Носители румынского языка стали вторым по величине этническим меньшинством на Украине (свыше 400 тыс. человек). Это следует из декларации глав правительств Украины и Румынии, принятой 18 октября 2023 года. Документ был принят в рамках визита румынского премьер-министра Марчела Чолаку в Киев и состоявшегося там совместного заседания правительств двух стран. На его страницах просматриваются далекоидущие планы Румынии.

Иван Шилов ИА Регнум Румыны

Рычаг влияния

Украина уступила многолетнему давлению Бухареста убрать из своих нормативных актов упоминания о молдавском языке. Чолаку по этому поводу заявил, что «отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный».

Соответственно, свыше 258 тыс. жителей Украины, которые в ходе последней полноценной переписи населения (2001 года) идентифицировали себя как молдаване, теперь с точки зрения официального Киева являются румыноязычными (численность румын по данным той же переписи составляла около 144 тыс. человек).

Можно не сомневаться, что вслед за отказом молдавской общине в существовании собственного языка вскоре произойдёт её полная румынизация. Тем более что стороны декларации условились о «равноценном уровне зашиты прав» румын на Украине и украинцев в Румынии.

Совет украинцев Румынии, действующий от имени 52-тысячной диаспоры, постоянно представлен в нижней палате национального парламента.

Рано или поздно Бухарест попросит об аналогичной привилегии для соотечественников на Украине. Она может стать не только стимулом для консолидации украинских румын, но и серьёзным рычагом влияния Румынии на внутриполитическую ситуацию у восточного соседа (400-тысячная компактно проживающая диаспора во главе с парламентарием — серьёзная сила).

Очевидно, что Украинское государство объективно не заинтересовано в таком сценарии, т. к. в ряде регионов страны существует потенциальная угроза усиления румынского ирредентизма. Речь идёт о Черновицкой области и бессарабской части Одесской области, где есть населённые пункты с компактным большинством румын и пока ещё молдаван.

Это хорошо понимали прежние руководители Украины, противодействовавшие румынскому влиянию за счёт сохранения самостоятельной молдавской общины.

Однако, видя нынешнее ослабление официального Киева, Бухарест решил поднажать в национальном вопросе и, как видно, добился успеха.

Этот эпизод — маркер серьёзного сдвига в румыно-украинских отношениях.

Смена весовой категории

Если до недавнего времени между двумя карпато-дунайскими державами существовал паритет, то в условиях военного противостояния с Москвой Киев сильно просел.

В 2022 году ВВП Румынии был тяжелее украинского почти в два раза. Вероятно, в нынешнем году этот разрыв усилится.

Если раньше Украина значительно превосходила Румынию по численности населения, то после массового исхода украинцев их демографические потенциалы почти сравнялись.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский демонстрируют подписанное совместное заявление

К тому же Киев стал критически зависим от Бухареста в организации импорта вооружений и экспорта зерна. Оба этих трафика проходят по контролируемой Румынией части Дуная и через её морские и речные порты.

После российских ударов по украинским портам на Дунае резко возросло значение для экспортно-импортных операций Украины молдавского порта Джурджулешты. Но Бухарест быстро подсуетился и уже готовит сделку по выкупу данного актива.

Изменение в «весовых категориях» карпато-дунайских партнёров демонстрирует и недавний визит президента Зеленского в Бухарест.

Отмена выступления президента Украины на совместном заседании обеих палат парламента Румынии стала весьма показательным действием.

Почти одновременно с подписанием межправительственной декларации 18 октября румынские власти распространили информацию о новом порядке украинского зернового импорта в свою страну.

Обнародованный регламент сильно усложняет этот процесс.

Отныне ввозить зерновые и масленичные культуры с Украины смогут только румынские фирмы. Они должны предварительно представить на экспертизу образцы импортируемого товара для получения сертификата качества. Далее проекты контрактов о ввозе украинской продукции подлежат рассмотрению в минсельхозе Румынии.

Но даже одобрение таких контрактов не избавит зернотрейдеров от проверок на границе. Румынские инспекторы в пунктах пропуска будут изучать качество товара на соответствие ранее выданному сертификату «за счёт экономического оператора».

Таким образом разрешая украинский зерновой импорт, Румыния создаёт рычаги для его быстрого прекращения. Не для того ли, чтобы сделать Киев максимально уступчивым по спорным вопросам?

Важное место среди таковых занимает проблема углубления акватории в украинской части Дуная. Румыния всеми силами добивается, чтобы Украина свернула активность по данному направлению.

Под пятой «старой Европы»

Украинская тематика как весьма выигрышная для современной Румынии активно используется для приглушения менее приятных новостей из Евросоюза.

Из-за большой бюджетной дыры Бухарест уговаривает Еврокомиссию увеличить порог допускаемого бюджетного дефицита до 5,5% ВВП (вместо нынешнего потолка в 4,4%). Однако, как считает МВФ, в 2023 году страна неизбежно допустит дефицит в 6% ВВП.

А между тем если финансирование из европейских фондов прекратится, то остановятся все транспортные проекты, реализуемые на территории Румынии.

Страна «не в состоянии развивать ни один инфраструктурный проект без финансирования Евросоюза… Нет ни одной инвестиции с финансированием другой стороной», — это недавнее публичное признание министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.

Румын уже готовят к неминуемому сокращению социальной сферы. Активно обсуждается месседж, что их страна — вторая в ЕС по объёмам затрат на бюджетников. Расходы на персонал в бюджетном секторе составляют до 35% всех доходов государства (чуть больше 24 млрд евро). И это без учёта социальной помощи и пенсий.

Под давлением структур Евросоюза Румыния вынуждена вводить ограничения на использование наличных денег (не более 1 тыс. долларов за одну покупку сейчас и в два раза меньше через год). А всё из-за самого большого в ЕС уклонения от уплаты налогов (10% ВВП) и третьего по Европе размера теневой экономики (19% ВВП).

В начале 2024 года будет вновь отложен срок вхождения Румынии в шенгенскую зону.

Австрия уже заявила, что наложит вето на присоединение Бухареста (как и Софии) к данному объединению. При этом ответить австрийцам румыны мало чем могут, поскольку Вена является крупнейшим инвестором в газодобывающий сектор республики.

Шенген не единственный вопрос, где Бухарест вынужден осторожничать в отношении «старой Европы».

Большой резонанс в стране вызвал скандал с лишением румынским регулятором лицензии крупнейшего национального автостраховщика Euroins.

В освободившуюся нишу стремительно вошла фирма Eazy Asigurari, связанная с Хансом-Хольгером Альбрехтом (братом председателя комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен). При этом румынское правительство вынуждено молчать, а Еврокомиссия фактически блокирует доступ европарламентариев к соответствующим материалам.

Любителям исторических аналогий

Гораздо более словоохотливы румынские чиновники на тему усиления военных амбиций своей страны.

Принято решение об увеличении румынского контингента в составе сил НАТО в Косове. Это происходит на фоне обострения отношений между косовскими албанцами и сербами. Бухарест заявляет о готовности направить в регион дополнительную пехотную роту (100 человек). На территории бывшей Югославии уже несут службу 330 румын: 250 — в Боснии и 80 — в Косово.

Реализуется программа усиления военно-морских сил страны.

Бухарест желает обзавестись четырьмя корветами. Тендер на их постройку уже вызвал коррупционный скандал с участием французских партнёров. Резонансной идеей является воссоздание подводной составляющей ВМС. Для этого планируется закупить у Парижа две дизель-электрические субмарины.

Всё происходящее даёт богатую пищу для размышлений любителям исторических сравнений.

Ведь ровно 100 лет назад Румыния вместе с Польшей составляла «санитарный кордон» между Европой и Советской Россией, активно поддерживала петлюровское движение и проводила румынизацию населения в Северной Буковине и Бессарабии. Экономическая система страны имела ярко выраженный аграрно-сырьевой характер и очень зависела от западных рынков сбыта.

Когда же на Западе в лице нацистской Германии появился заказ на экспансию против Советского Союза, в Румынии нашлись влиятельные силы, готовые участвовать в ней и пошедшие на раздел с Берлином Украинской ССР.