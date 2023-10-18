Вооружённые силы Украины впервые использовали американские тактические ракеты MGM-140 ATACMS. По информации СМИ, в ночь с 16 на 17 октября ВСУ запустили как минимум пять ракет по российским аэродромам в Запорожской и Луганской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

Первым о применении Украиной ракет ATACMS сообщил блог Fighterbomber, который специализируется на освещении работы российских ВКС и имеет выход на военных лётчиков. Он также назвал атаку одним из самых серьёзных ударов по российским ВКС за всё время специальной военной операции.

Позднее информация о применении ракет стала подтверждаться фотографиями с места атаки. В Сети появились фото кассетных суббоеприпасов M74, которые используются в качестве поражающего элемента на ракетах ATACMS. Боеприпасы рассеиваются в воздухе на большой площади, взрываясь при столкновении с целью. Часть из них не сработала и была обнаружена российскими военными.

Информацию об атаке подтвердил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также добавил, что ВСУ нанесли по аэродрому в Бердянске комбинированный удар ракетами ATACMS и GLSDB. Оба типа ракет предназначены для пуска установками HIMARS, MARS и M270, которые используются ВСУ начиная с весны 2022 года.

Ранее Киев неоднократно обращался к США с просьбой о поставках ракет, но регулярно получал отказ. По информации New York Times, запрос на поставку ракет был удовлетворён непосредственно накануне атаки по российским аэродромам. Некоторое количество ракет было скрытно поставлено на территорию Украины в середине октября. Позднее издание сообщило, что в общей сложности ВСУ получили 20 ракет ATACMS.

Поставку Украине этих ракет подтвердила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. С её слов, речь идёт о модификации с укороченной дальностью применения в 165 км.

На основании заявления Белого дома и фото с мест можно сделать вывод о том, что ВСУ получили партию ракет ATACMS Block I (MGM-140А) с кассетной боевой частью М39 Block, отметил в разговоре с ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев. По словам специалиста, модификация уступает в дальности другим моделям, но в то же время несёт существенно больше суббоеприпасов M74: 950 вместо 275.

Согласно данным с двигателя ракеты, найденного жителями Запорожской области, изделия были произведены в 1995 году, последнем, когда производилась эта модель. Вероятно, в США ракеты подлежали бы списанию, однако было принято решение о передаче их ВСУ.

Можно предположить, что Киев и его американские советники в первую очередь планируют использовать ракеты для поражения легкобронированных целей или больших участков местности без значительных инженерных сооружений. Рассеивание кассетных боеприпасов позволяет нанести урон, в частности вертолётам или самолётам на аэродромах, не оснащённых ангарами и другими защитными сооружениями.

«То, что передали кассетные ракеты, с одной стороны, это минус для нас, так как они могут наносить удары по большой площади. С другой стороны, ракеты непригодны для ударов по, например, мостам или каким-то подобным сооружениям. Так что в плане нанесения ударов по объектам инфраструктуры возможности ВСУ не изменились», — отмечает Максим Тумбарцев.

Относительно небольшое количество переданных ВСУ ракет не позволяет им качественно изменить ситуацию, поэтому ждать перелома в боевых действиях Киеву не стоит. Однако появившиеся возможности украинское командование будет использовать по максимуму. Ранее украинские войска активно использовали ракетные комплексы «Точка-У» советского производства, в том числе модификации с кассетной боевой частью. Однако, даже имея в запасе сотни ракет, ВСУ так и не смогли существенно повлиять на баланс сил.

«Поражающие элементы не повредят какую-то бронетехнику или условные штабы в защищенных помещениях. Опасаться в первую очередь стоит частям с легкобронированной или небронированной техникой — это материально-техническое оснащение (МТО), части ПВО (если они собраны в одном месте) и так далее, так как ещё какое-то количество ударов они нанести смогут», — считает эксперт.

Примечательно, что Пентагон намеренно направил ВСУ более старую модификацию ракет, которая не оснащена системами GPS-наведения. На это обратил внимание военный обозреватель немецкой газеты Bild Джулиан Репке.

На решение американских военных повлияли успехи российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые научились глушить наведение управляемых вооружений, ранее переданных украинской армии. «Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с системой GPS-наведения», — отметил Репке.

Официальные источники в Минобороны РФ не прокомментировали использование ВСУ ракет ATACMS. По некоторым данным, в результате атаки могло быть серьёзно повреждено некоторое количество авиационной техники и не только её.

Однако главный вопрос — удастся ли ВСУ закрепить успех или же речь идёт о разовой акции.

В Пентагоне неоднократно заявляли об отсутствии запасов ракет ATACMS. Производимые ракеты необходимы армии США для выполнения собственных задач, в то время как запасы устаревших моделей весьма ограничены, поскольку у части ракет истёк срок годности и они уже непригодны к использованию.

Комментируя возможность дополнительных поставок ракет для ВСУ, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх уклонилась от прямого ответа, заявив, что не будет разглашать содержание будущих пакетов военной помощи.

По оценке экспертов, США смогут предоставить Украине дополнительно некоторое количество ракет ATACMS, в количестве от 10 до 50 единиц, в зависимости от модификации и сроков поставки. Поэтому недавние удары по военным аэродромам можно считать «пристрелочными». Однако следующие атаки могут быть куда менее эффективными, поскольку российские силы ПВО и ПРО могут извлечь уроки из полученного опыта.

«Безусловно, всегда есть эффект неожиданности. Причём это касается как использования новых вооружений, так и новых направлений для атаки. Однако и расчёты комплексов ПВО, и операторы радиолокационных станций получают опыт работы с новыми целями, поэтому эффективность применения постепенно снижается. Опыт получают и сухопутные силы, рассредотачивают технику, маскируются и так далее. Поэтому делать ставку на успех ATACMS в долгосрочной перспективе Киеву не стоит», — отмечает Максим Тумбарцев.

Ранее ВСУ использовали эффект неожиданности после поставок Западом новых видов вооружений: систем залпового огня HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и других. Каждая из новинок имела определённый успех, однако российские войска неизменно находили эффективные способы противодействия.

Российские системы ПВО в ближайшее время научатся бороться с ATACMS, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник запаса Сергей Хатылев в комментарии «МК». Эксперт отметил, что практически любой из имеющихся на оснащении Вооружённых сил РФ комплексов ПВО способен уничтожать американские ракеты и нужно только «пристреляться» по новым целям.

Хотя эксперты сходятся во мнении, что новые-старые ракеты у ВСУ не являются «чудо-оружием», способным изменить ход боевых действий, атака по аэродромам вновь требует от российских войск смены стратегии. Чтобы не допустить потерь в авиации, новые полевые аэродромы должны быть надёжно защищены от угроз с воздуха. Или их придётся перенести подальше от линии соприкосновения, или создать надёжные укрытия для авиационной техники.

И именно от того, будут ли сделаны надлежащие выводы, в первую очередь будет зависеть эффективность новых атак ВСУ, которые, скорее всего, не заставят себя долго ждать.