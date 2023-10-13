Обострение ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта нашло реакцию во всех уголках мира. Причем тот факт, что Латинская Америка находится на другом конце света, подобное положение дел нисколько не изменил.

Иван Шилов ИА Регнум

Регион продемонстрировал достаточно пеструю картину в своем отношении к происходящему.

И вполне объяснимо: на территории Латинской Америки находятся крупнейшие общины как евреев, так и эмигрантов с Ближнего Востока.

Кроме того, в подвергшихся нападениям ХАМАС киббуцах Израиля проживало достаточно престарелых эмигрантов из Южной Америки.

Эти люди уехали в Израиль в первые десятки лет после его появления, однако сохранили связи с Латинской Америкой и местной диаспорой, которая немедленно начала работу: организовывать митинги, шествия, переубеждать «неправильных» политиков и поддерживать тех, кто отреагировал «как следует».

И тех, и других оказалось достаточно.

«Эти дикие звери»

Одно из наиболее ярких произраильских высказываний сделал президент Сальвадора Найиб Букеле.

Он призвал положить конец группировке ХАМАС и сравнил ее с бандами наркоторговцев, которым в свое время сам объявил беспощадную войну. Кроме того, Букеле добавил, что полное исчезновение ХАМАС — это лучшее, что может случиться с палестинским народом, а «эти дикие звери» всех палестинцев не представляют.

Это звучит особенно пикантно, поскольку сам Найиб Букеле является сыном имама палестинского происхождения и неоднократно определял себя как палестинца. Правда, веру предков успел сменить на католицизм, как большинство латиноамериканских правых политиков.

Удивляться подобному не стоит: подавляющее большинство палестинской диаспоры в Латинской Америке на Ближнем Востоке максимум родились, но всей прелести жизни там не прочувствовали. Зато ухитрились влиться в бизнес-элиту Западного полушария (то же самое можно сказать про ливанцев, сирийцев и египтян), в связи с чем больше внимания уделяют сохранению отдельных культурных и мемориальных аспектов, а в политических вопросах предпочитают не отсвечивать.

Кроме того, они спокойно стали практиковать смешанные браки с местными и достаточно лояльны к тому, что дети меняют веру (чаще всего — на католицизм, протестантизм или, как сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид, на свою собственную, сильно облегченную версию ислама).

Возвращаясь к позиции Найиба Букеле, можно сказать, что поддержка Израиля с его стороны была ожидаема: политик часто выражал восхищение структурой израильской общества, жесткими политическими мерами, а также повсеместной милитаризацией — которую он, кстати, в какой-то степени ухитрился воплотить и в Сальвадоре.

Аргентина: в резонансе с недавним прошлым

Очень интересно наблюдать за реакцией на события в зоне израильско-палестинского конфликта со стороны Аргентины: страны, где живет одна из самых больших в мире еврейских диаспор. А по совместительству и страны, куда сбежали многие нацистские преступники после поражения Германии во Второй мировой войне.

Руководство Аргентины осудило террористические атаки на Израиль, а также выразило солидарность с еврейским народом. Практически сразу в Буэнос-Айресе прошли произраильские демонстрации, организованные местной диаспорой — а заодно и американским посольством.

Одиозный кандидат в президенты Хавьер Милей выразил полную поддержку Израилю, признал право страны защищаться от терроризма, а еще ранее поведал избирателям о своих планах принять иудаизм и перенести посольство Аргентины в Иерусалим.

Местная общественность воспринимает ситуацию на Ближнем Востоке острее многих на континенте также и потому, что до недавних пор именно Аргентина была местом, где в 1992 и 1994 годах произошли самые страшные теракты против еврейского народа со времен Второй мировой войны.

В 1992 году штаб-квартиру израильского посольства в Буэнос-Айресе протаранил автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате погибли 22 человека, а еще более двухсот получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламский джихад» (боевики которой также участвуют в нынешней атаке на Израиль).

В 1994 году террорист-смертник взорвал себя у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Погибли 85 человек, а ранены — еще свыше трехсот. По итогу местная разведка обвинила в случившемся «Хезболлу» и руководство Ирана.

К слову, Иран до сих пор сталкивается с последствиями этих историй: чиновников из отдельных структур (в частности, КСИР) часто арестовывают при перелетах через Аргентину в другие страны Латинской Америки по подозрениям в организации вышеуказанных терактов.

Правда, по большей части указания и рекомендации подобных действий исходят не столько от официального Буэнос-Айреса, сколько от ФБР.

Команда «Против»

Помимо поддержки Израиля руководство некоторых стран континента также отметилось и диаметрально противоположной точкой зрения — особенно после того, как начались бомбардировки сектора Газа.

Президент Венесуэлы (и давний партнер Ирана) Николас Мадуро обвинил власти Израиля в геноциде палестинского народа.

Чилийский лидер Габриэль Борич осудил убийства мирных жителей и от рук ХАМАС, и от рук армии Израиля, которая осуществляла их «на протяжении десятилетий». Также Борич счел своим долгом сообщить, что Палестина подверглась незаконной оккупации.

В МИД Чили отреагировали более сдержанно, призвав обе стороны прекратить применение силы против мирного населения.

Правда, подобная позиция вызвала ярое возмущение у посольства Израиля: там сочли оскорбительным, что само название их страны фигурирует в одном ряду с ХАМАС и «Исламским джихадом», хотя для этого якобы «нет никаких оснований».

Но, как показала практика, это были только цветочки — впереди израильские структуры ждала перепалка с президентом Колумбии Густаво Петро.

«Вы копируете Освенцим в Газе»

Начиналось все относительно мирно — Густаво Петро делал заявления в духе устремлений к возобновлению переговоров и прекращению нападений на гражданское население. Однако после того, как министр обороны Израиля в одном из заявлений допустил высказывание «человекоподобные животные», говоря о палестинцах, президент Колумбии молчать не стал.

В социальных сетях он написал, что «это как раз то, что нацисты в свое время говорили о евреях», ни в коем случае нельзя позволять нацизму вновь укорениться в международной политике, а речи, которые допускает израильское руководство, лишь приведут к новому Холокосту.

Посол Израиля в Колумбии Гали Даган еще до этого был недоволен тем, что Петро прямо не осудил террористические атаки ХАМАС на территории Израиля, в которых погибли дети. Колумбийский лидер на это отвечал, что от рук террористов дети погибают также в Газе и в самой Колумбии, а саму Газу и вовсе превращают в концентрационный лагерь, совершая преступление против человечества.

Даган предложил президенту съездить в Освенцим и посмотреть там на то, что такое концентрационный лагерь — и Петро сообщил, что в Освенциме он уже успел побывать и прекрасно видит, как «это сейчас копируют в Газе».

Позже выяснилось, что президент Колумбии в свое время изучал историю израильско-палестинских отношений, в связи с чем назвал неонацистами всех, кто хочет уничтожить палестинский народ, и сообщил, что если бы жил в Германии в 1933 году, то воевал бы на стороне евреев, а если бы в 1948 году в Палестине — то на стороне палестинцев.

Подобные сравнения вызвали возмущение уже руководства Всемирного еврейского конгресса и Яд-Вашем — Мемориального комплекса истории Холокоста. Они осудили высказывания Петро, приравняв их к отрицанию Холокоста, оскорблению и его жертв, и всего еврейского народа в придачу.

В порядке вещей

Все вышеупомянутые реакции выглядят занимательно, но, если смотреть в целом, неожиданными не являются и находятся в русле обычных отношений латиноамериканских стран с Израилем.

Например, в Венесуэле считают Израиль продолжением США, а Иран (и всех связанных с ним) — партнером и союзником. Власти Чили еще в сентябре отказывались принимать верительные грамоты у посла Израиля на фоне убийств мирных палестинцев, а Густаво Петро и раньше критиковал израильских военнослужащих.

Латиноамериканские политики правого толка — такие, как, например, Найиб Букеле, чиновники из команд бывших президентов Колумбии и Бразилии — придерживаются по большей части произраильских нарративов и осуждают палестинскую сторону.

Другой вопрос, что планируется делать после затухания горячей фазы конфликта с теми, кто в эти неспокойные дни был пойман на «отрицании Холокоста» или отказался скорбеть в степени, назначенной той или иной стране израильским представительством. В обычное время критика Всемирного еврейского конгресса или Яд-Вашем без внимания бы не осталась.

Однако сейчас есть все шансы, что и Габриэль Борич (либерал вполне себе проамериканского толка), и Густаво Петро (тоже не являющийся врагом ни одной из американских партий) смогут выйти сухими из воды.

Уж больно много свидетельств того, что обе воюющие стороны с мирным населением не церемонятся — в связи с чем сохранять обычное «белое пальто» станет гораздо сложнее.