстонский министр обороны Маргус Цахкна.

Осенью 2019-го было объявлено, что Эстония закупит еще шесть K9 Thunder за 20 млн евро. Первые две самоходки эстонские артиллеристы получили осенью 2020-го — а весной следующего года уже вовсю тренировались с новыми «игрушками». Для обучения своих эстонских коллег специально прибыли пушкари из Южной Кореи.

MKFI K9 Thunder

В декабре 2022-го, когда в эстонский порт Палдиски доставили очередную партию «тандеров», руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кармо Саар сообщил, что по плану развития гособороны в течение четырех лет из Южной Кореи в Эстонию будут доставлены 24 артиллерийских установки. Кроме того, в ближайшие годы планируется закупить еще 12 артиллерийских установок. И действительно, в январе 2023-го соответствующий договор с южнокорейским производителем Hanwha Techwin был подписан. Общая сумма этой новой сделки составляет примерно 36 млн евро.

Министр обороны Ханно Певкур («Партия реформ») сообщил, что новыми самоходными артиллерийскими установками будут оснащены обе эстонские пехотные бригады. Предполагается, что последние установки из этой партии поступят в Эстонию самое позднее в 2026 году. Также ранее правительство Эстонии сообщало о том, что решило отдать киевскому режиму все имеющиеся в стране старые гаубицы. В перечень входят полученные от НАТО 155-мм модели FH-70, разработанные в 70-х, и советские 122-мм Д-30. Именно взамен отданных Украине пушек Эстония в рамках перевооружения стран НАТО и получает K9 Thunder.

«Наглая» схема

Спрос на гаубицы и другое оружие, произведенное в Южной Корее, резко возрос на фоне истощения запасов Запада из-за поставок Украине. Это делает Южную Корею самым быстрорастущим экспортером оружия в мире. Так, более года назад Польша договорилась с Сеулом о поставке как минимум нескольких сотен экземпляров техники. В первых партиях оказались десять танков K2 Black Panther («Черная пантера»), а также 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. В августе же этого года польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что его страна закупит у Южной Кореи уже тысячу «Черных пантер».

На первом этапе 180 танков должны быть поставлены Сеулом Варшаве до 2025 года. Следующим шагом станет приобретение 820 танков K2PL, модифицированных с учетом требований польской стороны. Бронетехника должна поступить в польскую армию в 2026 году. По словам Блащака, Варшава намерена построить самую сильную сухопутную армию в Европе, и эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк польских бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия.

Закупку вооружения у Южной Кореи Польша стала обсуждать в связи со спорными ситуациями в вопросе «круговых поставок» вооружения киевскому режиму. Согласно этой договоренности, Польша передала стране советские танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1, а также реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы «Дана» чехословацкого производства, находившиеся в резерве.

Получить вооружение на замену предполагалось из Германии. Однако в этих поставках возникли ощутимые заминки, что привело к открытому осуждению правительства ФРГ со стороны польских политиков.

Похожую схему обновления своих вооружений использует и Эстония. Ранее в Евросоюзе договорились о том, что 84% стоимости отправляемой Киеву военной техники будут компенсированы, но каждая страна рассчитывает стоимость на основе собственной методики. Военная помощь, направленная на Украину, компенсируется за счет Европейского фонда мира, в который государства-члены внесли взносы в соответствии с размером их экономики. В связи с этим несколько дипломатов и официальных лиц ЕС анонимно раскритиковали Эстонию. «Они отправляют свой хлам на Украину, а вместо этого покупают новое вооружение на деньги Европейского союза», — отметил один из дипломатов. По словам его коллеги, Эстония ведет себя исключительно нагло, но публично привлекать к этому внимание никто не хочет.

В январе премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании парламента страны с гордостью сказала, что республика смогла заместить все вооружения, переданные в качестве помощи Украине, и теперь наращивает боеспособность своих вооруженных сил. «Мы уже получили или вот-вот получим системы HIMARS. Мы сами приобрели системы противовоздушной обороны. На смену отданным гаубицам придут установки К9. Мы уже планировали их заменить. У нас не было для них боеприпасов», — сказала она.

Южная Корея поймала момент

На данный момент южнокорейская техника находится на вооружении более десятка стран мира: от Норвегии до Египта и Австралии. Одним из главных преимуществ Сеула перед конкурентами в этом плане стала цена. К примеру, стоимость истребителя KAI T-50 (другое название FA-50) при массовых закупках, предположительно, составляет около 30 млн долларов, что значительно дешевле, чем американский F-35 (не менее 77 млн долларов в базовой комплектации).

Также многие западные государства считают южнокорейское военное оборудование надежным и технологически продвинутым. Утверждается, что хорошей репутации этих разработчиков способствует, в том числе, и непосредственная близость Северной Кореи, обладающей сильной армией. Ведь официально война 50-х гг. на Корейском полуострове так и не закончена.

На протяжении десятилетий Южная Корея закупала оружие и военную технику у США, но в 80-х сама начала наращивать свои производственные мощности. Вышеупомянутая компания Hanwha начала свою деятельность в 1952 году. Первоначально она производила взрывчатые вещества, но впоследствии переключилась на изготовление военной техники, в том числе самоходных гаубиц и подводных лодок, способных стрелять баллистическими ракетами.

Chris Jung Колесная машина Tigon производства Hanwha Defense Systems

The Wall Street Journal отмечает, что, невзирая на отказ Южной Кореи поставлять летальное оружие напрямую Украине, страна выразила готовность пополнить запасы США и их союзников. При этом страна показала, что может осуществлять поставки в более короткие сроки, чем многие западные компании. Представитель южнокорейской компании Hanwha Aerospace Чхве Дон Бин сказал, что они планируют продавать еще больше гаубиц и, следовательно, увеличат свои производственные мощности.

По его словам, после распада СССР западные страны сократили свои военные расходы, поскольку считали, что крупные сухопутные сражения остались в прошлом. Они направляли деньги в основном на покупку истребителей и кораблей.

Производственные мощности западноевропейских оружейных компаний снизились, и сейчас им не хватает ресурсов для увеличения производства. «Когда люди думают об оборонной промышленности, то они представляют себе огромные заводы, на которых работают десятки тысяч человек. Но сейчас мы видим предприятия, похожие на заводы спортивных автомобилей. Они полны высоких технологий, но их производственные мощности невелики», — говорит старший научный сотрудник Института исследований проблем мира в Осло Николас Марш.

С аналогичными проблемами столкнулась и военная промышленность США. В Афганистане и Ираке американские войска воевали с плохо вооруженными противниками и сейчас не имеют достаточного количества оружия, необходимого в войне регулярных армий. Чем и пользуются южные корейцы.