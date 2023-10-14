Норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI) вынужден организовать дополнительно до 3000 новых мест в центрах приёма беженцев после значительного увеличения за последнее время числа беженцев с Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди всех скандинавских стран они предпочитают именно Норвегию. По словам директора UDI Фруде Форфанга, за последние четыре недели около 60% всех граждан Украины, приехавших в Северную Европу, подали заявки на получение убежища в этой стране.

С момента начала СВО в Норвегию приехали более 63 000 украинских беженцев. 51 000 из них уже проживают или собираются поселиться в одной из коммун.

Почему же именно Норвегию выбирают украинцы и всё ли так хорошо с их расселением?

Норвежская телерадиовещательная компания NRK связалась с несколькими украинскими беженцами, приехавшими в страну в последние месяцы. Они сообщили, что и в социальных сетях, и в газетах публикуются положительные отзывы о жизни и обустройстве.

Вильде Хернес, сотрудник Столичного университета Oslomet, исследует ситуацию с украинскими беженцами. Она говорит, что большинство людей приняли взвешенное решение о том, где они хотят видеть свою новую родину. По её мнению, в начале СВО украинцы бежали в знакомые им места, но теперь они тщательно подбирают страны для релокации.

При выборе украинцы учитывают возможность выучить язык, возможность получения места в школах и детских садах для детей, а также возможность получения жилья. Многие украинцы, которые перебрались в Норвегию, очень довольны, как их принимают в стране фьордов, рассказывая своим знакомым о впечатлениях и тем самым побуждая их перебираться туда же.

Хернес также отмечает, что изменился и взгляд на конфликт.

В начале событий люди больше всего были озабочены тем, как им бежать от боевых действий, а теперь они думают о долгосрочных перспективах и о том, какая страна может стать для них новой родиной. Она отмечает, что Норвегии необходимо провести новую оценку ситуации с украинскими беженцами, так как изначально решения принимались из расчета, что боевые действия продлятся недолго и беженцы вскоре вернутся на родину.

В условиях продолжающихся боевых действий на Украине норвежским муниципалитетам необходимо принимать больше беженцев, но не все этого хотят.

В мае муниципалитетам было предложено принять на 7000 беженцев больше, чем они уже согласились принять ранее. В начале сентября стало известно, что муниципалитеты дали согласие на расселение 34 тысяч беженцев из необходимых 38 тысяч.

Стоит отметить, что муниципалитеты могут получить 50 000 норвежских крон на каждого человека в дополнение к первоначальному запросу от Управления интеграции и многообразия. Некоторые муниципалитеты сообщают, что у них есть проблемы с обеспечением достаточного количества жилья и муниципальных услуг, таких как здравоохранение, школы и детские сады.

Heiko Junge/EPA/TASS Школа в Норвегии

Резкий приток украинских беженцев вынудил UDI экстренно заключить договоры с частными операторами центров приема беженцев, при этом на условиях, выгодных для последних.

В свою очередь, некоторые частные норвежские компании наживаются на ситуации. Так, например, цифры Nord-Norsk Mottakssenter AS, которая управляет центром приема в Тверланне (за пределами центра Будё), показывают, что за 2022 год оборот компании подскочил с 2,4 млн норвежских крон до 45,7 млн, а в виде прибыли компания получила 20,6 млн.

Большой приток украинских беженцев оказал влияние и на норвежское общество.

С одной стороны, беженцы с Украины способствуют быстрому росту населения Норвегии на фоне катастрофически низкого прироста рождаемости в истории страны. С другой стороны, в Норвегии увеличилось количество болеющих туберкулезом, а также ВИЧ-инфицированных.

Тем не менее результаты опроса, проведенного Институтом социальных исследований по поручению Управления по интеграции и разнообразию, показывают, что растёт количество норвежцев, которые хотят, чтобы их родной муниципалитет поселил больше беженцев.

В ноябре 2021 года доля желающих составляла 44%, в марте 2023 года — 58%.

По данным UDI, за последний месяц еженедельно с Украины в Норвегию прибывало более 1000 беженцев.

По предварительным оценкам, две трети беженцев прибыли непосредственно с Украины, а остальные до приезда в Норвегию жили в другой европейской стране. Возросший поток приводит к уменьшению возможностей Национального центра приема беженцев в Роде, поэтому UDI и был вынужден организовать дополнительно до 3000 новых мест.

Форфанг добавляет, что может возникнуть потребность в дополнительных местах, если поток беженцев останется на нынешнем уровне.

Управление по интеграции и разнообразию предупреждает, что темпы расселения также должны быть повышены.

«Муниципалитеты страны приложили огромные усилия и за короткое время расселили огромное количество украинских беженцев. В результате увеличения числа прибывающих темпы заселения должны еще больше увеличиться, если мы хотим предотвратить более длительное пребывание большего числа людей в приёмных пунктах», — говорит директор Управления по интеграции и разнообразию Либе Рибер-Мон.

Национальный комитет по приему и расселению беженцев установил предварительную оценку потребности в расселении 35 тысяч человек на следующий год. Однако это количество может измениться. Окончательная целевая цифра будет определена в ноябре.