Обзор СМИ Тамбовской области с 31 марта по 5 апреля 2014 г.

Депутатами Тамбовской областной Думы во втором чтении был принят закон, призванный помочь дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. По информации "Житья-бытья, сейчас в области в недостроенном состоянии находятся шесть многоквартирных домов. Застройщиками проблемных объектов являются ООО "Фирма "Юкон" и ООО "Тамбовстройкомплект", которые на данный момент находятся в стадии банкротства. В отношении гендиректора "Юкона" возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков. Были выявлены хищения на сумму полмиллиарда рублей.

Газета поясняет, что теперь закон обязывает власти искать новых застройщиков для проблемных объектов. Обманутым дольщикам, если они готовы воспользоваться предложением властей, тоже предстоит предпринять ряд шагов. Людям, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, по каждому такому объекту предлагается создать некоммерческую организацию, членами которой должны стать все дольщики.

После этого дольщики могут обратиться с заявлением о признании дома проблемным, и в течение полугода НКО должно обратиться в городскую или районную администрацию, которая объявляет конкурс для привлечения на строительство дома нового застройщика. В этом случае застройщик получит ряд льгот. В частности, областные власти могут оказать поддержку при подключении дома к инженерным коммуникациям, выставить имущество областной казны в качестве залога при оформлении застройщиком банковского кредита, дать землю в аренду на льготных условиях.

Вопрос о том, ждать квартиру именно в своем доме или согласиться на ту, что может предложить новый застройщик, решает сам дольщик. Потеряют только те, кто покупал в проблемном доме несколько квартир, от нового застройщика эти граждане смогут получить только одну.

Украинская City Transport Group намерена создать в Мичуринске Тамбовской области предприятие по сборке автобусов, троллейбусов и спецтехники, сообщил "Коммерсант-Воронеж". Сборка будет осуществляться на площадях бывшего Мичуринского авторемонтного завода (МАрЗ), где ранее уже собирались львовские автобусы. Первую технику планируется выпустить уже в этом году, объемы производства составят около 50 троллейбусов и автобусов в год (около 850 млн руб.). Гендиректор City Transport Group Игорь Чуркин и губернатор Олег Бетин уже подписали соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

"В перспективе в компании рассчитывают обновить троллейбусный парк Тамбова из 50 единиц, а также наладить сборку машин скорой помощи, в которых так нуждается область. Регион также готов закупать у компании автобусы для городских и внутриобластных перевозок, школьные автобусы", - отметили в обладминистрации, добавив, что сейчас "прорабатывается вопрос о предоставлении компании господдержки". По данным издания, инвесторы также рассчитывают обучать кадры для нового предприятия в тамбовских вузах и средних специальных учебных заведениях, переговоры об этом продолжаются.

"В течение пяти лет мы намерены вложить 150 млн руб. в модернизацию завода. Для компании это будет первое сборочное предприятие в России. Однако аналогичную технику мы производим на Украине и поставляем, в частности, в Македонию и Болгарию, а автобусы соответствуют еще и немецким стандартам", - заявил газете Игорь Чуркин.

Не так давно городские власти Тамбова заявляли, что берега Студенца от улицы Советской до Рассказовского моста планируется превратить в зону отдыха с двухуровневой набережной и зелеными зонами. Но теперь от этих планов отказались. На благоустройство нет денег. Но деньги есть у инвесторов, которые планомерно стали застраивать реку торговыми центрами и офисами. Так, недавно здесь открылся торговый центр "Акварель" прямо на том месте, где городские власти планировали устроить официальную площадку для выгула собак. Причем здание, больше напоминающее ангар, нависает над рекой, по сути вторгаясь в водоохранную зону, рассказывает "Житье-бытье".

Недавно многие горожане с удивлением заметили забор, появившийся на правом берегу Студенца, неподалеку от улицы Советской. Забором оградили строительную площадку офисного центра. В городском комитете архитектуры, развития и реконструкции рассказали, что участок на берегу реки был выделен под него еще в 2011 году, разрешение на строительство пока находится в стадии оформления.

"Необходимости в устройстве парковой рекреационной зоны на берегах Студенца сейчас нет, как нет и средств на эту работу. Вы видели много людей, гуляющих на берегах Студенца?", - пояснил изданию начальник комитета архитектуры Виталий Числин.

Однако многие тамбовчане считают, что гулять по берегам Студенца сейчас просто негде, а после застройки их торговыми и административными зданиями будет вообще невозможно. " К застройщику не было бы никаких претензий, если бы здание планировали возводить на линии улицы Бориса Федорова ", - говорит искусствовед и краевед Марина Климкова.

"Почему строительство будет вестись на территории, которая на генплане города обозначена как зеленая зона? Для внесения изменений в генплан надо проводить слушания в городской Думе. В последнее время все кому не лень ругают принцип точечной застройки, а тут опять такой безобразный пример, да еще в историческом центре города", - ставит вопросы газета.

Со стихийными свалками в областном центре поборется новое предприятие, анонсирует "Тамбовский меридиан". На территории Тамбова официально действуют более 500 мест сбора твердых бытовых отходов. Однако не всегда горожане выкидывают мусор куда надо, в результате - стихийные свалки тут и там. Но теперь за них возьмется специально созданное бюджетное учреждение "Спецтехуниверсал", которая будет утилизировать несанкционированные свалки с территорий, которые не попадают в зону ответственности других специализированных организаций. Кроме того, предприятие работает по договорам с садоводческими товариществами, расположенными в черте города, и гаражно-строительными кооперативами - как известно именно эти места завалены мусором.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе городской администрации, число несанкционированных свалок на территории Тамбова заметно сократилось. Так, периодически уничтожается уже ставшая "традиционной" мусорная куча на пересечении улиц Рылеева и Менделеева.

В Тамбове появится музей "своими руками", пишет b>. В мае в парке Дружбы откроется "Народный музей". Сейчас в нем уже более 10 экспонатов: ветряная мельница с размахом лопастей в два метра, колодец в натуральную величину, грибы высотой 1,2 метра, двухметровый бочонок меда, сплетенное из ивовой лозы гнездо с тремя аистами и многое другое. Также в музей была перевезена от ЛДС "Кристалл" шапка-чемпионка. Скоро он пополнится еще одним символом Тамбовщины - деревянным ульем, созданным умельцами из Пичаевского района.

Наполняться музей будет методом "народной стройки". В проекте может поучаствовать каждый. Принимаются объекты из металла, дерева и других материалов. На всех арт-объектах будут установлены таблички в едином стиле с именем автора работы.

Весна в этом году началась стремительно. Уровень снежного покрова, и без того оказавшийся на большей части Тамбовщины ниже среднемноголетних значений, снижался быстрее обычного. Сейчас земля на открытой местности уже освободилась от снега, а значительная часть водных объектов - ото льда, пишет "Тамбовская жизнь". В настоящее время причин для беспокойства нет: весенний паводок проходит в штатном режиме.

Из всех рек, где ведется сейчас мониторинг, Ворона самая полноводная. Начиная с 15 марта, вода у гидропостов, расположенных в Кирсановском районе и Уварово, поднялась на метр и больше. А вот на реке Битюг в Мордово за три недели вода поднялась всего на 3 см, хотя, по словам специалистов, предпосылки к обильному паводку первоначально были.

Незадолго до разлива рек технические обходчики ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" побывали на всех гидротехнических сооружениях, находящихся в областной собственности. Проверена работоспособность задвижек и запорных механизмов; там, где это было необходимо, понижен уровень воды. Кроме того, по заявкам глав территорий на днях проведен ремонт ГТС в Пичаевском, Уваровском, Жердевском и Токаревском районах.

Новый инвестиционный проект позволит через полтора-два года производить на территории региона керамический кирпич, облицовочную плитку, а также наладить железобетонное производство, сообщает "Тамбовская жизнь". Эта продукция будет соответствовать европейским стандартам качества. Обсуждение инвестиционного проекта состоялось с участием губернатора Тамбовской области Олега Бетина, президента "Российского Союза Строителей" Владимира Яковлева и руководителей строительных организаций.

В области есть высокий потенциал для начала строительства кирпичного завода. Тамбовские глины признаны специалистами одними из лучших в центральной России. В регионе этого сырья для производства кирпича хватит на 50 лет.

Строительство нового завода позволит создать примерно 200 рабочих мест. Кроме того, по словам директора ООО "Сампурский кирпичный завод" О.Самородова, предприятие планирует перечислять в местный бюджет 400 млн рублей в год. Запланирован с мощностью 60 млн условного керамического кирпича в год.

Осталось совсем немного до того мгновения, когда горожане увидят в своих коммунальных платежках новую строчку - уже с лета этого года им придется также платить за капитальный ремонт своих апартаментов, пишет "Город на Цне". Чиновники мэрии и представители Фонда капремонта старались ответить на те вопросы, которые волнуют тамбовчан в первую очередь, а этих вопросов в ходе единого информационного дня возникло немало. Особенно часто жителей интересовали сроки проведения ремонтных работ. Так, по словам заместителя генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Сергея Захарцева, учитывались такие факторы, как год постройки дома и дата проведения последнего ремонта. То есть сначала будет обновлено и отреставрировано то жилье, которое за свои три-четыре десятка лет жизни еще ни разу не видело замену кровли, веселых ремонтников, маляров и монтажников-высотников. Интересовала собственников жилья и возможность проведения досрочного капремонта.

Для того чтобы провести ремонт досрочно, необходимы юридические основания. Если жители воспользовались услугами Фонда, им нужно получить в своей управляющей компании дефектную ведомость. Если управляющая компания по каким-то причинам откажется проводить обследование дома, можно заказать экспертизу, на основании положительного заключения которой в программу капремонта будут внесены соответствующие коррективы.

Издание обращает внимание на то, как и по другим услугам ЖКХ, некоторым категориям граждан будут начисляться льготы. Ну а те, кому они не положены, будут выкладывать 5,98 рубля с квадратного метра. А вот отказаться от участия в капитальном ремонте горожане не смогут, так как это противоречит Жилищному кодексу. Федеральные власти уже ограничили число банков, которые будут принимать участие в программе, а залогом их надежности стала сумма уставного капитала, превысившая планку в 20 млрд. Пока до конца неясно, будут ли эти банки начислять проценты на вклад. Председатель жилищного комитета городской администрации Ирина Сакова рассказала о том, что банки в Тамбове в скором времени обещают рассмотреть эту проблему.

В рамках традиционного весеннего месячника "Мой чистый город" в городе пройдут десятки субботников, информирует "Наш город Тамбов". Только по территориям, прилегающим к многоквартирным домам, их пройдет почти 90. Будет организован вывоз мусора со стихийных свалок, усилен контроль за уборкой контейнерных площадок и прилегающих территорий. Запланирована уборка остановочных площадок общественного транспорта, полосы безопасности тротуаров, лестничных сходов мостов и путепроводов, а также очистка водопропускных труб, дождеприемных и смотровых колодцев, открытых лотков и канав. Также будут очищены прилегающие территории к гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам.

За время месячника специалисты муниципального учреждения "Дирекция благоустройства и озеленения" проведут работы по уходу за газонами, цветниками, деревьями, кустарниками, садово-парковыми дорожками, малыми архитектурными формами. В областном центре посадят 1300 новых деревьев и удалят аварийные.

К летнему периоду начнут готовить городские пляжи. Также пройдут рейды против сжигания бытового мусора на территории города. А еще состоится акция по ликвидации самовольных объявлений, развешанных по всему городу.