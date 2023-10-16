Война в Израиле привела к острому расколу в США. Белый дом формально стремится к деэскалации — однако очень вяло и неторопливо. На Джо Байдена одновременно оказывают сильнейшее давление как либеральное крыло демократов, обвиняющие Израиль в военных преступлениях, так и ястребы в обеих партиях, которые требуют всеми силами помогать Израилю.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

Сама же команда Байден фактически пытается усидеть на двух стульях — но это вряд ли получится.

Уже в первые дни конфликта Вашингтон отправил госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток. Задача его была максимально размытой — вроде как показать поддержку Израилю, но при этом придержать порывы премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать большую войну.

Поэтому на декларативном уровне Блинкен постоянно заявлял о непреклонной поддержке Израиля. В непубличных же переговорах скорее всего речь шла о необходимости не доводить ситуацию до регионального конфликта. Мол, побомбите сектор Газа, но не более того.

Именно с двусмысленной позицией администрации Байдена связано и то, что проведение большой сухопутной операции в секторе Газа внезапно стало откладываться.

Причём Израиль придумывал для этого самые неуклюжие поводы — якобы мешает туманная и облачная погода. Или же разведка пытается обнаружить места содержания пленных израильтян и американцев, прежде чем начинать операцию.

Пентагон отправил сразу две авианосные ударные группы к берегам Израиля. Это был сигнал и для оппонентов Израиля вроде Ирана, чтобы они сами не старались начинать большую войну. Но и прозрачный намёк Израилю, чтобы и тот не устраивал самовольства без отмашки США.

Правда, в дальнейшем активность Блинкена стала больше напоминать хождения по кругу.

Из Израиля он отправился в Саудовскую Аравию, где его заставили несколько часов ждать аудиенции у наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Встреча же в итоге продлилась меньше часа и закончилась ничем.

Не лучше обстояли дела у Блинкена в Египте. Президент Аль-Сиси имеет сложные отношения с нынешней администрацией в Вашингтоне. А недавно ещё и был арестован сенатор Боб Менендес по обвинению в получении взяток от египетских бизнесменов на лоббизм интересов Каира.

Haim Zach GPO/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Так что не было ничего удивительного в том, что и в Каире Блинкена встретили довольно прохладно. Причём Аль-Сиси даже прямо указал Блинкену на его еврейские корни — фактически обвинив в пристрастном отношении к палестинским арабам.

Каир вместе с Эр-Риядом настойчиво требуют от США надавить на Израиль, чтобы тот завершил бомбёжки сектора Газа. Ведь с каждым днём там гибнут сотни мирных и ни в чём не повинных жителей. Общественное мнение быстро меняется не в пользу Израиля даже на Западе — что уж говорить про арабский мир.

Израиль пытается фактически выдавить палестинцев на синайский полуостров, к чему Египет совсем не готов. Доставить гуманитарную помощь в сектор Газа тоже не представляется возможным из-за постоянных бомбёжек. Гарантировать их завершение Блинкен не мог — поэтому он и покинул арабские столицы с пустыми руками, вернувшись обратно в Израиль.

Челночная дипломатия Блинкена особых результатов не приносят в том числе и потому, что позиции США на всём Ближнем Востоке довольно быстро ослабевают.

С Израилем и правительством Нетаньяху демократы состоят не в лучших отношениях, считая его чересчур правым. С монархиями Персидского залива команда Байдена тоже умудрилась рассориться. Египет хоть и продолжает получать военные транши из США, но проводит всё более независимую политику и вместе с Саудовской Аравией готовится вступить в БРИКС.

На этом фоне опять активизировались попытки переговоров между США и Ираном.

Недавно аппаратчикам Байдена уже удалось достичь ограниченных соглашений — разморозив активы Ирана в Южной Корее и Ираке в обмен на приостановку программы обогащения урана. Правда, это тут же стало использоваться оппонентами Байдена как повод обвинять именно его в начале войны в Израиле.

Сейчас для очередного раунда переговоров с Ираном вновь отрядили советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который участвовал ещё в заключении ядерной сделки 2015 года. Он пытается убедить Тегеран не давать Хезболле в Ливане открыть второй фронт против Израиля. Но Иран тоже требует для начала остановить бомбёжки сектора Газа — и наверняка попросит ещё взамен ослабления санкций и разморозки дополнительных активов.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси

Однако на большую сделку с Ираном Белый дом идти опасается. Ведь антииранское лобби в Вашингтоне уж слишком сильно, и Байдена и так вынудили частично подморозить активы Ирана в Катаре, хоть скорее всего лишь на время. Но это ещё сильнее уменьшает пространство для манёвра команды Байдена на Ближнем Востоке.

Ведь теперь в состоянии лимбо оказались попытки нормализации отношений между Израилем и ближневосточными монархиями. Наоборот, Иран и Саудовская Аравия ведут совместные переговоры в обход США о ситуации в Израиле. А Эр-Рияд ещё и готовится устроить первые военные учения с Китаем — демонстрируя своё презрительное отношение к Байдену.

Вялый конфликт внутри Израиля может в определённом ключе устраивать Белый дом.

Там уже пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы протащить в Конгрессе один большой военный бюджет, который можно будет тратить и на Украину, и на Израиль. Многие республиканцы выступают против дальнейших траншей Украине — но могут проголосовать за такой бюджет ради поддержки Израиля.

Lev Radin/Global Look Press Бенни Ганц

К тому же нестабильность в Израиле может привести к падению правительства Нетаньяху и смене его на более договороспособных для демократов политиков вроде Бенни Ганца. Именно поэтому сам Байден начинает даже публично делать замечания Нетаньяху — требуя не начинать оккупацию сектора Газа.

Однако это всё скорее сиюминутные выгоды.

В долгосрочной же перспективе война в Израиле несёт гораздо больше рисков — как для Байдена, так и для всего Вашингтона. Она сводит на нет попытки установить изоляцию Ирана — и, наоборот, изолирует сам Израиль, против которого теперь настроены и арабские страны, и Тегеран.

Израильский конфликт символизирует значимое ослабление позиций США на Ближнем Востоке, которое вряд ли удастся переиграть следующим американским президентам. Он заставляет тратить ограниченные военные ресурсы Пентагона, которые придётся перенаправлять с украинского направления. Например, те же снаряды калибра 155-мм теперь в остром дефиците из-за аппетитов Киева.

К тому же ситуация в Израиле становится сильнейшим репутационным ударом для Байдена в преддверии выборов.

Он толком не смог ни остановить конфликт, ни его предотвратить. В сектора Газа до сих пор застряли сотни американцев, которые не могут выехать из-за обстрелов. Политика Байдена на этом фоне выглядит как абсолютно провальная.

И не зря главный оппонент действующей власти в США в лице Дональда Трампа активно пользуется происходящим, разыгрывая антивоенную карту. Он обещает остановить любые войны и всех замирить, как только изберётся президентом. Рейтинги Трампа в последних опросах добавили несколько пунктов — и его отрыв от Байдена в ключевых штатах на выборах заметно вырос.

Среди демократов есть как ярые сторонники Палестины, так и фанаты Израиля. Но и у республиканцев заметен раскол на ястребов и изоляционистов — последние хотят самоустраниться от всех войн и в них не участвовать. Публично же Вашингтоне остаётся в параличе из-за хаоса в Конгрессе с неспособностью избрать нового спикера.

Ближний Восток уже почувствовал слабость и дисфункцию американской политики — и теперь просто не видит смысла о чём-то всерьёз договариваться с Байденом.