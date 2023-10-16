Война в Израиле привела к острому расколу в США. Белый дом формально стремится к деэскалации, однако очень вяло и неторопливо. На Джо Байдена одновременно оказывают сильнейшее давление как либеральное крыло демократов, обвиняющее Израиль в военных преступлениях, так и ястребы в обеих партиях, которые требуют всеми силами помогать Израилю.

Иван Шилов ИА Регнум

Сама же команда Байден фактически пытается усидеть на двух стульях — но это вряд ли получится.

Уже в первые дни конфликта Вашингтон отправил госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток. Задача его была максимально размытой — вроде как показать поддержку Израилю, но при этом придержать порывы премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать большую войну.

Поэтому на декларативном уровне Блинкен постоянно заявлял о непреклонной поддержке Израиля. В непубличных же переговорах, скорее всего, речь шла о необходимости не доводить ситуацию до регионального конфликта. Мол, побомбите сектор Газа, но не более того.

Именно с двусмысленной позицией администрации Байдена связано и то, что проведение большой сухопутной операции в секторе Газа внезапно стало откладываться.

Причём Израиль придумывал для этого самые неуклюжие поводы — якобы мешает туманная и облачная погода. Или же разведка пытается обнаружить места содержания пленных израильтян и американцев, прежде чем начинать операцию.

Пентагон отправил сразу две авианосные ударные группы к берегам Израиля. Это был сигнал и для оппонентов Израиля вроде Ирана, чтобы они сами не старались начинать большую войну. Но и прозрачный намёк Израилю, чтобы и тот не устраивал самовольства без отмашки США.

Правда, в дальнейшем активность Блинкена стала больше напоминать хождения по кругу.

Из Израиля он отправился в Саудовскую Аравию, где его заставили несколько часов ждать аудиенции у наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Встреча же в итоге продлилась меньше часа и закончилась ничем.

Не лучше обстояли дела у Блинкена в Египте. Президент ас-Сиси имеет сложные отношения с нынешней администрацией в Вашингтоне. А недавно ещё и был арестован сенатор Боб Менендес по обвинению в получении взяток от египетских бизнесменов на лоббизм интересов Каира.

Haim Zach GPO/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Так что не было ничего удивительного в том, что и в Каире Блинкена встретили довольно прохладно. Причём ас-Сиси даже прямо указал Блинкену на его еврейские корни, фактически обвинив в пристрастном отношении к палестинским арабам.

Каир вместе с Эр-Риядом настойчиво требуют от США надавить на Израиль, чтобы тот завершил бомбёжки сектора Газа. Ведь с каждым днём там гибнут сотни мирных и ни в чём не повинных жителей. Общественное мнение быстро меняется не в пользу Израиля даже на Западе, что уж говорить про арабский мир.

Израиль пытается фактически выдавить палестинцев на Синайский полуостров, к чему Египет совсем не готов. Доставить гуманитарную помощь в сектор Газа тоже не представляется возможным из-за постоянных бомбёжек. Гарантировать их завершение Блинкен не мог, поэтому он и покинул арабские столицы с пустыми руками, вернувшись обратно в Израиль.

Челночная дипломатия Блинкена особых результатов не приносит в том числе и потому, что позиции США на всём Ближнем Востоке довольно быстро ослабевают.

С Израилем и правительством Нетаньяху демократы состоят не в лучших отношениях, считая его чересчур правым. С монархиями Персидского залива команда Байдена тоже умудрилась рассориться. Египет хоть и продолжает получать военные транши из США, но проводит всё более независимую политику и вместе с Саудовской Аравией готовится вступить в БРИКС.

На этом фоне опять активизировались попытки переговоров между США и Ираном.

Недавно аппаратчикам Байдена уже удалось достичь ограниченных соглашений, разморозив активы Ирана в Южной Корее и Ираке в обмен на приостановку программы обогащения урана. Правда, это тут же стало использоваться оппонентами Байдена как повод обвинять именно его в начале войны в Израиле.

Сейчас для очередного раунда переговоров с Ираном вновь отрядили советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который участвовал ещё в заключении ядерной сделки 2015 года. Он пытается убедить Тегеран не давать «Хезболле» в Ливане открыть второй фронт против Израиля. Но Иран тоже требует для начала остановить бомбёжки сектора Газа — и наверняка попросит ещё взамен ослабления санкций и разморозки дополнительных активов.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент Ирана Ибрагим Раиси

Однако на большую сделку с Ираном Белый дом идти опасается. Ведь антииранское лобби в Вашингтоне уж слишком сильно, и Байдена и так вынудили частично подморозить активы Ирана в Катаре, хоть, скорее всего, лишь на время. Но это ещё сильнее уменьшает пространство для манёвра команды Байдена на Ближнем Востоке.

Ведь теперь в состоянии лимбо оказались попытки нормализации отношений между Израилем и ближневосточными монархиями. Наоборот, Иран и Саудовская Аравия ведут совместные переговоры в обход США о ситуации в Израиле. А Эр-Рияд ещё и готовится устроить первые военные учения с Китаем, демонстрируя своё презрительное отношение к Байдену.

Вялый конфликт внутри Израиля может в определённом ключе устраивать Белый дом.

Там уже пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы протащить в Конгрессе один большой военный бюджет, который можно будет тратить и на Украину, и на Израиль. Многие республиканцы выступают против дальнейших траншей Украине, но могут проголосовать за такой бюджет ради поддержки Израиля.

Lev Radin/Global Look Press Бенни Ганц

К тому же нестабильность в Израиле может привести к падению правительства Нетаньяху и смене его на более договороспособных для демократов политиков вроде Бенни Ганца. Именно поэтому сам Байден начинает даже публично делать замечания Нетаньяху, требуя не начинать оккупацию сектора Газа.

Однако это всё скорее сиюминутные выгоды.

В долгосрочной же перспективе война в Израиле несёт гораздо больше рисков — как для Байдена, так и для всего Вашингтона. Она сводит на нет попытки установить изоляцию Ирана — и, наоборот, изолирует сам Израиль, против которого теперь настроены и арабские страны, и Тегеран.

Израильский конфликт символизирует значимое ослабление позиций США на Ближнем Востоке, которое вряд ли удастся переиграть следующим американским президентам. Он заставляет тратить ограниченные военные ресурсы Пентагона, которые придётся перенаправлять с украинского направления. Например, те же снаряды калибра 155 мм теперь в остром дефиците из-за аппетитов Киева.

К тому же ситуация в Израиле становится сильнейшим репутационным ударом для Байдена в преддверии выборов.

Он толком не смог ни остановить конфликт, ни его предотвратить. В сектора Газа до сих пор застряли сотни американцев, которые не могут выехать из-за обстрелов. Политика Байдена на этом фоне выглядит как абсолютно провальная.

И не зря главный оппонент действующей власти в США в лице Дональда Трампа активно пользуется происходящим, разыгрывая антивоенную карту. Он обещает остановить любые войны и всех замирить, как только изберётся президентом. Рейтинги Трампа в последних опросах добавили несколько пунктов, и его отрыв от Байдена в ключевых штатах на выборах заметно вырос.

Среди демократов есть как ярые сторонники Палестины, так и фанаты Израиля. Но и у республиканцев заметен раскол на ястребов и изоляционистов — последние хотят самоустраниться от всех войн и в них не участвовать. Публично же Вашингтон остаётся в параличе из-за хаоса в Конгрессе с неспособностью избрать нового спикера.

Ближний Восток уже почувствовал слабость и дисфункцию американской политики — и теперь просто не видит смысла о чём-то всерьёз договариваться с Байденом.