Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт, отправленная в отставку на фоне скандала, не исключает, что могла злоупотреблять служебным положением в вопросе поставок оружия Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Анникен Витфельдт

«Оглядываясь назад и с учетом разъяснений юридического отдела от 28 августа, я вижу, что мне следовало сделать больше, чтобы проследить за тем, как мой муж следовал советам, которые я давала. Я беру за это полную ответственность», — пишет Витфельдт в Комитет по контролю и конституции Стортинга.

Отставка Витфельдт связана с чередой министерских скандалов, которые потрясли Норвегию в этом году.

Её муж, Ула Флем приобрёл акции, в том числе производителя оружия Kongsberg Gruppen, в период, когда Витфельдт уже занимала пост министра иностранных дел. Всего, по данным издания VG, он осуществил более 100 транзакций. Ула Флем владел акциями в период со 2 мая по 31 июля 2023 года.

«Не могу исключить, что я могла быть небеспристрастна, когда участвовала в рассмотрении дел в правительстве, связанных с передачей вооружений на Украину при условии приобретения этих вооружений для Вооружённых сил Норвегии у Kongsberg-gruppen ASA, в то время как мой муж владел акциями компании», — признаёт Витфельдт.

Одним из примеров можно назвать безвозмездную передачу Киеву 12 июля комплектующих к ПВО NASAMS.

Согласно норвежским законам, приобретение акций компаний, участвующих в госзаказах и зависящих от политических решений правительства, противоречит принципам беспристрастности и правилам торговли акциями для членов правительства и их близких родственников.

Витфельдт ранее публично заявляла, что не знала о приобретении супругом акций Kongsberg Gruppen и других компаний. Это, по её словам, является ошибкой, которую она признаёт. При этом Витфельдт подчеркнула, что не сообщала супругу никаких сведений о политических решениях, которые могли бы повлиять на его инвестиционную деятельность.

Впрочем, как считают норвежские эксперты, ключевую роль в отставке Витфельдт сыграла не она сама или ее муж, а бывший премьер-министр Эрна Сульберг, муж которой Синдре Финнес активно занимался торговлей акциями в период её пребывания на посту премьер-министра. Официально известно, что с 2013 по 2021 год количество транзакций Финнеса составило 3650.

Сторонники премьер-министра Йонаса Гар Стёре не исключают возможного ухода Сульберг с поста главы партии Høyre в результате скандала. В таком случае давление на руководство партии может резко возрасти, поскольку СМИ, политики и общественность могут задаться вопросом — почему скандал с покупкой акций привёл к отставке Сульберг, но не имел никаких последствий для Витфельдт?

Однако не все члены правящей Рабочей партии поддерживают такой ход мыслей.

Эдвин Сёвик, член окружного совета муниципалитета Викен, считает, что если отставка Витфельдт обусловлена попытками «устранить» политического конкурента в лице Сульберг, то это неразумно для Рабочей партии. «Не так мы завоёвываем доверие и поддержку. Нам лучше заняться собой, чтобы улучшить политику для граждан страны», — заявил Сёвик изданию VG.

Свою роль в отставке Витфельдт мог сыграть и тот фактор, что ранее своих министерских постов из-за нарушения принципа беспристрастности лишились министр науки и высшего образования Норвегии Ула Бортен Му, который также приобрел акции Kongsberg Gruppen, а также министр культуры и равноправия Анетте Треттебергстуен.

Таким образом, отставка Витфельдт была ожидаемой, но отчасти поставила в уязвимое положение самого Стёре.

После того как скандал с мужем Витфельдт стал достоянием общественности, премьер заявил, что полностью ей доверяет. После высказанного им доверия в этом деле не появилось каких-либо новых сведений, которые ещё больше ударили бы по репутации министра иностранных дел. Но в понедельник Витфельдт, будучи самым опытным членом кабинета министров, была отправлена в отставку.

В связи с кризисом доверия к власти, который отчётливо виден по итогам прошедших в сентябре выборов в местные органы власти, Стёре совершил и ряд других перестановок в правительстве. Помимо нового главы норвежского МИД, в понедельник были названы новые министры образования, труда, климата и окружающей среды, рыболовства, регионального развития и информационных технологий.

В целом перестановки в норвежском правительстве не окажут никакого эффекта ни на поддержку Норвегией Украины, ни на смягчение антироссийских санкций, ни на политику правительства внутри страны. Смена членов правительства призвана вернуть утраченное доверие населения и привнести новые идеи в проекты правительства.