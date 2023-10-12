10 октября Владимир Зеленский совершил первый за время СВО визит в Румынию, а на следующий день впервые с февраля 2022 года посетил штаб-квартиру НАТО. В Брюссель именно сейчас, на фоне палестино-израильского конфликта, он прибыл не просто так.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Дякую!»

В бельгийской столице проходила встреча министров обороны Североатлантического альянса, а в её рамках — заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину (известной как формат «Рамштайн») и Совета Украина — НАТО.

Украинский президент впервые присутствовал на этих мероприятиях лично, прежде он подключался по видеосвязи. Видимо, ситуация обострилась как для Киева, так и альянса настолько, что пришлось вызвать Зеленского, чтобы поговорить откровенно с глазу на глаз и без посторонних ушей.

Утром украинский лидер в Telegram-канале сообщил, что у него есть важное обращение ко всем министрам обороны стран формата «Рамштайн» (а это порядка 50 государств), и анонсировал переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Пентагона Ллойдом Остином, премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Видимо, наученный опытом вильнюсского саммита НАТО, где его упрекнули в неблагодарности за оказанную помощь, в публикации про состоявшуюся встречу с Остином и новым председателем Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, сменившим на этом посту Марка Милли, Зеленский приписал: «Спасибо за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины со стороны США».

А другие посты со слова «дякую» (укр. «спасибо». — Прим. ред.) начинались: Столтенберга благодарил «за важную лидерскую роль в координации работы союзников и принятии решений Альянса в поддержку Украины» (но в конце Зеленский всё же тактично обозначил свою просьбу к министрам обороны одобрить поставки Украине вооружений и военной техники), а де Кроо и всю Бельгию — за принципиальную работу по замораживанию активов «государства-агрессора».

На брифинге в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО Зеленский поделился своими ожиданиями от предстоящих мероприятий, их можно свести к трем пунктам: системы ПВО, артиллерия и дальнобойные вооружения.

На заседании в формате «Рамштайн» он заявил:

«ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Чёрном море и регионе Дуная. ПВО большой дальности — это уверенность в том, что мы сможем решить проблему российских управляемых авиабомб. Поэтому нам нужен шаг вперёд в нашей противовоздушной обороне».

Практически слово в слово про потребность в ПВО для защиты Чёрного моря и Дунайского региона он накануне говорил в Румынии на совместной пресс-конференции с президентом Клаусом Йоханнисом, а уже 11-го числа министр обороны Румынии Анджел Тылвар объявил, что обломки дронов, обнаруженные больше месяца назад, попали на территорию республики из-за работы украинских ПВО.

С миру по нитке

К счастью Зеленского, страны НАТО объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине:

США предоставят ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства;

Германия — одну систему Patriot и дополнительные ракеты к ней, две системы ПВО IRIS-T, 10 танков Leopard 1, три самоходные установки Gepard, 15 бронированных грузовых машин, 20 санитарных автомобилей;

Швеция — артиллерийские снаряды, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП Stridsfordon 90;

Великобритания — снаряды для систем ПВО и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы;

Болгария — компоненты к установкам зенитного ракетного комплекса С-300;

Нидерланды — дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы;

Франция нарастит производство гаубиц и увеличит их поставки.

Столтенберг и вовсе на заседании в формате «Рамштайн» заявил, что НАТО должно поддерживать постоянный и непрерывный поток оружия на Украину, а также принять страну в альянс. Можно только представить, что будет с НАТО, если Украина действительно станет полноценным членом, которого, согласно принципу коллективной безопасности, придётся с оружием в руках защищать.

Уже сейчас она выкачала у западных стран столько ресурсов, что поставила их обороноспособность под угрозу и сделала мощнейшую антирекламу тем вооружениям НАТО, которые до сих пор считались непревзойдёнными. В то же время СВО российскую технику представила в лучшем свете, одни только дроны «Ланцет» чего стоят — они настолько умело уничтожают дорогостоящую технику ВСУ, что ни украинские, ни западные военные не могут сдержать похвалы.

«Что касается дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 60–70 км», — заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Эспрессо».

А воевать ВСУ, судя по заявлению Брауна, придётся ещё долго — на протяжении зимы как минимум, несмотря на непростые условия.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине

На пресс-конференции по итогам заседания контактной группы Остин объявил о её реорганизации в отдельные коалиции, каждая из которых сосредоточена на конкретном виде боевого потенциала. Несколько таких коалиций уже созданы и назначены ответственные за них страны:

— по поддержке IT-инфраструктуры Украины — во главе с Эстонией и Люксембургом;

— по обезвреживанию российских мин — Литва;

— по развитию ВВС Украины — США, Дания и Нидерланды.

«Это закладывает основу для начала создания будущего военного потенциала Украины. К примеру, если есть коалиция по бронетехнике, то тот, кто её возглавляет, будет взаимодействовать с другими странами в том, чтобы создать потенциал в сфере бронетехники, который, как мы считаем, потребуется Украине для защиты суверенной территории в будущем и сдерживания агрессии», — объяснил Остин.

«Дайте!»

Мощная и оснащённая по последнему слову техники авиация — вот наверняка о чём грезит Зеленский, когда ему приходится говорить, что контрнаступление ВСУ не продвигается желаемым темпами из-за отсутствия превосходства украинских войск в воздухе.

Однако современные истребители F-16 поступят на вооружение украинских войск ещё не скоро, в лучшем случае весной следующего года, сообщил глава Пентагона. Самолёты, обещанные министром обороны Бельгии, в Киеве увидят и того позднее, если увидят вообще: Брюссель сможет поставить F-16 c 2025 года, но при условии, что находящееся у власти в тот момент правительство это одобрит.

С руководством принимающей стороны Зеленский обсуждал не только военную, но и финансовую помощь, в которой Украина также остро нуждается.

«У вас есть российские активы. Они нас разрушили, значит, мы можем взять эти деньги. Давайте найдём ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины», — говорил он в преддверии переговоров с премьер-министром Бельгии.

На встрече с де Кроо речь шла о замороженных с начала СВО активах РФ. Просто взять и отдать Киеву эти деньги королевство не может — европейцы сами признают, что это незаконно и в конечном итоге может обернуться серьёзными проблемами для них самих. Однако способ помочь Киеву материально всё-таки есть.

Основная часть средств, заблокированных на территории ЕС, находится в международном депозитарии бельгийском Euroclear, и раз уж распоряжаться ими нельзя, то использовать полученный от них налоговый доход на своё усмотрение властям королевства не запрещено.

И вот на совместной пресс-конференции глава правительства объявил: «Есть замороженные средства России, есть доходы от этих средств. Но и первое, и второе — это компетенция Евросоюза. Мы же можем передать Украине средства, полученные в виде налогов на эти доходы, это €1,7 млрд, которые должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины».

Эта сумма примерно сопоставима с той, которую ЕС ежемесячно направляет Украине на помощь государственному бюджету.

Ну что ж, обещания продолжения военной и финансовой помощи со стороны Запада Зеленский получил, ему было важно услышать эти слова именно сейчас, когда внимание спонсоров Киева переключилось на Израиль, а украинская тематика и так постепенно уходит со страниц иностранной прессы.

А тем временем на фронте дела у ВСУ складываются не лучшим образом, особенно в районе Авдеевки, где российские войска активизировались и укрепили свои позиции.

В интервью румынскому телеканалу Dig24 Зеленский заявил: «Я знаю, что мы идём в контрнаступление, что Россия уйдёт с наших территорий. Это последняя часть [конфликта]. Это не её середина. Первый период — захват, затем остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжёлой».

Однако многие наблюдатели сходятся во мнении, что, несмотря на подобную браваду, на самом деле дела у Зеленского (как по этому поводу дипломатично выразился Дмитрий Песков) «не так просты».