Олаф Шольц посетил Израиль после атаки ХАМАС, провел примечательную конференцию с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и получил представление о том, каково это, когда война становится частью повседневной жизни твоей страны.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Олаф Шольц прибыл в Израиль в этот вторник, чтобы послать еврейским друзьям четкий сигнал солидарности. Однако стать первым главой правительства, отправившегося в Израиль после атаки ХАМАС, у канцлера не вышло: его опередил премьер-министр Румынии. Марсель Чиолаку уже встретился с Нетаньяху во вторник, в то время как Шольц еще находился в воздухе.

Но, в конце концов, первый, второй или третий — в данном случае это не так важно. Ведь перед лицом того, с чем пришлось столкнуться Израилю и Палестине, подобное соперничество двух лидеров из сытой и безопасной Европы кажется смешным и детским.

На совместной пресс-конференции в помещении без окон, которая состоялась уже после обсуждения проблем в узком кругу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдал очевидно давно заготовленную фразу, которую нужно было озвучить обязательно в присутствии главы немецкого правительства.

«Террористы ХАМАС — это новые нацисты», — заявил премьер-министр Израиля.

У Шольца, стоявшего рядом с Нетаньяху, на лице не дрогнул ни один мускул. Стоя рядом с главой страны, которая когда-то породила нацистов и Холокост, Нетаньяху вряд ли мог подобрать более сильные выражения, дабы возложить на своего гостя часть ответственности за преступления ХАМАС. Ведь в Израиле многие считают, что львиная доля помощи, ежегодно выделяемой правительством Германии Палестине, осела в карманах ХАМАС и пошла на финансирование военных проектов организации.

Примечательно, что Нетаньяху вышел к журналистам в черной рубашке, очевидно, переняв моду на подобные невербальные месседжи у украинского президента Владимира Зеленского, уже полтора года красующегося перед медиа в футболке цвета хаки. Мол, смотрите, какие мы! Мы воюем, а вы нет.

Премьер-министр Израиля открыл пресс-конференцию, напомнив собравшимся об ужасах Холокоста. По его словам, действия ХАМАС «были самыми страшными преступлениями, совершенными против евреев со времен Холокоста». Террористы, по его словам, обезглавливали людей, расстреливали маленьких детей, убивали детей на глазах у родителей, родителей — на глазах у детей.

Убийцы, по словам Нетаньяху, окружали молодых людей на джипах и расстреливали их — «это напоминает нам о Бабьем Яре» — овраге на территории Украины, где в 1941 году нацисты за 48 часов убили более 33 тыс. евреев. Таких зверств, как на прошлой неделе, не было со времен Холокоста.

Вывод израильский премьер сделал простой: как мир объединился в прошлом, чтобы победить нацистов, так и сейчас мир должен объединиться, чтобы победить исламистский террор. Чтобы победить ХАМАС.

Вот уже несколько дней мир ждет начала наземного наступления израильской армии и ее вступления в сектор Газа. Однако существуют справедливые опасения, в том числе и в Германии, что наземное вторжение может нанести масштабный удар не столько по лидерам ХАМАС, сколько по мирному населению многострадальной Палестины.

Канцлер Шольц оказался перед моральной дилеммой.

Можно ли позволить себе призывать к умеренности государство, граждане которого только что были убиты, похищены и унижены, тем более учитывая очень непростой исторический бэкграунд Германии в контексте «еврейского вопроса»? Грань здесь чрезвычайно тонка.

Канцлер в итоге промолчал, видимо, все-таки сочтя слово «умеренность» неуместным в подобной ситуации.

Хотя совершенно очевидно, что, если Израиль даст волю своей ярости и желанию отомстить за погибших сограждан и унижение израильской армии, он может окончательно утратить моральный авторитет и право называться пострадавшей стороной.

Более того, в случае непропорциональной реакции еврейского государства может вспыхнуть весь Ближний Восток.

Сегодня в Израиле состоялся визит президента США Джо Байдена. По мнению дипломатических кругов, оба визита будут связаны «стратегическим рукопожатием», в основе которого лежит идея, что Израиль не сможет позволить себе наносить ответный удар по Газе в полную силу, пока в стране находятся высокопоставленные гости.

Возможно также, что визиты высоких гостей играют и иную важную роль: с каждым днем, прошедшим после начала операции ХАМАС, к израильтянам постепенно возвращается толика рациональности, обостряется взгляд на риски и опасности, которые таят в себе наземная операция и непропорциональное применение силы.

В этом отношении визит Олафа Шольца можно рассматривать и как дружескую тактику затягивания времени.

Или для этого уже слишком поздно?

«Цель ХАМАС, — сказал Нетаньяху, — убить как можно больше евреев. Они убили бы всех до единого, если бы могли». То, что сделал ХАМАС, по его словам, эквивалентно «многим, многим, многим 11 сентября» в применении к США.

И это, добавил израильский премьер, «не только наша битва», не только битва Израиля. Это «общая битва», битва цивилизации против варварства. «Если это варварство не остановить здесь, в Израиле, — сказал израильский лидер, обращаясь к Шольцу, — то очень скоро оно доберется и до вас. Потом оно охватит весь мир».

Нетаньяху находится под давлением; многие обвиняют его в том, что он позволил ХАМАС застать Израиль врасплох. Наверняка его работа будет оценена соотечественниками как провальная, поэтому в эти дни он должен проявить еще больше решимости.

В конце своей речи он обратился к Шольцу: «Мы ценим то, что вы приехали сюда, чтобы выступить вместе с нами в этой битве за будущее цивилизации. Спасибо».

Если Нетаньяху звучал несколько высокопарно, то Шольц старался оставаться как можно более рассудительным, несмотря на все сочувствие.

«Это визит к друзьям в трудные времена», — сказал канцлер. В такие времена для Германии может быть только одно место — «место на стороне Израиля».

Безопасность Израиля, по его словам, является ключевым элементом государственных интересов Германии. «Это абсолютно ясно, — сказал Шольц. — Израиль имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этого террора».

Однако канцлер сказал и следующее: «Германию и Израиль объединяет то, что мы являемся демократическими конституционными государствами. Наши действия основаны на законе и справедливости, даже в экстремальных ситуациях».

Jim Colton/ Zuma/TASS г. Газа. Палестина

По его словам, жители сектора Газа должны получать гуманитарную помощь. «Правительство Германии будет продолжать выполнять свои гуманитарные обязательства в отношении сектора Газа, чтобы облегчить страдания гражданского населения».

В конце своего выступления Шольц высказался и по проблемам германской внутренней политики.

Первое: «Антисемитизму нет места в Германии, — сказал канцлер. — Прославление, восхваление насилия — это бесчеловечно, отвратительно. Это запрещено, и это будет наказано». Второе: «Еврейские институты мы будем защищать».

Германские власти в последнее время принимают множество неоднозначных решений, запрещая пропалестинские демонстрации и практически ставя знак равенства между антисемитизмом и публичным выражением протеста против политики Израиля.

Нетаньяху поблагодарил Шольца, но затем перешел к разговору о положении гражданского населения в секторе Газа, не оставив без внимания слова своего немецкого гостя. По мнению израильского лидера, безопасность мирных жителей находится под угрозой только из-за действий ХАМАС.

«ХАМАС совершает двойное военное преступление, — говорит Нетаньяху, — он убивает мирных жителей и прячется за спинами мирных жителей, используя их в качестве щита».

Израиль просит мирных жителей перебраться на юг Газы, в безопасные зоны, но ХАМАС препятствует этому под дулами автоматов. Именно за это, по словам Нетаньяху, весь мир должен осудить ХАМАС и поддержать Израиль.

Пресс-конференция двух лидеров длилась всего четверть часа, а журналистам по ее итогам не было позволено задавать вопросы.

После пресс-конференции Шольц отправился в немецкое посольство, чтобы встретиться там с родственниками похищенных ХАМАС граждан Германии. Пока канцлер был в посольстве, дважды взвывали сирены, и всем посетителям, включая канцлера, приходилось укрываться в бомбоубежище.

Перед самым вылетом правительственного самолета с Шольцем в Каир воздушная тревога раздалась вновь. В экстренном порядке все, включая канцлера, покинули самолет, Шольца увели в безопасное место его телохранители, а журналисты были вынуждены броситься ничком на землю прямо на взлетно-посадочной полосе.

Потом последовали глухой взрыв и вспышка в небе. Видимо, система защиты «Железный купол» перехватила две ракеты.

Для немецких гостей это стало довольно поучительным опытом: вот что чувствует страна, находящаяся в состоянии войны.

Однако Олаф Шольц упустил уникальную возможность войти в историю как безусловно положительный герой. Случись с ним что при обстреле в израильском аэропорту — и его имя навсегда оказалось бы вписано в анналы как немецкого канцлера, пролившего кровь за интересы Израиля. Видно, не судьба.

Но хочется верить, что теперь канцлер, ощутивший на своей шкуре, что значит реальная воздушная тревога, будет гораздо осторожнее разбрасываться внешнеполитическими инициативами, способными втянуть Германию в войну.