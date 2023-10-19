Папа Римский Франциск, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, заявил о том, что «решил объявить пятницу 27 октября Днем поста и молитвы, днем покаяния, к которому я призываю присоединиться по своему усмотрению сестер и братьев различных христианских конфессий, представителей других религий и всех тех, кому дорого дело мира во всем мире».

Иван Шилов ИА Регнум

Непосредственным поводом для этого стали столкновения между палестинским движением ХАМАС и Израилем. «Наши мысли обращены к Палестине и Израилю, — сказал понтифик. — Растет число жертв, а ситуация в Газе отчаянная. Мы просим сделать все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Наполняет тревогой возможное расширение конфликта, в то время как в мире уже открыто столько фронтов войны».

Очевидно, что Ватикан не рассчитывает на быстрое завершение конфликта или хотя бы достижение временного перемирия. Он также оказывается в сложной ситуации, когда от него требуют четкого осуждения действий ХАМАС и безоговорочной поддержки Израиля.

Однако, в отличие от некоторых протестантских Церквей, католики придерживаются двойственного взгляда на еврейское государство.

Часть протестантов, особенно связанные с христианским сионизмом, опираются на библейские пророчества. Такие верующие считают, что возвращение евреев на Святую землю приведет ко второму пришествию Иисуса Христа, чем, по сути, отождествляют современное Государство Израиль, созданное в 1948 году, с библейским Израилем.

Правда, замечает американский портал Bisiness Insider, многие евреи считают христианское сионистское движение антисемитским, поскольку согласно этому библейскому пророчеству евреи в конце концов либо примут христианство, либо массово погибнут в эпической битве добра со злом.

Католическая церковь старается сочетать два подхода.

С одной стороны, она признает, что у Бога все еще есть планы на евреев как на уникальный народ. Однажды он вернется ко Христу, и это будет одним из признаков Второго пришествия и воскресения мертвых.

С другой стороны, католики признают, что Церковь — это духовный Израиль или, говоря католическим языком, «новый Израиль», что указывает на существование двух Израилей.

«Существует серьезное противоречие в различных взглядах на роль католицизма в Израиле, — пишет в своем эссе католический богослов Массимо Фаджоли. — Католическая церковь как третья сторона, способная сыграть миротворческую роль в конфликте, который рассматривается в основном как конфликт между евреями и мусульманами; Церковь как носитель некой формы «католического сионизма», выходящего за рамки чисто «религиозных отношений» с евреями; Церковь, основанная на теологии освобождения, которая встает на сторону бедных и рассматривает небольшую арабскую христианскую общину как важную для мировой Церкви — «закваску в муке». Сосуществование этих концепций становится все более трудным».

Фаджоли в этом контексте считает важным назначение папой Франциском новым кардиналом латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы. Несколько лет назад, отмечает богослов, Пиццабалла заметил, что «простое утверждение, что Бог дал землю еврейскому народу и что она принадлежит ему потому, что так написано в Пятикнижии, противоречит католическому подходу».

Святой престол традиционно выступает за принцип «двух государств».

В 2015 году Ватикан и Палестинская администрация подписали «полномасштабный договор о взаимоотношениях между двумя государствами». В нем, среди прочего, идет речь о мирном разрешении конфликта между Израилем и Палестиной на базе принципа «двух государств», обеспечении религиозных свобод и свободы совести, иных аспектов деятельности Католической церкви в Палестине.

Что касается Израиля, то заключение подобного соглашения с Ватиканом пока остается недостижимым.

Местное христианское сообщество тоже не склонно симпатизировать израильским властям. Это проявилось в реакции совета патриархов и глав Церквей в Иерусалиме, который в своих заявлениях не стал упоминать ХАМАС, говоря о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе.

Посол Израиля при Святом престоле Рафаэль Шютц критически отозвался об этих заявлениях, назвав их «несправедливыми, предвзятыми и односторонними». После чего папа Франциск «призвал к освобождению израильских заложников, захваченных ХАМАС, и признал право Израиля на самооборону», и эти слова Шутц «приветствовал» в интервью американскому католическому порталу Crux.

В беседе с итальянской католической газетой Avennire израильской посол сообщил, что находится в постоянном контакте с «министерством иностранных дел Ватикана», а также имел возможность пообщаться с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Ранее был запланирован визит Галлахера в Израиль, назначенный на середину ноября. Но, сказал Шютц, «сейчас я не знаю, что произойдет».

На фоне разгорающегося конфликта, исход которого очень трудно предсказать, Ватикану приходится проявлять чудеса дипломатического лавирования.

Он опасается создать вид, что «не замечает» ХАМАС. Вместе с тем осуждение этого движения не должно вызвать на Ближнем Востоке и за его пределами впечатление, что Святой престол в принципе дистанцируется от палестинского дела. Ведь для Католической церкви Израилей может быть больше чем два. В качестве третьего таковым видится и Палестина с ее арабскими христианами.