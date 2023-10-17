В Болгарии стали начислять пошлину в 100 с лишним евро за транзит каждой тысячи кубометров российского газа. Больнее всего это ударит по соседней Сербии, а также по входящей в ЕС Венгрии.

Иван Шилов ИА Регнум

В минувшую пятницу, 13 октября, в Болгарии вступил в силу закон, предусматривающий взимание пошлины в 20 болгарских левов (10,2 евро) за 1 МВт•ч российского газа, который транзитом походит через болгарскую территорию. В результате пошлина составит более 100 евро за тысячу кубометров газа, или около 20% от цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском союзе.

Пошлину станут взимать с природного газа в газообразном состоянии, а также со сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения (хотя он ныне в Болгарию не поставляется). Платить её должны будут импортеры и газотранспортные организации.

Сообщается, что цель принятых мер — «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет». Болгарские власти ожидают, что новая пошлина, которую придётся платить уже с ноября, принесёт в бюджет страны дополнительно 1,2 миллиарда евро в год.

В преамбуле закона, который парламент Болгарии принял еще 28 сентября 2023 года, а президент страны Румен Радев подписал 11 октября, сказано, что он принят в развитие Регламента Совета ЕС № 833 от 31 июля 2014 года, касающегося «ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине».

Этот регламент регулирует экономические и финансовые санкции, применяемые ЕС в некоторых секторах экономики или в отношении определенных товаров. Собственно, все санкционные пакеты, которые вводились Евросоюзом против РФ после начала СВО, являются дополнениями к этому документу.

Через Болгарию проходит продолжение одной из веток магистрального газопровода «Турецкий поток» — «Балканский поток», который дальше через Сербию идёт до Венгрии. Из Болгарии, помимо транзита в Сербию, российский газ поступает по интерконнекторам в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на её внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину (БиГ) и в Венгрию, откуда газ может поставляться в Австрию и Хорватию (но пока объёмы таких контрактов мизерны).

Основными потребителями газа, идущего по «Балканскому потоку», являются Сербия (40%) и Венгрия (35%). При этом Сербия получает по «Балканскому потоку» 2,3 миллиарда кубометров газа в год из 3,2 миллиарда потребляемых (72%), а Венгрия — как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год из 9,3 млрд куб. м потребляемых (48%).

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Второстепенными потребителями являются Румыния, куда поступает почти 18% газа из этого газопровода, Северная Македония — 4,3%, Греция — 2,6%, и чуть больше 1% получает Босния и Герцеговина.

Первым на решение болгарских властей отреагировала Венгрия.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто, принимавший 13 октября участие в Российской энергетической неделе в Москве, заявил, что Венгрия намерена не допустить повышения Болгарией платы за транзит природного газа из России и примет для этого соответствующие меры, в том числе по линии Евросоюза.

«Похоже, предпринимаются новые попытки поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и сделать невозможным венгеро-российское энергетическое сотрудничество, включая транспортировку природного газа. Парламент Болгарии принял закон с неясной подоплекой и пока довольно сложным для понимания содержанием, в соответствии с которым цена за транзит природного газа из России через Болгарию должна быть резко увеличена», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что это ставит под угрозу энергоснабжение не только Венгрии, но и Сербии, также получающей российский газ транзитом через Болгарию.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы гарантировать, что Болгария не сможет применить законодательство, которое повысит тарифы на прокачку газа для Венгрии или Сербии. Нельзя, чтобы одно государство — член Европейского союза ставило под угрозу газоснабжение другого государства — члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам», — подчеркнул венгерский министр.

Он уточнил, что правительство Венгрии связалось по этому поводу с коллегами из Болгарии и Сербии, чтобы не допустить ситуации, при которой поставки российского газа станут невозможными.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич 14 октября заявил, что он поговорит с президентом Болгарии Руменом Радевым о фактическом повышении платы за транзит газа.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

«Для нас это большая проблема, это резко повысит цену на газ, ещё на 100 евро за 1000 кубометров газа. Это ужасный рост, поэтому мы собираемся с ним поговорить. Это не должно относиться к Сербии», — сказал Вучич.

Однако разговор с Радевым и болгарским правительством вряд ли поможет, поскольку новый закон был принят евроатлантическим большинством в парламенте Болгарии, которое в последние месяцы действует совершенно независимо от президента и правительства в вопросах, связанных с Россией, отметило 16 октября брюссельское издание Euractiv.

Примечательно, что не далее как 1 февраля 2023 года Румен Радев и Александр Вучич вместе дали старт строительству газового интерконнектора Болгария — Сербия.

«Новый газопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора и терминалов СПГ в Греции и Турции», — писали тогда СМИ, забывая упомянуть, что газ из этих источников куда дороже российского.

Однако, во-первых, новый газопровод ещё не введён в эксплуатацию (это ожидается к концу текущего года), а во-вторых — его максимальная мощность составит 1,8 миллиарда кубометров газа в год, что не сможет компенсировать поставки по «Балканскому потоку».

Потому издевательски звучит заявление депутата парламента Болгарии от входящей в правящую коалицию партии «Продолжаем перемены» Венко Сабуртева, который в комментарии изданию Euractiv заявил, что «Болгария сама решает, какие пошлины вводить за транзит газа через свою территорию, а Венгрии и Сербии нужно найти альтернативу».

При этом болгарские эксперты по вопросам энергетики сомневаются, что новое законодательство будет работать эффективно, ведь оно было задумано как знак твердой прозападной линии Болгарии.

Эту позицию неофициально разделяют и некоторые члены правящего большинства, с которыми разговаривали журналисты Euractiv. А эксперт по энергетике из Института энергетического менеджмента Калоян Стайков сомневается, что Болгария получит дополнительный доход от новой пошлины.

Кадр из видео Калоян Стайков

«Новая транзитная пошлина на российский газ — это то же самое, что и идея облагать налогом непредвиденные доходы российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Болгарии… Это всё звучит очень круто, но мы не знаем, как это будет реализовано», — сказал Стайков.

Причина в том, что на природный газ, транспортируемый по трубопроводу, невозможно получить сертификат происхождения, поскольку он представляет собой смесь из нескольких источников.

«Получить сертификат происхождения газа, проходящего через «Балканский поток», практически невозможно. Вопрос не политический, а технический. Болгарский парламент должен был провести необходимые исследования, прежде чем принимать такое решение», — заявил Стайков в комментарии Euractiv.

Как известно, Болгария, ранее полностью зависимая от российских поставок, весной 2022 года отказалась покупать российский газ за рубли — и 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в адрес болгарского «Булгаргаз».

При этом в августе того же года прозападное правительство Болгарии заявляло, что при строительстве газопровода «Балканский поток» были допущены многочисленные нарушения.

«Среди них — нарушения экологического и трудового законодательства, при проведении конкурсных процедур в рамках госзаказа, нарушения природоохранного законодательства, нарушения при финансировании и многое другое», — было сказано в сообщении правительства Болгарии. Однако с тех пор никаких попыток помешать работе газопровода не было.

На данный момент никакой реакции болгарских властей на заявления президента Сербии и главы МИД Венгрии нет. В других странах, которые получают российский газ через Болгарию, ситуацию также не комментировали. В «Газпроме» также молчат, но это может объясняться тем, что новую пошлину должен будет платить не поставщик, а импортёр газа.

Больше ясности в этом вопросе должно появиться в ноябре, когда болгарские власти предъявят первые счета на уплату новых таможенных пошлин.