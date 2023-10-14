Президент России Владимир Путин 12–13 октября совершил первую зарубежную поездку в 2023 году. Не на саммит ШОС или БРИКС (которые он, напомним, пропустил — как говорят эксперты, по причинам, связанным с обеспечением безопасности), а на саммит стран СНГ, в киргизскую столицу Бишкек.

РИА Новости/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров

Кому-то этот выбор покажется странным. В отличие от тех же ШОС и БРИКС, за которыми будущее, СНГ вроде как является рудиментом эпохи. Организацией, созданной 30 лет назад для цивилизованного развода бывших членов Советского Союза. Эта задача была, в общем-то, успешно выполнена.

Тогда зачем нужно СНГ — причем нужно настолько, что Путин лично прибыл на саммит стран-членов? Здесь есть несколько причин.

Во-первых, развод не означает, что стороны разошлись по приватизированным квартирам и забыли друг о друге. «Нас объединяет единая инфраструктура, доставшаяся ещё от Советского Союза, нас объединяет взаимодополняемость целых отраслей производства, нас объединяет практически очень схожая по своей структуре система подготовки кадров. Чрезвычайно много таких обстоятельств, которые повышают конкурентоспособность каждой отдельно взятой экономики», — напомнил Владимир Путин.

Исторические, экономические, человеческие, военно-политические связи между государствами делают интеграцию на евразийском пространстве не только естественной, но и фактически безальтернативной. Однако степень интеграции зависит от политических пристрастий или нужд той или иной страны. Поэтому на евразийском пространстве проходит интеграция разных скоростей. Те страны региона, которые хотят теснее работать вместе в вопросах безопасности, объединяются в ОДКБ. Те, кто выбирают экономику, идут в Евразийский союз. Остальные же, кто либо не готов к углублению интеграции, либо пока её не хочет, остаются в рамках общего интеграционного пространства — то есть СНГ. Где все вместе решают ряд вопросов.

«СНГ сохраняет практический смысл, так как остаётся площадкой для сотрудничества постсоветских стран в ряде областей. Например, по линии борьбы с терроризмом совместная работа спецслужб идёт, прежде всего, в рамках СНГ, примером чему недавнее совещание в Баку или постоянная работа Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, СНГ — площадка для гуманитарных инициатив и проектов, в том числе в сфере продвижения русского языка. Частично новые функции переходят к более узким форматам, как ОДКБ и ЕАЭС, но многие вопросы всё ещё находятся вне их функционала и решаются в рамках Содружества», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Содружества, которое, напоминаем, объединяет значительную часть стран, входящих в российскую сферу влияния. И Москва должна как минимум держать руку на пульсе, а как максимум — управлять интеграционными процессами.

Во-вторых, в последние месяцы в среднеазиатском сегменте СНГ для России появились новые риски. Соединенные Штаты, нуждающиеся в отвлечении внимания Москвы от Украины, пытаются открыть «второй фронт» на постсоветском пространстве. Грузины отказались, молдавское руководство не смогло, армянский премьер пока не может — и вот тут всё внимание приковывается к Средней Азии.

В последнее время высшие лица США провели ряд встреч со среднеазиатскими лидерами, пытаясь при помощи пряника (обещаний денег) и кнута (угрозы поддержать беспорядки) спровоцировать их на какие-то антироссийские шаги. Судя по всему, соседи России отказались. В том числе и потому, что Россия как экономический, гуманитарный и военно-политический партнёр гораздо важнее, чем Америка. Так, на Москву приходится 36% всего инвестиционного объема в ту же Киргизию. А работники из этой страны, а также Таджикистана и Узбекистана, получающие доход в России, обеспечивают приток денег в национальные республики, эквивалентный всем расходным статьям местных бюджетов.

«Влияние России остается доминирующим, что показывает сравнение итогов недавнего C5+1 в Нью-Йорке и саммита СНГ в Бишкеке. США зачастую не могут предложить региону ничего конкретного, кроме общих фраз и абстрактных обещаний. Россия же предлагает сотрудничество в рамках конкретных проектов по решению проблем постсоветского пространства.

Например, как в случае проекта сети российских АЭС в Центральной Азии, которые могут решить энергетические проблемы региона и помочь выйти на решение водного кризиса. То же самое можно сказать о газовом союзе, остановке многолетнего кыргызо-таджикского пограничного конфликта и прочем», — говорит Никита Мендкович.

И теперь наступает время применения американского кнута. Особенно в отношении Киргизии и Казахстана, где ожидается очень непростая зима и присутствует весьма активная прозападная оппозиция. В той же Киргизии действует значительное количество прозападных НПО, которые могут поучаствовать в раскачивании общественно-политической обстановки.

И Москва это раскачивание стремится предотвратить. В частности, не допустить повторения гуманитарной катастрофы, случившейся прошлой зимой. «В этом году зимой — зимой прошлого года, получается, — страны Средней Азии, в том числе Узбекистан, столкнулись с очень тяжёлой ситуацией: там был минус 21, минус 24, как президент Мирзиёев говорил. Для них это просто катастрофа. Энергетическая система оказалась не готова к таким температурным режимам», — напомнил Владимир Путин.

Поэтому в экстренном порядке регион подготовили к получению российского газа. Кроме того, Москва усиливает военно-политическое присутствие в регионе. Вдобавок к авиабазе в киргизском Канте (которая является, по словам президента, фактором сдерживания для различных экстремистов) будет создаваться новая, в рамках объединения систем ПВО России и Киргизии.

В-третьих, саммит СНГ используется для встреч лидеров на полях — и Владимир Путин такие встречи проводил. В частности, с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили будущее российских миротворцев в Карабахе, а также, скорее всего, процесс стабилизации армяно-азербайджанских отношений, который Россию, являющуюся гарантом безопасности Армении, касается самым прямым образом. Президент Путин обсудил бы этот вопрос и с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, если бы тот присутствовал на саммите — однако Пашинян предпочел его проигнорировать.

«Ему, наверное, не до поездок сейчас», — вежливо прокомментировал отсутствие армянского премьера российский лидер. Однако Пашиняну сейчас вообще не до поездок на мероприятия, организованные Россией, — премьер Армении предпочитает кататься по европейским столицам и фактически готовит почву для вывода своей страны из ОДКБ и Евразийского союза.

Однако свято место пусто не бывает — по слухам, место Армении вполне может занять… Азербайджан. Ещёе несколько лет назад в экспертных кругах ходил слух о том, что в случае решения карабахского вопроса Ильхам Алиев готов будет вступать в российские интеграционные структуры. Ведь он тоже не в восторге от полной зависимости своей страны от Турции.

Наконец, была и четвертая, не менее важная причина визита. Владимир Путин дал российский паспорт киргизскому гражданину, который воевал в СВО, вернулся домой и рисковал получить там 10 лет тюрьмы за участие в вооруженном конфликте. «Освобождение Украины — это общий проект постсоветского пространства. Все, кто участвует в нём, — союзники России и могут рассчитывать на самую разную поддержку Москвы даже в таких запутанных ситуациях. В данном случае уроженец Кыргызстана проявил больший российский патриотизм, чем иные россияне», — говорит Никита Мендкович.

А Россия патриотов уважает и защищает. Равно как и своих соседей, которые готовы к по-настоящему добрососедским отношениям.