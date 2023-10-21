Обострение палестино-израильского конфликта, в который постепенно втягиваются другие страны, начинает сказываться на Украине. Планируя поставки военной помощи, США и страны Европы вынуждены делать выбор между Украиной и Израилем. С началом военных действий на Ближнем Востоке ряд экспертов предрёк постепенное сокращение поставок помощи для ВСУ, однако для этого как будто нет оснований.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём обращении к гражданам США президент Джо Байден заявил, что обе страны нуждаются в американской военной помощи. Президент намерен запросить у Конгресса выделение 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Тайваню и Израилю.

Большая часть суммы (61 млрд) предназначается для поддержки Киева. Израиль должен получить помощь в размере 14 миллиардов. Может показаться, что украинским властям не о чем беспокоиться: помощь от Запада не только не сократится, но будет нарастать. Однако дьявол кроется в деталях.

Готовящаяся сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа требует всё больших ресурсов, предоставить которые экстренно могут только США. Также в командовании ЦАХАЛ опасаются расширения конфликта и вступления в него группировок, действующих на территории Ливана и Сирии.

В связи с готовящейся операцией израильской армии Пентагон планирует передать из резервных запасов армии США десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины, сообщает Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

В правительстве США предполагают, что перенаправление снарядов не окажет немедленного влияния на боеготовность украинских войск. Однако в случае, если палестинский конфликт затянется на длительный срок, Киеву придётся срочно менять подходы к планированию военных операций.

После того как российские войска уничтожили большую часть военной техники и артиллерии советского образца, орудия 155-мм являются основой боевой помощи ВСУ. Снижение объёмов поставок боеприпасов может в перспективе оставить украинские войска без огневой мощи, считает военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

К орудиям 155-мм относятся используемые ВСУ американские гаубицы М777, самоходные артиллерийские орудия M109, PzH 2000, Caesar, Archer и AS-90. Украинские войска всё ещё используют орудия «советских» калибров 122-мм и 152-мм, однако их количество неуклонно сокращается.

«Случилось то, о чём говорили большевики. Переориентируясь на Запад в военном плане, Киев постепенно стал зависимым от поставок помощи из-за рубежа почти во всех сферах. И теперь от Вашингтона напрямую зависит, смогут ли они вести боевые действия», — считает эксперт.

При этом требования Израиля выглядят справедливыми. В начале 2023 года Пентагон обратился к израильским властям с просьбой открыть склады боеприпасов, хранящиеся в стране, на случай резкого обострения военного конфликта. Де-факто арсеналы принадлежат США, однако по соглашению между правительствами двух стран в случае начала масштабного военного конфликта Израиль может использовать запасы для вооружения резервистов.

По запросу Вашингтона со складов были вывезены десятки тысяч 155-мм снарядов, которые впоследствии были переданы ВСУ. Примечательно, что Штаты убедили своих израильских союзников в том, что в ближайшее время обострения обстановки на Ближнем Востоке не случится. А если и случится, то помощь не заставит себя долго ждать. И сейчас Израиль напомнил о сделанном одолжении и запросил компенсацию, поставив Штаты перед нелёгким выбором.

В краткосрочной перспективе действия США не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но на длинной дистанции украинские войска могут столкнуться со снарядным голодом.

«Сначала им придётся урезать суточную норму расхода боеприпасов, потом вводить норму расхода боеприпасов на орудие. Сейчас у них есть запас определённый, но месяц-два — и ситуация может измениться», — считает Александр Михайловский.

Эксперт напомнил, что США являются крупнейшим производителем 155-мм снарядов, поэтому именно от американских поставок ВСУ зависят в первую очередь. Безусловно, часть дефицита могут покрыть европейские производители.

Предприятия, выпускающие 155-мм снаряды, есть в Чехии, Франции, Германии, Великобритании, Испании и скандинавских странах, которые выпускают боеприпасы совместными усилиями.

По оценке экспертов, предприятия Британии, Франции и Скандинавии совместными усилиями обеспечивают выпуск от 20 до 30 тысяч снарядов в год. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall, имеющий несколько заводов по всей Европе и за её пределами, обеспечивает выпуск 75–100 тысяч снарядов в год. Столько же могут выпустить испанские предприятия. Для сравнения: американские предприятия производят в районе 60 тысяч снарядов в месяц, а в обозримом будущем планируют производить и 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

В августе 2023 года в Пентагоне заявили, что с начала конфликта поставили Украине три миллиона ракет и снарядов. Страны ЕС за тот же период передали Киеву 223 800 боеприпасов различных типов, причём в эту цифру входят и снаряды «советского» образца. То есть производственные мощности ЕС и США просто несопоставимы.

Также необходимо учитывать, что европейские производители заняты восполнением арсеналов стран ЕС, изрядно опустевших после предыдущих поставок ВСУ. Часть боеприпасов необходима европейским армиям для проведения регулярных учений, снаряды также поставляются по контрактам в страны Африки, Азии и Южной Америки. Не исключено, что по мере нарастания конфликта на Ближнем Востоке европейские боеприпасы также понадобятся Израилю.

Теоретически США могут привлечь к поставкам боеприпасов для ВСУ Южную Корею, Японию и ряд других стран. И таким образом иностранные партнёры смогут удовлетворить потребности украинской армии в 8–10 тысяч снарядов в сутки.

Однако в случае интенсификации боевых действий европейские производители перестанут справляться с растущими потребностями ВСУ. Не стоит забывать и о логистических проблемах, а также об ударах российской армии по тыловым арсеналам украинской армии. Поэтому украинским артиллеристам придётся «затянуть пояса».

«Если вспомнить Первую мировую, то именно «снарядный голод» стал бичом нашей армии на первом этапе. Снаряды были, но в таком количестве, что вести контрбатарейную борьбу артиллерия не могла. В реалиях украинского конфликта, где артиллерия играет ключевую роль, российская армия может получить серьёзное преимущество», — считает эксперт.

В случае, если США «переориентируют» поставки боеприпасов на Израиль, Украина может остаться без 155-мм снарядов Exalibur, наводимых на цель по системе GPS. Если «обычные» осколочно-фугасные снаряды европейские производители ещё смогут предоставить, то про управляемые боеприпасы придётся забыть. Аналогично обстоит ситуация и с активно-реактивными снарядами повышенной дальности M549A1, которые производят только США.

По оценке экспертов, до начала полномасштабного «снарядного голода» может потребоваться от одного до трёх месяцев, в зависимости от уровня интенсивности боевых действий. В случае начала активных боевых действий в Газе к весне ВСУ могут остаться «на голодном пайке», что, в свою очередь, откроет возможности для нового российского наступления.