«Вы копируете Освенцим»: Латинская Америка реагирует на войну в Израиле
Обострение ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта нашло реакцию во всех уголках мира. Причем тот факт, что Латинская Америка находится на другом конце света, подобное положение дел нисколько не изменил.
Регион продемонстрировал достаточно пеструю картину в своем отношении к происходящему.
И вполне объяснимо: на территории Латинской Америки находятся крупнейшие общины как евреев, так и эмигрантов с Ближнего Востока.
Кроме того, в подвергшихся нападениям ХАМАС киббуцах Израиля проживало достаточно престарелых эмигрантов из Южной Америки.
Эти люди уехали в Израиль в первые десятки лет после его появления, однако сохранили связи с Латинской Америкой и местной диаспорой, которая немедленно начала работу: организовывать митинги, шествия, переубеждать «неправильных» политиков и поддерживать тех, кто отреагировал «как следует».
И тех, и других оказалось достаточно.
«Эти дикие звери»
Одно из наиболее ярких произраильских высказываний сделал президент Сальвадора Найиб Букеле.
Он призвал положить конец группировке ХАМАС и сравнил ее с бандами наркоторговцев, которым в свое время сам объявил беспощадную войну. Кроме того, Букеле добавил, что полное исчезновение ХАМАС — это лучшее, что может случиться с палестинским народом, а «эти дикие звери» всех палестинцев не представляют.
Это звучит особенно пикантно, поскольку сам Найиб Букеле является сыном имама палестинского происхождения и неоднократно определял себя как палестинца. Правда, веру предков успел сменить на католицизм, как большинство латиноамериканских правых политиков.
Удивляться подобному не стоит: подавляющее большинство палестинской диаспоры в Латинской Америке на Ближнем Востоке максимум родились, но всей прелести жизни там не прочувствовали. Зато ухитрились влиться в бизнес-элиту Западного полушария (то же самое можно сказать про ливанцев, сирийцев и египтян), в связи с чем больше внимания уделяют сохранению отдельных культурных и мемориальных аспектов, а в политических вопросах предпочитают не отсвечивать.
Кроме того, они спокойно стали практиковать смешанные браки с местными и достаточно лояльны к тому, что дети меняют веру (чаще всего — на католицизм, протестантизм или, как сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид, на свою собственную, сильно облегченную версию ислама).
Возвращаясь к позиции Найиба Букеле, можно сказать, что поддержка Израиля с его стороны была ожидаема: политик часто выражал восхищение структурой израильской общества, жесткими политическими мерами, а также повсеместной милитаризацией — которую он, кстати, в какой-то степени ухитрился воплотить и в Сальвадоре.
Аргентина: в резонансе с недавним прошлым
Очень интересно наблюдать за реакцией на события в зоне израильско-палестинского конфликта со стороны Аргентины: страны, где живет одна из самых больших в мире еврейских диаспор. А по совместительству и страны, куда сбежали многие нацистские преступники после поражения Германии во Второй мировой войне.
Руководство Аргентины осудило террористические атаки на Израиль, а также выразило солидарность с еврейским народом. Практически сразу в Буэнос-Айресе прошли произраильские демонстрации, организованные местной диаспорой — а заодно и американским посольством.
Одиозный кандидат в президенты Хавьер Милей выразил полную поддержку Израилю, признал право страны защищаться от терроризма, а еще ранее поведал избирателям о своих планах принять иудаизм и перенести посольство Аргентины в Иерусалим.
Местная общественность воспринимает ситуацию на Ближнем Востоке острее многих на континенте также и потому, что до недавних пор именно Аргентина была местом, где в 1992 и 1994 годах произошли самые страшные теракты против еврейского народа со времен Второй мировой войны.
В 1992 году штаб-квартиру израильского посольства в Буэнос-Айресе протаранил автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате погибли 22 человека, а еще более двухсот получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламский джихад» (боевики которой также участвуют в нынешней атаке на Израиль).
В 1994 году террорист-смертник взорвал себя у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Погибли 85 человек, а ранены — еще свыше трехсот. По итогу местная разведка обвинила в случившемся «Хезболлу» и руководство Ирана.
К слову, Иран до сих пор сталкивается с последствиями этих историй: чиновников из отдельных структур (в частности, КСИР) часто арестовывают при перелетах через Аргентину в другие страны Латинской Америки по подозрениям в организации вышеуказанных терактов.
Правда, по большей части указания и рекомендации подобных действий исходят не столько от официального Буэнос-Айреса, сколько от ФБР.
Команда «Против»
Помимо поддержки Израиля руководство некоторых стран континента также отметилось и диаметрально противоположной точкой зрения — особенно после того, как начались бомбардировки сектора Газа.
Президент Венесуэлы (и давний партнер Ирана) Николас Мадуро обвинил власти Израиля в геноциде палестинского народа.
Чилийский лидер Габриэль Борич осудил убийства мирных жителей и от рук ХАМАС, и от рук армии Израиля, которая осуществляла их «на протяжении десятилетий». Также Борич счел своим долгом сообщить, что Палестина подверглась незаконной оккупации.
В МИД Чили отреагировали более сдержанно, призвав обе стороны прекратить применение силы против мирного населения.
Правда, подобная позиция вызвала ярое возмущение у посольства Израиля: там сочли оскорбительным, что само название их страны фигурирует в одном ряду с ХАМАС и «Исламским джихадом», хотя для этого якобы «нет никаких оснований».
Но, как показала практика, это были только цветочки — впереди израильские структуры ждала перепалка с президентом Колумбии Густаво Петро.
«Вы копируете Освенцим в Газе»
Начиналось все относительно мирно — Густаво Петро делал заявления в духе устремлений к возобновлению переговоров и прекращению нападений на гражданское население. Однако после того, как министр обороны Израиля в одном из заявлений допустил высказывание «человекоподобные животные», говоря о палестинцах, президент Колумбии молчать не стал.
В социальных сетях он написал, что «это как раз то, что нацисты в свое время говорили о евреях», ни в коем случае нельзя позволять нацизму вновь укорениться в международной политике, а речи, которые допускает израильское руководство, лишь приведут к новому Холокосту.
Посол Израиля в Колумбии Гали Даган еще до этого был недоволен тем, что Петро прямо не осудил террористические атаки ХАМАС на территории Израиля, в которых погибли дети. Колумбийский лидер на это отвечал, что от рук террористов дети погибают также в Газе и в самой Колумбии, а саму Газу и вовсе превращают в концентрационный лагерь, совершая преступление против человечества.
Даган предложил президенту съездить в Освенцим и посмотреть там на то, что такое концентрационный лагерь — и Петро сообщил, что в Освенциме он уже успел побывать и прекрасно видит, как «это сейчас копируют в Газе».
Позже выяснилось, что президент Колумбии в свое время изучал историю израильско-палестинских отношений, в связи с чем назвал неонацистами всех, кто хочет уничтожить палестинский народ, и сообщил, что если бы жил в Германии в 1933 году, то воевал бы на стороне евреев, а если бы в 1948 году в Палестине — то на стороне палестинцев.
Подобные сравнения вызвали возмущение уже руководства Всемирного еврейского конгресса и Яд-Вашем — Мемориального комплекса истории Холокоста. Они осудили высказывания Петро, приравняв их к отрицанию Холокоста, оскорблению и его жертв, и всего еврейского народа в придачу.
В порядке вещей
Все вышеупомянутые реакции выглядят занимательно, но, если смотреть в целом, неожиданными не являются и находятся в русле обычных отношений латиноамериканских стран с Израилем.
Например, в Венесуэле считают Израиль продолжением США, а Иран (и всех связанных с ним) — партнером и союзником. Власти Чили еще в сентябре отказывались принимать верительные грамоты у посла Израиля на фоне убийств мирных палестинцев, а Густаво Петро и раньше критиковал израильских военнослужащих.
Латиноамериканские политики правого толка — такие, как, например, Найиб Букеле, чиновники из команд бывших президентов Колумбии и Бразилии — придерживаются по большей части произраильских нарративов и осуждают палестинскую сторону.
Другой вопрос, что планируется делать после затухания горячей фазы конфликта с теми, кто в эти неспокойные дни был пойман на «отрицании Холокоста» или отказался скорбеть в степени, назначенной той или иной стране израильским представительством. В обычное время критика Всемирного еврейского конгресса или Яд-Вашем без внимания бы не осталась.
Однако сейчас есть все шансы, что и Габриэль Борич (либерал вполне себе проамериканского толка), и Густаво Петро (тоже не являющийся врагом ни одной из американских партий) смогут выйти сухими из воды.
Уж больно много свидетельств того, что обе воюющие стороны с мирным населением не церемонятся — в связи с чем сохранять обычное «белое пальто» станет гораздо сложнее.