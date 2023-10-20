Президент США Джо Байден в обращении к стране по поводу ситуации в Израиле и на Украине, которое транслировалось в четверг, 19 октября, воодушевил польских журналистов, связанных с международными леволиберальными политическими кругами.

Иван Шилов ИА Регнум

Их энтузиазм вызвали слова Байдена, приравнявшего палестинское движение ХАМАС к российскому президенту Владимиру Путину. Якобы «их объединяет одно — они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

А далее американский президент предположил, что его российский коллега «не ограничится только Украиной, он — Путин — уже пригрозил напомнить, цитирую: «напомнить» Польше, что их западные территории были подарком от России. Один из его главных советников, бывший президент России, назвал Эстонию, Латвию и Литву «балтийскими провинциями» России».

При этом, по мысли Байдена, если Москва вдруг «не ограничится», то атакованные страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, НАТО будет защищать. Но кто именно?

Тут президент США указал, что «мы не стремимся к тому, чтобы американские войска сражались в России или сражались против России». Значит, воевать с русскими будут другие.

Очевидно, что в первую очередь ими станут сами поляки, латыши, литовцы и эстонцы, как сейчас за интересы Вашингтона умирают украинцы. Перспектива для Польши и республик Прибалтики страшная.

Но польская газета Rzeczpospolita, чей контрольный пакет акций недавно выкупили структуры миллиардера Джорджа Сороса, не просто не пугается ее, но и считает реальной. Ведь, отмечает издание, «благодаря впечатляющей победе демократической оппозиции Польша неожиданно становится крайне надежным союзником в объявленном Байденом крестовом походе».

Так исходу недавних выборов в сейм и сенат Польши, когда большинство завоевали три оппозиционных блока, вдруг придается важное геополитическое значение.

Можно, конечно, назвать все это провинциальным мышлением, польским политикам, экспертному сообществу и журналистам свойственно переоценивать роль и вес своей страны. Но есть вариант, при котором Польша действительно примет участие в «крестовом походе Байдена» в роли пехоты на убой.

Rzeczpospolita не случайно связывает речь Байдена и победу на польских выборах «Гражданской платформы», «Новых левых» и «Третьего пути». Говоря о теряющей власть партии «Право и Справедливость» (PiS), издание напоминает, что она во время правления Байдена не выглядела «проамериканской».

«Команда в Вашингтоне, которая инициировала глобальный крестовый поход по защите свободы от китайской и российской тирании, с отвращением наблюдала, как новые авторитарные государственные элементы усиливались на реке Висле», — отмечает газета.

Можно даже допустить, что, не начнись в феврале прошлого года специальная военная операция на Украине, посольство США в Польше приступило бы к реализации какого-нибудь плана свержения польского правительства. Но даже после начала СВО Вашингтон использовал Польшу географически, а не политически, не давая PiS реализовать ее собственные проекты.

Это случилось, например, в ходе выдвижения председателем «Права и Справедливости» Ярославом Качиньским по итогам поездки в марте 2022 года в Киев инициативы отправить под эгидой НАТО или иной международной организации на Украину «вооруженных миротворцев». Предполагалось, что операцию возглавит Варшава.

Но альянс, то есть Вашингтон, идею дать полякам зайти на Украину тогда не поддержал.

А в конце марта того же года, будучи с визитом в Польше, Байден позволил себе сказать, что Путин «отрезал вас, российский народ, от остального мира, и это возвращает Россию в XIX век». Но дело в том, что XIX век был веком европейских империй в целом и Российской империи в частности. Кстати, самой Польши в те годы не существовало. Так что слова Байдена для поляков звучали крайне двусмысленно.

Такое отношение к польским властям со стороны президента-демократа было вызвано не «авторитарными элементами» и «свободами».

Команда Байдена не могла доверять «Праву и Справедливости», симпатии которой были и оставались на стороне экс-президента США Дональда Трампа. К тому же PiS в отношениях с Вашингтоном вела себя зачастую своенравно, пытаясь отстаивать свои интересы или зарабатывать на американцах. А трения Варшавы с Берлином мешали скреплению «евроатлантического единства».

Поэтому в случае формирования новой правящей коалиции из трех оппозиционных блоков можно ожидать того, что Польша окажется на острие нового геополитического проекта, обозначенного как «крестовый поход Байдена».

Варшаву «подтолкнут» к вторжению на территорию Украины с тем, чтобы спровоцировать уже прямые боевые столкновения между польской армией и российской.

Это окажется уже «третий фронт» после Украины и Израиля с прицелом на перекидывание боевых действий в Польшу и Прибалтику, куда будут вынуждены втянуться также другие страны — члены Европейского союза.

Судя по всему, планировщики этого проекта рассчитывают на то, что в случае разрастания конфликта европейская промышленность ускорит переезд в США, туда же подастся финансовый сектор и ученые.

Что касается Варшавы, то она заплатит разрухой и разрушением собственной страны. Но Польше к такому не привыкать.