Сегодня днем Национальная избирательная комиссия (PKW) Польши объявит итоги парламентских выборов. Судя по всему, они принесут победу трем оппозиционным партиям — «Гражданской платформе», «Новым левым» и коалиции «Третий путь». По прогнозам, именно эти силы, если объединятся, смогут сформировать большинство в сейме и создать правительство.

Иван Шилов ИА Регнум

Прежде всего на этих выборах удивила огромная явка, отмечает польская газета Rzeczpospolita. Поляки признали, что это действительно были самые важные выборы с 1989 года. И к избирательным урнам пришло более чем на 10 процентных пунктов больше поляков, чем тогда. Предвыборная кампания вызвала огромные эмоции.

На момент написания этой статьи PKW представила данные более чем по 85% округов. Согласно им, правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) может рассчитывать на более чем 36,73% голосов, а «Гражданская платформа» — на 29,43%. Окончательные результаты опроса избирательной студии Ipsos говорят о том, что оппозиция может получить 249 мест в Сейме, PiS — 196.

Победа оппозиции отразится и на выборах в сенат, как минимум 55 мест в сумме получит оппозиция, 36 — PiS.

Преимущество оппозиции сокрушительное, пишут издания, настроенные критически к PiS. Но это в том случае, если три оппозиционные силы смогут договориться. Однако пока неизвестно, когда состоятся переговоры между их лидерами.

Это будет непросто. «Право и Справедливость» в абсолютном измерении набрала большинство. Что означает, именно ей президент Польши Анджей Дуда выдаст мандат на формирование правительства.

Как заметил один симпатизирующий правящей партии эксперт, «мы возвращаемся к нормальной политической игре, мы были немного избалованы ситуацией, когда один лагерь имеет большинство и управляет самостоятельно, сейчас начинается политическая игра, и, возможно, правительства будут меняться, и появятся различные группировки».

В кругах «Права и Справедливости» надеются, что Дуда возложит миссию по формированию правительства на действующего премьера Матеуша Моравецкого.

По словам главного редактора проправительственного портала wPolityce Михала Карновского, «я был бы очень удивлен, если бы он не возложил ее на Моравецкого, потому что это определенная традиция польского парламентаризма, когда победившая группировка получает такую миссию, а здесь мы имеем дело с явным победителем этих выборов».

«Право и Справедливость» не стоит на месте.

Pis.org.pl Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий

Как утверждает Михал Кобоско из «Третьего пути», PiS «уже в ночь после выборов начали распространять слухи о том, что будут говорить о коалиции с нами или Польской крестьянской партией (входящей в коалицию «Третьего пути. — С. С.)». Кобоско говорит, что «никаких переговоров с «Правом и Справедливостью» не будет», но в политике никогда не стоит говорить «никогда».

План PiS на переигровку итогов выборов изложил глава парламентского клуба партии Рыщард Терлецкий.

Он отметил, что «у оппозиции тоже будет проблема, ведь их объединила ненависть к «Праву и Справедливости», и теперь им придется договариваться об общей программе и разделении позиций, это может быть непросто».

«Поскольку они победили, то логично, что Дональд Туск (глава «Гражданской платформы». — Прим. автора) будет премьер-министром и не уступит его никому другому, — подчеркнул Терлецкий. — Вопрос в том, согласятся ли на это придатки «Гражданской платформы», то есть «Третий путь» и «Новые левые». Возникает вопрос, поддержат ли они правительство, в котором все решения будут приниматься в «Гражданской платформе».

По прогнозам, пост спикера сейма Польши хочет забрать себе Польская крестьянская партия. При этом в «Гражданской платформе» раздаются голоса, что союзникам по коалиции не стоит отдавать этот важный пост. Ведь глава парламента обладает большими полномочиями, и, кроме того, в случае, например, смерти или постоянной неспособности президента занимать свой пост он исполняет обязанности главы государства.

Отдельным вопросом являются министерские посты.

Лидер «Польши 2050» Шимон Холовня уже заявил, что его партия заинтересована в министерстве национальной обороны. Судя по всему, на пост министра движение будет проталкивать бывшего командующего вооруженными силами Польши генерал Мирослава Ружанского.

Польская крестьянская партия традиционно хочет взять министерство сельского хозяйства, это ведомство она курировала и во время предыдущего правления совместно с «Гражданской платформой».

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS Дональд Туск на избирательном участке

Но вначале трем оппозиционным силам предстоит договориться друг с другом. Многое будет зависеть от президента Польши. Сторонники правящей партии всё ещё возлагают на Дуду большие надежды. Если он «будет сдерживать их безумные идеи, то это приведет в действие тот же уже забытый электоратом ход, что глава государства является «большим тормозом», что он накладывает вето», пророчат ставленники «Права и Справедливости».

Вместе с тем они напоминают, что в их руках остаются Институт национальной памяти, Национальный банк Польши или армия, «ресурсы, чтобы не ввергнуть страну в пучину свертывания государства». Иными словами, PiS не готова смириться с поражением и потерять власть. Разделенная Польша опять балансирует на грани.

Для «Права и Справедливости» еще остается шанс на формирование правительства.

Для этого ей необходимо будет договориться с «Конфедерацией» и расколоть «Третий путь», соблазнив чем-то депутатов Польской крестьянской партии. Это предполагает сложные маневры и лавирование. Но ставка больше, чем жизнь. Ведь проигрыш для PiS означает начало процесса политического преследования, вплоть до уголовных дел для партийных лидеров и функционеров.