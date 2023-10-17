После долгих обсуждений федеральное правительство объявило о стационарном контроле на участках границы со странами ЕС. Он должен начаться уже сегодня. Однако это превентивная мера.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации Die Welt, речь идёт об участках границы с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Федеральная полиция на саксонских границах с Польшей и Чехией уже готова. «Это начнется в ближайшие часы», — заявил в понедельник Deutsche Presse-Agentur представитель штаб-квартиры федеральной полиции в Пирне. В настоящее время, по его словам, еще идет согласование места и времени, и начало новым охранным мерам может быть положено около 6 или 7 часов вечера.

После долгих колебаний министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уведомила Комиссию ЕС о стационарном контроле на юго-восточных границах.

Как сообщили в ее министерстве в Берлине, этот шаг обоснован ограничением нелегальной миграции и усилением борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Первоначально решение будет действовать в течение десяти дней, затем срок действия уведомления может быть продлен в общей сложности до двух месяцев.

Недавно Фезер уже объявила об усилении контроля, заявив, что федеральная полиция может останавливать транспортные средства непосредственно на границе в определенных случаях, например при подозрении на контрабанду.

Она отклонила требования министров внутренних дел Саксонии и Бранденбурга от ХДС Армина Шустера и Михаэля Штюбгена, аргументируя это, в частности, тем, что любого, кто обращается на границе с просьбой о предоставлении убежища, обычно всё равно нельзя вернуть обратно по гуманитарным основаниям.

Отказы во въезде на внутренних границах Шенгенской зоны по закону допустимы только в том случае, если о временном восстановлении пограничного контроля была предварительно уведомлена Еврокомиссия. Однако отказ в предоставлении убежища применяется лишь в относительно редких случаях, например если на иностранца наложен запрет на въезд или если он не подает заявление на предоставление убежища.

Однако, как сообщает Die Welt, уведомление Еврокомиссии является превентивной мерой. Соответственно, сейчас ведется только подготовка к стационарному контролю. Реальные проверки будут проводиться только в том случае, если соответствующие страны в будущем, например, будут пропускать в Германию большее количество мигрантов.

Однако контрабандистов легче поймать при стационарном контроле, поскольку во время контроля на другой стороне границы они часто уже исчезают к тому времени, когда полиция задерживает людей, въехавших нелегально.

Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance/ТАСС Усиление контроля на границе Германии и Чехии

С 2015 года на границе Германии с Австрией уже действует стационарный контроль. Теперь его действие продлено еще на шесть месяцев.

Отмечается, что партии ХДС/ХСС уже давно призывали к расширению пограничного контроля. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, представляющий ХСС, говорил о том, что этот шаг назрел после ухудшения ситуации с потоком беженцев в последние недели и месяцы. Пограничный контроль, по мнению политика, — это важный сигнал, призванный максимально затруднить работу контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов.

В то же время, как сообщает Rheinische Post, полицейский профсоюз жалуется на массовые проблемы в борьбе с бандами контрабандистов. Тысячи конфискованных мобильных телефонов не могут быть проанализированы в полицейских участках из-за отсутствия соответствующего персонала и необходимой техники. Тем не менее такой анализ мог бы дать важную информацию о маршрутах, стратегиях и контактах преступников.

Несмотря на то, что в Шенгенской зоне фактически действует принцип открытых внутренних границ, в настоящее время ряд государств уведомили о пограничном контроле.

Например, Франция, ссылаясь на террористические риски и нелегальную миграцию через Центральное Средиземноморье и так называемый Балканский маршрут, подала заявку на контроль на границах с Бельгией, Люксембургом, Германией, Италией, Испанией и Швейцарией. Однако французы проводят проверки не везде круглосуточно, а выборочно, адаптируясь к ситуации.

В будущем, вероятно, именно так и будет и на границах Германии с Чехией, Польшей и Швейцарией.

С начала января по конец сентября с просьбой о предоставлении убежища в Германии впервые обратились 233 744 человека, что примерно на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С весны 2022 г., после начала СВО, к уже привычным ближневосточным беженцам присоединились и украинские.

Причем в течение нескольких последних месяцев всё большее число просителей убежища прибывает в Германию через швейцарско-германскую границу.

По данным Федеральной полиции, только к концу августа этого года около 9400 человек въехали в Германию через Швейцарию без разрешения. Особенно резко возросло число несопровождаемых несовершеннолетних просителей убежища. С начала года более 1000 детей и подростков без сопровождения взрослых пересекли границу в районе пограничного города Лёррах в земле Баден-Вюртемберг.

То, что Германии приходится прибегать к подобным мерам, не вполне совместимым с либеральными принципами, на которых создавался ЕС с его политикой открытых границ, говорит о том, что социальная система ФРГ действительно работает на пределе.

Интеграционная политика по приему мигрантов, призванная компенсировать нехватку рабочей силы в стремительно стареющей Германии, начатая еще при Ангеле Меркель и подразумевавшая их постепенную ассимиляцию в немецкое общество, не сработала. Теперь это стало очевидным даже убежденным либералам в вопросах свободы миграции.

Потоки нелегальных мигрантов, регулярно выбирающих Германию как страну с наиболее щедрой социальной системой, конечной точкой своего маршрута вкупе с миллионом беженцев с Украины, уже осевшим в ФРГ, поставили страну на грань настоящего кризиса.

Не приходится сомневаться в том, что принятие правительством подобных мер пограничного контроля, которые, кстати говоря, давно назрели, получат самую широкую поддержку практически во всех кругах немецкого общества.